 ″تسببنا بآلام لأبرياء″.. مؤسِسة ″الجيش الأحمر″ الياباني تغادر السجن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.05.2022

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"تسببنا بآلام لأبرياء".. مؤسِسة "الجيش الأحمر" الياباني تغادر السجن

انتهت محكومية مؤسسة "الجيش الأحمر" الياباني فوساكو شيغينوبو التي اشتهرت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بتخطيط لعمليات احتجاز رهائن، ويشتبه بأنها كانت وراء عملية مطار اللد في تل أبيب.

فوساكو شيغينوبو مؤسِّسة الجيش الأحمر الياباني (28/5/2022)

فوساكو شيغينوبو مؤسِّسة الجيش الأحمر الياباني

 

 

أُطلق اليوم السبت (28 كايو/ايار 2022) سراح فوساكو شيغينوبو مؤسِّسة "الجيش الأحمر" الياباني الذي زرع الرعب خلال سبعينات وثمانينات القرن العشرين باسم الدفاع عن القضية الفلسطينية، بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في اليابان.

وأوقفت فوساكو (76 عاما) التي كانت تُلقب بـ"الملكة الحمراء" أو "إمبراطورة الإرهاب" في العام 2000 في بلدها الأصلي حيث عادت سرا بعدما عاشت 30 عاما في الشرق الأدنى. وهي أعلنت حل الجيش الأحمر الياباني من زنزانتها في 2001.

وخرجت شيغينوبو من سجنها في طوكيو واستقلت سيارة سوداء مع ابنتها ماي بينما حمل العديد من مناصريها لافتة كتب عليها "نحن نحب فوساكو".

وقالت شيغينوبو للصحافيين بعد إطلاق سراحها "أعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه اعتقالي لكثير من الناس". وأضافت "مضى نصف قرن (...) لكننا تسببنا بآلام لأشخاص أبرياء لا نعرفهم عبر إعطاء الأولوية لمعركتنا، مثل احتجاز مدنيين رهائن".

وحُكم على هذه اليسارية المتطرفة التي دعت إلى الثورة العالمية من خلال الكفاح المسلح، عام 2006 في اليابان بالسجن 20 عاما لتنظيمها عملية احتجاز رهائن في السفارة الفرنسية في هولندا في 1974 استمرت مئة ساعة.

وأدت عملية احتجاز الرهائن التي لم تشارك فيها فوساكو شيغينوبو بشكل مباشر إلى جرح عدد من رجال الشرطة وأجبرت فرنسا على إطلاق سراح أحد أعضاء الجيش الأحمر الياباني.

الجيش الأحمر الياباني

تواصل الشرطة اليابانية البحث عن سبعة أعضاء سابقين في الجيش الأحمر الياباني، بمن فيهم كوزو أوكاموتو، الناجي الوحيد من مرتكبي مجزرة مطار اللد قبل 50 عاما والذي حصل على حق اللجوء السياسي في لبنان.

خلال هذه الأحداث في لاهاي، أسفر هجوم بقنبلة يدوية في متجر "دراغستور بوبليسيس" في باريس عن مقتل شخصين وإصابة 34 آخرين بجروح.

مختارات

فيما أعلن النائب العام الفلسطيني أن تحقيقات النيابة أكدت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص على شرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، قالت شبكة الجزيرة إنها قررت إحالة ملف مراسلتها للمحكمة الجنائية الدولية.

بعد أن كانت محكمة أوروبية أدنى قد قضت بسحب حركة حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية لعيب في الإجراءات، قررت محكمة العدل الاوروبية ـ التي أحيلت إليها القضية ـ إبقاء الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة، على القائمة السوداء.

بعد حكمين سابقين بالسجن مدى الحياة، أصدرت محكمة فرنسية حكماً جديداً بالسجن المؤبد على الفتزويلي، ايليش راميريز سانشيز، المعروف بـ"كارلوس". وجاء الحكم الأخير على خلفية هجوم بقنبلة يدوية في باريس عام 1974 أدي لمقتل شخصين.

وحُكم على إيليتش راميريز سانشيز المعروف باسم كارلوس، بالسجن مدى الحياة في أيلول/سبتمبر 2021 بسبب هذا الهجوم.

وكان الجيش الأحمر الياباني مقربا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أصبح كارلوس من أذرعها المسلحة في أوروبا.

ويُعتقد أن شيغينوبو تقف وراء التخطيط لعملية مطار اللد في تل أبيب التي أسفرت في 1972 عن مقتل 26 شخصا وإصابة حوالى 80 آخرين بجروح.

من تكون شيغينوبو؟

وُلدت شيغينوبو لأسرة فقيرة في طوكيو عام 1945 في حقبة ما بعد الحرب، وكانت ابنة ضابط شارك في الحرب العالمية الثانية وعمل بقّالا بعد هزيمة اليابان.

وبدأت رحلتها مع الشرق الأوسط عن طريق الصدفة عندما مرت وهي في العشرين باعتصام في إحدى جامعات طوكيو بينما كانت تشهد اليابان تحركات طلابية في الستينات والسبعينات للاحتجاج على  حرب فيتنام وخطط الحكومة اليابانية للسماح للجيش الأميركي بالبقاء في البلاد.

وسرعان ما انخرطت شيغينوبو في الحركة اليسارية وقررت مغادرة اليابان وهي في سن الخامسة والعشرين، واتخذت اتجاه الفرع الدولي لمجموعة ثورية يابانية زالت بعد بضع سنوات، ثم أسست الجيش الأحمر الياباني في لبنان في 1971 حيث استقبلتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

قالت شيغينوبو في كتاب أهدته لابنتها الوحيدة المولودة عام 1973 في لبنان من علاقة مع أحد ناشطي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "في البداية، لم أكن مؤيدة للعرب أو معادية لإسرائيل. لكن (في ذلك الوقت) كان للقضية الفلسطينية صدى فينا، نحن الشباب الذين عارضوا حرب فيتنام والذين كانوا متعطشين للعدالة الاجتماعية".

تضامن في لبنان عام 2000 مع قيادي في الجيش الأحمر اللبناني كوزو أوكاموتو بعد ضغط طوكيو على بيروت لتسليمه

تضامن في لبنان عام 2000 مع قيادي في الجيش الأحمر اللبناني كوزو أوكاموتو بعد ضغط طوكيو على بيروت لتسلميه

وتعيش ابنتها ماي شيغينوبو في اليابان منذ 2001. وقد جاءت فورا للدفاع عن والدتها ودعمتها طوال فترة احتجازها.

من دون أن تقر بتورطها في عملية احتجاز الرهائن في لاهاي، أعربت فوساكو شيغينوبو عن أسفها في السجن بسبب الكفاح المسلح لتحقيق مُثلها الثورية. وقالت في رسالة إلى صحيفة "جابان تايمز" في 2017 "آمالنا لم تتحقق وكانت النهاية قبيحة".

وأضافت "أعتقد أن اليابانيين الآن أصبحوا أقل اكتراثا بالقضايا السياسية (...)، وأعتقد أن أفعالي وأفعال آخرين (ثوار يابانيون) ساهمت في ذلك".

وحتى أواخر الثمانينات، نفذ الجيش الأحمر الياباني عمليات احتجاز رهائن وخطف طائرات وعمليات سطو على مصارف وهجمات على سفارات في آسيا وأوروبا. لكن الخلافات الداخلية مزقت المنظمة التي فقدت نفوذها تدريجا، حتى حلّها في 2001.

ع.ا/ف.ا ( أ ف ب )

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