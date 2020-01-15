تسجيل يكشف "كذب" ترامب ويسلط الضوء على قضية أوكرانيا

كشف تسجيل فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية أمس السبت أن الرئيس دونالد ترامب طلب إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزله من منصب رئاسة الولايات المتحدة.
وتم تسجيل اللقطات خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في نيسان/ أبريل 2018 في أحد الفنادق وكشفه لوسائل الإعلام المحامي جوزيف أ. بوندي، محامي المتهم ليف بارناس، شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.
"ترامب: تخلصوا منها لا يهمني"
ويعتبر ليف بارناس وشريكه إيغور فرومان شخصيتين أساسيتين في الحملة التي تتهم ترامب بالضغط على حكومة أوكرانيا من أجل التحقيق بشأن جو بايدن، خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهذه القضية أساسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأصدر ترامب الأمر بطرد السفيرة يوفانوفيتش بعد أن أبلغه ليف بارناس بأنها تشكل عائقا، وقال إنها تحدثت عن الرئيس باستخفاف. ويقول ترامب في التسجيل "تخلصوا منها!"، متحدثا على ما يبدو إلى أحد مساعديه على مائدة عشاء. ويضيف "أخرجها غدا. لا يهمني. أخرجها غدا، أخرجها. هل توافق؟ افعل ذلك".
وجاءت هذه اللقطات التي سجلت من زاوية ضيقة، في بداية الفيديو الذي تبلغ مدته ساعة و23 دقيقة. وتبدو الخلفية قاتمة كما لو كانت الكاميرا مغطاة، لكن صوت ترامب واضح.
ووجهت إلى بارناس وفرومان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تهمة انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وكشفت وثائق أن الرجلين يعملان مع مسؤولين أوكرانيين، محاولين طرد يوفانوفيتش، الدبلوماسية المحترفة المحترمة التي أقالها ترامب في أيار/ مايو 2019.
وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة "إم إس إن بي سي نيوز" الأسبوع الماضي، قال بارناس إن ترامب "كان على علم بما كان يجري بدقة" بشأن جهوده وجهود فرومان الضغط على السلطات الأوكرانية للتحقيق مع بايدن.
ويؤكد تسجيل الفيديو الجديد الكثير مما صرح به بارناس في مقابلته التلفزيونية، بما في ذلك أنه كان يعرف ترامب - وهو ما نفاه الرئيس.
وقال جوزف أ. بوندى محامي بارناس إنه قدم الأدلة إلى المحققين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون. وصرح لشبكة "سي ان ان" أن بارناس يمتلك المزيد من التسجيلات والصور التي قد تكشف للجمهور.
وبدأ محامو البيت الأبيض الدفاع عن ترامب عرض حججهم في المحاكمة أمس السبت. وقد أكدوا أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ في تعامله مع أوكرانيا وأن الناخبين الأميركيين -- وليس الكونغرس -- هم الذين يجب أن يقرروا مصيره.
وسيستأنف محامو ترامب عرض الحجج غدا الإثنين.
ص.ش/و.ب (أ ف ب)
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