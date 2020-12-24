تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في ألمانيا

كشفت السلطات الصحية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية اليوم الخميس (24 كانون الثاني/ ديسمبر 2020) أنها سجلت أول حالة إصابة في ألمانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انتشرت بسرعة بعد العثور عليها في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة في الولاية الواقعة بجنوب غرب البلاد إن المصاب وصل إلى فرانكفورت الألمانية قادماً من مطار هيثرو بلندن في الثالث من كانون الثاني/ ديسمبر الجاري. وأضافت في تغريدة على تويتر أن "هذه أول حالة معروفة في ألمانيا".

وبحسب وكالة رويترز فقد جاء المصاب لزيارة أقارب له، وكانت نتيجة الاختبار الذي خضع له عند وصوله إيجابية.

وأوضحت سلطات الولاية أنه تم نقل الشخص من المطار بسيارة العائلة، ما استدعى وضعهم جميعاً في الحجر الصحي بمنزل العائلة.

وكانت أكثر من 40 دولة، ومنها ألمانيا، قد علقت السفر من بريطانيا أو فرضت قيوداً على القادمين منها بعد إعلان لندن انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي يُعتقد أنها تتفشى بشكل أسرع. كما أغلقت استكلندا حدودها مع باقي أراضي المملكة المتحدة قبيل الإعلان عن السلالة الجديدة.

وكان لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ لمكافحة الفيروسات في ألمانيا قد قال (الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول) إن من المرجح جداً أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجوداً كذلك في ألمانيا. ونصح فيلر مواطني بلده قائلا "لا تسافروا"، مضيفاً أن "على كل المواطنين قضاء أيام العيد في أصغر نطاق..".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 32195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و802 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت مكاتب الصحة في ألمانيا قد سجلت يوم الخميس الماضي 26923 إصابة جديدة بالفيروس و698 وفاة، أي أن عدد الإصابات والوفيات لا يزال في اتجاه تصاعدي.

يذكر أنه تم تسجيل أعلى مستوى لعدد الوفيات أمس الأربعاء بإجمالي 962 حالة وفاة. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" اليوم، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد في آذار/ مارس الماضي وحتى اليوم مليوناً و587 ألفا و115، وإجمالي الوفيات 28770 .

ع.غ/ ص.ش (رويترز، د ب أ)