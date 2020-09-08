تسجيل أول حالتي كورونا بمخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء (الثامن من أيلول/ سبتمبر 2020) إن إجراء فحوص للاجئين سوريين اثنين في مخيم الأزرق بالأردن أظهر إصابتهما بفيروس كورونا، ليصبحا أول حالتي إصابة مؤكدتين داخل مخيم للاجئين في المملكة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن في بيان: "هاتان هما أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا داخل مخيمات اللاجئين في الأردن". وأضافت: "إنه تذكير بأن الجميع قد تأثروا بهذا الوباء، ويجب إيجاد الحلول من خلال التضامن والتعاون الدوليين".

وأضافت أنه "وفقاً للبروتوكول المعمول به، تم نقل اللاجئَين (المصابين) إلى موقع عزل"، مشيرة إلى أنه تم كذلك فحص "جميع الأفراد الذين كانوا على اتصال بهما وتنفيذ إجراءات عزل. وننتظر النتائج ونواصل مراقبة الوضع عن كثب". وقالت الوكالة الأممية إنها تعمل عن كثب مع وزارة الصحة وإدارة شؤون اللاجئين في الأردن لتعقب المخالطين.

يشار إلى أن مخيم الأزرق للاجئين هو ثاني أكبر مخيم في الأردن ويوجد به نحو 37 ألف لاجئ. ويقع على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة عمان. ويستضيف الأردن أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري، بينهم حوالي 650 ألفاً مسجلين لدى الأمم المتحدة.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفش واسع للوباء مع تسجيله حتى اليوم 2478 إصابة مؤكدة بالفيروس و19 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

خ.س/ح.ز(أ ف ب، د ب أ)