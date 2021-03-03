يحدث تساقط الشعر نتيجة عوامل وراثية أو بيئية أو مرضية. يؤدي التساقط بكثرة إلى حدوث الصلع، ويعاني الرجال من تساقط الشعر أكثر من النساء، وهناك وسائل لمعالجته أغلبها غير ناجعة.

ينمو نحو 90 بالمائة من الشعر كل الوقت. فيما تخلد نسبة الـ 10 بالمائة المتبقية للراحة لفترة قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ثم يتساقط هذا الشعر مع انتهاء فترة الراحة. ينمو شعر الرأس ما بين 10 إلى 15 مليمترا في كل شهر. ومع ذلك، كلما تقدم الإنسان في السن، تبدأ وتيرة نمو الشعر لديه بالتباطؤ في الغالب، تكون ظاهرة تساقط الشعر نتيجة لدورة النمو والتجديد الطبيعية. ويتم التساقط بوتيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا.