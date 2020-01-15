 تسجيل يكشف ″كذب″ ترامب ويسلط الضوء على قضية أوكرانيا | أخبار | DW | 26.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تسجيل يكشف "كذب" ترامب ويسلط الضوء على قضية أوكرانيا

تتواصل إجراءات محاكمة ترامب، الرامية إلى عزله من منصبه. والآن ظهر تسجيل فيديو للرئيس وهو يأمر بإزاحة السفيرة الأمريكية في أوكرانيا من منصبها. وقال محامي أحد المتهمين في القضية إن موكله يمتلك المزيد من التسجيلات والصور.

سفيرة أمريكا السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش

سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش تعتبر شخصية رئيسية في المحاكمة الجارية لعزل دونالد ترامب من منصبه.

كشف تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية أمس السبت أن الرئيس دونالد ترامب طلب إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزله من منصب رئاسة الولايات المتحدة.

وتم تسجيل اللقطات خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في نيسان/ أبريل 2018 في أحد الفنادق وكشفه لوسائل الإعلام المحامي جوزيف أ. بوندي، محامي المتهم ليف بارناس، شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

"ترامب: تخلصوا منها لا يهمني"

ويعتبر ليف بارناس وشريكه إيغور فرومان شخصيتين أساسيتين في الحملة التي تتهم ترامب بالضغط على حكومة أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن جو بايدن، خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهذه القضية أساسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأصدر ترامب الأمر بطرد السفيرة يوفانوفيتش بعد أن أبلغه ليف بارناس بأنها تشكل عائقا، وقال إنها تحدثت عن الرئيس باستخفاف. ويقول ترامب في التسجيل "تخلصوا منها!"، متحدثا على ما يبدو إلى أحد مساعديه على مائدة عشاء. ويضيف "أخرجها غدا. لا يهمني. أخرجها غدا، أخرجها. هل توافق؟ افعل ذلك".

وجاءت هذه اللقطات التي سجلت من زاوية ضيقة، في بداية الفيديو الذي تبلغ مدته ساعة و23 دقيقة. وتبدو الخلفية قاتمة كما لو كانت الكاميرا مغطاة، لكن صوت ترامب واضح.

ووجهت إلى بارناس وفرومان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تهمة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وكشفت وثائق أن الرجلين يعملان مع مسؤولين أوكرانيين، محاولين طرد يوفانوفيتش، الدبلوماسية المحترفة المحترمة التي أقالها ترامب في أيار/ مايو 2019.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة "إم إس إن بي سي نيوز" الأسبوع الماضي، قال بارناس إن ترامب "كان على علم بما كان يجري بدقة" بشأن جهوده وجهود فرومان الضغط على السلطات الأوكرانية للتحقيق مع بايدن.

ويؤكد تسجيل الفيديو الجديد الكثير مما صرح به بارناس في مقابلته التلفزيونية، بما في ذلك أنه كان يعرف ترامب - وهو ما نفاه الرئيس.

وقال جوزف أ. بوندى محامي بارناس إنه قدم الأدلة إلى المحققين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وصرح لشبكة "سي ان ان" أن بارناس يمتلك المزيد من التسجيلات والصور التي قد تكشف للجمهور.

مشاهدة الفيديو 02:08

آلية عزل ترامب في مرحلة محاكمة سريعة ربما بدون شهود في مجلس الشيوخ

وبدأ محامو البيت الأبيض الدفاع عن ترامب عرض حججهم في المحاكمة أمس السبت.  وقد أكدوا أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ في تعامله مع أوكرانيا وأن الناخبين الأميركيين -- وليس الكونغرس -- هم الذين يجب أن يقرروا مصيره.

وسيستأنف محامو ترامب عرض الحجج غدا الإثنين.

ص.ش/و.ب (أ ف ب)

  • سيتعين على بوريس جونسون الوفاء بوعده في عام 2020. يريد رئيس وزراء المملكة المتحدة أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني - كما هو مخطط. وستجرى المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من السنة الانتقالية، حيث ستبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وسوقها الموحدة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    رجل البريكست

    سيتعين على بوريس جونسون الوفاء بوعده في عام 2020. يريد رئيس وزراء المملكة المتحدة أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني - كما هو مخطط. وستجرى المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من السنة الانتقالية، حيث ستبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وسوقها الموحدة.

  • تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    هل تترنح كاري لام؟

    تواجه زعيمة هونغ كونغ كاري لام ضغوطا شعبية هائلة. منذ شهور، يخرج مئات آلاف المحتجين بانتظام إلى الشوارع للمطالبة بأشياء من بينها استقالتها. وعلى الرغم من الخسائر الواضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المحلية، لم تقدم لام أي تنازلات. وتدعم لام الحكومة المركزية في بكين، التي دعتها إلى تهدئة الوضع. وسيظهر عام 2020 ما إذا كانت ستحتفظ بمنصبها أم لا.

  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سينتخب الأمريكيون رئيسا جديدا وربما يكون شخصية معروفة. عندما اقتحم دونالد ترامب العراك السياسي، لم يكن أحد يؤمن بأنه سيصبح رئيسا، أو حتى سيهزم هيلاري كيلنتون، مرشحة الديمقراطيين بالرئاسة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ولا يبدو أنه من المستحيل أن يفعل ذلك مرة أخرى.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    هل يفعلها ترامب مجددا؟

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سينتخب الأمريكيون رئيسا جديدا وربما يكون شخصية معروفة. عندما اقتحم دونالد ترامب العراك السياسي، لم يكن أحد يؤمن بأنه سيصبح رئيسا، أو حتى سيهزم هيلاري كيلنتون، مرشحة الديمقراطيين بالرئاسة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. ولا يبدو أنه من المستحيل أن يفعل ذلك مرة أخرى.

  • في أربعة أفلام طارد الممثل البريطاني دانيال كريغ عتاة الأشرار على شاشة السينما في الدور الذي جسده في سلسلة جيمس بوند. وللمرة الخامسة والأخيرة يؤدي صاحب الـ51 عاما دور العميل السري 007. حيث سيعرض فيلمه لا وقت للموت في 2 أبريل/ نيسان القادم بالمملكة المتحدة وألمانيا. وسيتوقف كريغ عن لعب هذا الدور.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    وداعا جيمس بوند

    في أربعة أفلام طارد الممثل البريطاني دانيال كريغ عتاة الأشرار على شاشة السينما في الدور الذي جسده في سلسلة جيمس بوند. وللمرة الخامسة والأخيرة يؤدي صاحب الـ51 عاما دور العميل السري 007. حيث سيعرض فيلمه "لا وقت للموت" في 2 أبريل/ نيسان القادم بالمملكة المتحدة وألمانيا. وسيتوقف كريغ عن لعب هذا الدور.

  • 2020 سيكون عاما خاصا لـنايكى فاغنز حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    قصيدة إلى نايكى فاغنر

    2020 سيكون عاما خاصا لـ"نايكى فاغنز" حيث سيكون آخر عام لها كمديرة لمهرجان بيتهوفن الدولي. يتزامن رحيلها مع ذكرى كبيرة أيضًا، هي الذكرى الـ250 لمولد لودفيغ فان بيتهوفن. ويجرى الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وسيكون هناك احتفال خاص به في مدينة بون التي وُلد فيها، وستكون هناك حفلات موسيقية وراقصة ومعارض فنية تحية للموسيقار الكبير.

  • طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    رئيس "الغيتو"

    طالما ظهر بوبي واين - الموسيقي والممثل والبرلماني الأوغندي - كمعارض للانتهاكات السياسية في بلاده منذ سنوات. في عام 2019، قدّم واين نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أوغندا عام 2021. وأثار ذلك استياء الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني الذي يحكم منذ 33 عاما، فأمر باعتقال الموسيقي الطموح أكثر من مرة.

  • قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة غرامي في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    عشق بيلي إيليش

    قد يكون هناك المزيد من الجوائز المقبلة؟، تعد المغنية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عامًا واحدة من أنجح العاملين في عالم موسيقى البوب. من المرجح أن تستمر سلسلة أعمالها الفائزة في عروض جوائز الموسيقى في عام 2020، وربما أيضا في جائزة "غرامي" في لوس أنجيلس في 26 يناير/ كانون الثاني. وتعد إيليش أصغر فنانة على الإطلاق جرى ترشيحها في الفئات الأربع الرئيسية للجائزة.

  • لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة يورو 2020، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    حدث تاريخي في كأس أمم أوروبا

    لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ستستضيف 12 دولة منافسات بطولة "يورو 2020"، وكانت العادة أن تستضيفها دولة واحدة فقط وفي مرات قليلة جدا دولتان. ويتنافس حوالي 24 فريقا وطنيا على كأس البطولة المرموقة بين 12 يونيو/ حزيران و12 يوليو/ تموز 2020. وينظم الحدث بأكمله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي يرأسه السلوفيني ألكسندر سيفرين (الذي في الصورة).

  • من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    عبقري الشطرنج يتحدى جميع المنافسين

    من الذي لديه الثقة ليفعلها؟ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، سيدافع ماغنوس كارلسن عن لقبه كبطل للعالم في الشطرنج في مواجهة منافسيه. في الوقت الحالي، يتصدر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 29 عامًا التصنيف العالمي لأفضل لاعبي الشطرنج، بعد أن حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب يفوز بالبطولة، الذي كان مسجلا باسم الروسي غاري كاسباروف.

  • مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان الهيفي ميتال المعروف باسم فاكن أوبن إير، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: طقس جيد، كل شئ جيد. ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي

    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    سادة موسيقى الهيفي ميتال

    مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان "الهيفي ميتال" المعروف باسم "فاكن أوبن إير"، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: "طقس جيد، كل شئ جيد". ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي


مختارات

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قواعد محاكمة ترامب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة. (22.01.2020)  

انطلاق محاكمة ترامب في ثالث واقعة في تاريخ الولايات المتحدة

بدأت اليوم محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس عمقت الانقسام بين الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية. وترامب يصف المحاكمة بأنها "زائفة" و"مطاردة شعواء" و"مشينة". (21.01.2020)  

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

محاكمة الرئيس ترامب بمجلس الشيوخ تمهيدا لعزله تبدأ رسميا الثلاثاء المقبل، لكن أولى خطواتها انطلقت بتلاوة القرار الاتهامي. ترامب تلقى ضربة جديدة إذ اتهمه مكتب المساءلة القانونية بخرق القانون. فهل يؤثر ذلك في سير المحاكمة؟ (16.01.2020)  

شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

إنهم يشعلون المسرح السياسي أو يخرجون منه، ويكتبون التاريخ بالسينما ويحطمون الأرقام القياسية وينظمون فعاليات ضخمة. هؤلاء هم الأشخاص الذين سنتحدث عنهم في عام 2020. (31.12.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

آلية عزل ترامب في مرحلة محاكمة سريعة ربما بدون شهود في مجلس الشيوخ  

مواضيع ذات صلة

USA Präsident Donald Trump in einer Kundgebung in Ohio

"النواب الأمريكي" يصوت على إجراءات إحالة عزل ترامب لمجلس الشيوخ 15.01.2020

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اليوم على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترامب إلي مجلس الشيوخ الذي قال ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين فيه إنه سيعمل على تبرئة ترامب في أي محاكمة.

USA Impeachment Demokraten entsenden Ankläger in den Senat

إحالة ملف عزل ترامب "للشيوخ" والمحاكمة الأسبوع المقبل 15.01.2020

خطت الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي خطوة هامة على طريق عزل الرئيس ترامب. فقد وافق المجلس على مشروع قرار بإرسال مادتين تتعلقان بالعزل لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ما يفتح الطريق أمام بدء محاكمته.

Rudolph Giuliani

جولياني: وزير خارجية الرئيس ترامب في الظل! 28.10.2019

يبدو أن محامي ترامب الشخصي رودي جولياني تولى مهمات سياسية خارجية تتعلق بأوكرانيا ودول من بينها مملكة البحرين. وبعد اعتقال اثنين من موظفيه بدأت تفاصيل إضافية بالظهور إلى العلن. تقرير كارلا بلايكر من واشنطن يستعرض أهمها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  