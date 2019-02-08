تسريبات تركية جديدة تتحدث عن حرق جثة خاشقجي في منزل القنصل

ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم الخميس(14 شباط/فبراير 2019) نقلا عن تقرير للشرطة أن الشرطة التركية تعتقد أن رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي ربما أحرقت. وعرضت قنوات تلفزيونية تركية صورة من تقرير الشرطة لرجل يعتقد أنه منتحل لشخصية خاشقجي يسير بجانب رجل تقول الشرطة إنه "المتعاون المحلي" في القضية. ولم تتضح هوية الرجل.

وقالت وكالة الأناضول اليوم نقلا عن تقرير الشرطة إن هناك بئرين في القنصلية ونظام تدفئة في الأرضية يعمل بالغاز والأخشاب يمكن أن تزيد حرارته على ألف درجة وتدمر أي أثار للحمض النووي. وبعد إصدارها بيانات كثيرة متضاربة بشأن مصير خاشقجي، قالت الرياض إنه قُتل وقُطعت أوصاله عندما أخفقت مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية.

وقالت الأناضول إن الشرطة تعتقد أن المعلومات التي تم التوصل إليها خلال التحقيق تشير إلى أن جثة خاشقجي المقطعة ربما أُحرقت. ورغم فحص تركيا لقنصلية المملكة بإسطنبول ومقر إقامة القنصل وعدة أماكن أخرى خلال التحقيق الذي تجريه، إلا أن الشرطة لم تعثر على رفات خاشقجي.

من جانب آخر، نشرت وسائل إعلام تركية الخميس صورة رجل قُدّم على أنه "شريك محلّي" يُشتبه بأنه ساعد العناصر السعوديين في التخلص من جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تشرين الأول/أكتوبر في قنصلية بلاده في اسطنبول. ونشرت قناة "ان تي في" الإخبارية ومواقع إخبارية عدة صورتين تُظهران رجلاً يرتدي سروال جينز ومعطفاً أسود ورأسه مغطى، قُدّم على أنه "شريك محلّي" لقتلة خاشقجي.

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وقد وردت هاتان الصورتان التي لا يمكن التعرف على وجه الشخص فيهما، في تقرير سنوي لشرطة إسطنبول، بحسب قناة "ان تي في". وفي الصورتين اللتين أخذتا من تسجيلات كاميرات المراقبة، يسير الرجل في الشارع إلى جانب عنصر سعودي ارتدى ملابس خاشقجي بهدف الايحاء بأن الصحافي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة.

ح.ع.ح/ي.ب(أ.ف.ب/رويترز)