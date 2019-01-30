تسريبات تكشف عن مصير لوكا مودريتش مع ريال مدريد

يبدو أن لوكا مودريتش وريال مدريد توصلا أخيرا إلى اتفاق حول تمديد عقد اللاعب إلى غاية موسم 2021. ويأتي ذلك وفق تسريبات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن "الميرينغي" سيحتفظ بالحائز على لقب الكرة الذهبية إلى غاية اتمام النجم الكرواتي لعامه 36، ما يعني عمليا أن مودريتش سينهي مسيرته الكروية في "بيرنابيو" الذي انتقل إليه في موسم 2012 قادما من توتنهام هوتسبورت الانجليزي.

ويريد "الملكي الأبيض" في هذا التوقيت بالذات إنهاء جميع الشائعات التي تروج حاليا حول اقتراب رحيل النجم الكرواتي، علما أن اسمه ارتبط بقوة بنادي إنتر ميلان الإيطالي كأكبر المرشحين.

في المقابل علق موقع "الموندو ديبورتيفو" الإسباني في تقرير نشر اليوم الجمعة (22 فبراير/ شباط) أن لوكا مودريتش لم يكن يوما يفكر في ترك النادي المدريدي، وإنما هدفه كان البقاء لموسم آخر في صفوف النادي الذي فازمعه بلقب دوري أبطال أوربا ثلاث مرات، ليحصل في النهاية على ما كان يريده.

من جهتها، تدرك إدارة الريال جيدا أهمية هذا اللاعب المفتاح، ومن المنتظر حسب "ماركا" تجديد العقد بإثر رجعي يبدأ من بداية يونيو/ حزيران من العام الماضي وإلى غاية نهاية موسم 2021. فيما لم تتضح تفاصيل القيمة المالية للعقد.

يذكر أنه وفي الموسم الحالي، شارك مودريتش في 33 مباراة، أحرز فيها ثلاثة أهداف وصنع ستة أخرى.

و.ب/ ع.خ