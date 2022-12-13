هناك اسباب كثيرة وراء تساقط الشعر وخاصة بين الرجال. ورغم وجود أدوية وعلاجات كثيرة يساعد بعضها في الحد من ذلك، غير أن غالبية الإخصائيين متفقون على أن نظام غذائي متوازن وتجنب الإجهاد النفسي أفضل الوسائل لتجنبه.

مع ازدياد ضغوط الحياة أضحى تساقط الشعر مشكلة متزايدة حتى في صفوف الشباب. وقد وجد العلماء أن اتباع نظام غذائي غير صحي يؤدي إلى نقص مغذياته وبالتالي إلى تساقطه. وبما أن لكل حالة من حالات تساقط الشعر أسبابها، فإن المعالجة ينبغي أن تتم بعد استشارة طبيب مختص. الملف التالي يتناول هذه المشكلة من مختلف جوانبها.