تسجيل رابع إصابة بسرطان الخصية في الدوري الألماني

بات الجناح الهولندي جان-بول بويتسيوس رابع حالة إصابة بسرطان الخصية في الدوري الألماني لكرة القدم في 2022، وذلك وفق ما أعلن فريقه هرتا برلين الخميس (22 أيلول/سبتمبر 2022).

واكتشف ابن الـ28 عاماً الذي وصل الى نادي العاصمة الألمانية هذا الصيف قادماً من المنافس المحلي ماينز، إصابته بسرطان الخصية بعد خضوعه الأربعاء لفحص المسالك البولية، ما سيضطره لإجراء عملية جراحية، بحسب هرتا برلين.

وإنضم بويتسيوس الى زميله في الفريق ماركو ريختر، ولاعب الجار أونيون برلين تيمو بومغارتل والمهاجم الجديد لبوروسيا دورتموند الدولي العاجي سيباستيان هالر الذين تم اكتشاف اصابتهم بسرطان الخصية هذا العام.

وحقق ريختر وبومغارتل عودة ناجحة الى الملاعب بعد تعافيهما، بينما يخضع هالر حالياً للعلاج الكيميائي بعد تشخيص إصابته بالسرطان في تموز/يوليو. وقال مدير الكرة في هرتا برلين فريدي بوبيتش في بيان الخميس "سنتعاضد معاً كعائلة هيرتا"، مضيفاً "على الرغم من مرارة هذه الأخبار، فإننا مليئون بالأمل والثقة بأن جان بول سوف يتعافى ويعود الينا في أقرب وقت ممكن".

وطمأن مدير مركز أورام الخصية في عيادة أسكليبيوس في هامبورغ، كلاوس- بيتر ديكمان، إنه لا توجد صلة بين الرياضة والسرطان، مشيراً لوكالة "سيد" الرياضية إلى أن الرجال الرياضيين في سن الاحتراف معرضون للإصابة بهذا المرض. وقال "عندما يصاب الرجال بالسرطان في هذا العمر، بين 20 و40 عاماً، يكون ذلك في الغالب سرطان الخصية. لذلك، ليس من المستغرب إصابة لاعبي الـبوندسليغا".

ولا يتم فحص لاعبي الدوري الألماني بانتظام بحثاً عن سرطان الخصية وفقاً لقواعد الدوري، لكن بعض الأندية مثل أونيون برلين بدأت في فحص لاعبيها.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب)