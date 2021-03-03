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تساقط الشعر

يحدث تساقط الشعر نتيجة عوامل وراثية أو بيئية أو مرضية. يؤدي التساقط بكثرة إلى حدوث الصلع، ويعاني الرجال من تساقط الشعر أكثر من النساء، وهناك وسائل لمعالجته أغلبها غير ناجعة.

ينمو نحو 90 بالمائة من الشعر كل الوقت. فيما تخلد نسبة الـ 10 بالمائة المتبقية للراحة لفترة قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ثم يتساقط هذا الشعر مع انتهاء فترة الراحة. ينمو شعر الرأس ما بين 10 إلى 15 مليمترا في كل شهر. ومع ذلك، كلما تقدم الإنسان في السن، تبدأ وتيرة نمو الشعر لديه بالتباطؤ في الغالب، تكون ظاهرة تساقط الشعر نتيجة لدورة النمو والتجديد الطبيعية. ويتم التساقط بوتيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا.

Ein Mann mit Hinterkopfglatze sitzt am Dienstag (18.01.2005) in einem Düsseldorfer Büro vor seinem Computer. Nach ängstlichen Blicken auf ihre Kopfhaut haben sich schon fast eine Million Männer vom «Glatzen-Rechner» im Internet die Lebensdauer ihrer Haarpracht ausrechnen lassen. Das berichtete am Dienstag der Betreiber, das Bielefelder Kosmetik-Unternehmen Dr.-Kurt-Wolff-Forschung («Alpecin»). Anhand von sechs Fragen etwa zu Stress, ausfallenden Haaren und Glatzenträgern in der Familie wird gratis errechnet, wann der Kandidat voraussichtlich eine «Pläte» bekommt. Der Service ist übrigens nur für Männer möglich. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Report++

تساقط الشعر بفعل كورونا؟ نصائح قد تساعدك 03.03.2021

كشفت شركة متخصصة في بيانات الشبكة العنكبوتية أن معدل سؤال "غوغل" عن تساقط الشعر ارتفع في زمن كورونا. ما العلاقة بين الفيروس وهذه الظاهرة؟ وكيف يمكنك الحفاظ على صحة شعرك واستعادة المتساقط منه؟
Kollaps © sad dogg design #40910366

حقن بلازما الدم.. طريقة جديدة لعلاج تساقط الشعر 17.02.2021

ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الحلول العلاجية الطبية لعلاج تساقط الشعر. وآخر صيحة في هذا المجال هي تقنية حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية. فكيف تعمل؟
Beautiful woman applying hair conditioner

لأصحاب الشعر الدهني.. وصفات طبيعية من أجل عناية أفضل! 29.10.2020

يواجه أصحاب الشعر الدهني مشكلة متكررة في ارتفاع معدلات تساقط الشعر مقارنة بغيرهم، لذلك يحتاج إلى عناية خاصة. نقدم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تقليل إفراز الدهون في فروة الرأس لإضفاء مظهر صحي على الشعر
Frau bemerkt Haarausfall © Adam Gregor #37956465 - Fotolia.com

أخطاء تؤدي لتساقط الشعر بعد غسله.. تعرف عليها! 28.05.2020

مشكلة تساقط الشعر بعد غسله، تعد الأكثر ازعاجا لمن يهمه جمال شعره وصحته، بيد أن هناك سلسلة من الأخطاء التي يرتكبها معظمنا دون دراية ويمكن أن تؤدي لتساقط الشعر وربما تسبب الصلع على المدى الطويل، تعرف عليها.
Ein Mann mit Hinterkopfglatze sitzt am Dienstag (18.01.2005) in einem Düsseldorfer Büro vor seinem Computer. Nach ängstlichen Blicken auf ihre Kopfhaut haben sich schon fast eine Million Männer vom «Glatzen-Rechner» im Internet die Lebensdauer ihrer Haarpracht ausrechnen lassen. Das berichtete am Dienstag der Betreiber, das Bielefelder Kosmetik-Unternehmen Dr.-Kurt-Wolff-Forschung («Alpecin»). Anhand von sechs Fragen etwa zu Stress, ausfallenden Haaren und Glatzenträgern in der Familie wird gratis errechnet, wann der Kandidat voraussichtlich eine «Pläte» bekommt. Der Service ist übrigens nur für Männer möglich. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Report++

كيف يؤثر التوتر والإجهاد على صحة الشعر؟ 29.09.2019

يترك التوتر والإجهاد بصماته على صحتنا النفسية والجسمانية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة أقلها زيادة تساقط الشعر لدى الرجال والنساء. وقد لا تنفع علاجات تساقط الشعر في إيقافه. فما الحل؟
Human alopecia or hair loss - adult man hand holding comb on bald head

قريباً .. علاج فعال للصلع! 19.09.2018

محاولات عديدة ومكلفة يقوم بها من يعانون من الصلع أو تساقط الشعر الشديد، لكن دون جدوى. ربما يكون الحل في استخدام مادة جديدة لم تخطر على البال. دراسة جديدة تشير إلى أن تلك المادة يمكنها أن تنبت الشعر مرة أخرى، فما هي؟
Human alopecia or hair loss - adult man hand holding comb on bald head

هل يوجد علاج لتساقط الشعر أو الصلع الوراثي؟ 23.06.2018

تساقط الشعر مشكلة تؤرق الرجال والنساء على حد سواء، وتستغل الشركات الصناعية ذلك لتمتص جيوب الزبائن ببيعهم مستحضرات ومواد لا جدوى منها. فهل يوجد علاجات طبية ممكنة قد تشكل بارقة أمل لإيجاد حل لهذه المشكلة؟
Human alopecia or hair loss - adult man hand holding comb on bald head

دراسة: علاقة بين الصلع والشيب وأمراض القلب لدى الرجال 30.11.2017

أشارت دراسة حديثة أجريت في الهند عن علاقة بين الصلع والشيب المبكر لدى الرجال، وأمراض القلب. إذ كشفت التجربة أن الرجال الذين يصابون بالصلع أو الشيب المبكر أكثر عرضة بـ 5 أضعاف من غيرهم للإصابة بأمراض القلب.
Ein Mann mit Hinterkopfglatze sitzt am Dienstag (18.01.2005) in einem Düsseldorfer Büro vor seinem Computer. Nach ängstlichen Blicken auf ihre Kopfhaut haben sich schon fast eine Million Männer vom «Glatzen-Rechner» im Internet die Lebensdauer ihrer Haarpracht ausrechnen lassen. Das berichtete am Dienstag der Betreiber, das Bielefelder Kosmetik-Unternehmen Dr.-Kurt-Wolff-Forschung («Alpecin»). Anhand von sechs Fragen etwa zu Stress, ausfallenden Haaren und Glatzenträgern in der Familie wird gratis errechnet, wann der Kandidat voraussichtlich eine «Pläte» bekommt. Der Service ist übrigens nur für Männer möglich. Foto: Martin Gerten dpa/lnw +++(c) dpa - Report++

انتبه! أدوية منع تساقط الشعر قد تسبب العجز الجنسي 17.03.2017

يحاول رجال كثيرون تعويض أو على الأقل وقف تساقط شعرهم ومحاربة الصلع. لذلك يلجأون إلى استخدام مواد وأدوية مختلفة دون علمهم بنتيجة دراسة حديثة تشير إلى أن بعض أدوية معالجة تساقط الشعر يمكن أن يؤثر على القدرة الجنسية.
Kein Haar © Sabimm #14148413 © Sabimm - Fotolia.com

أسباب تعرض قصيري القامة للصلع المبكر 11.03.2017

قصيرو القامة معرضون للإصابة بالصلع في وقت مبكر أكثر من غيرهم من الرجال، ومعرضون أيضا لأمراض خطيرة. فما هي الأسباب العلمية لذلك؟ وكيف يمكن اتخاذ الاحتياطات لمنع ظهور مثل تلك الأمراض؟
Honey © lily #43348851

العسل.. فوائد علاجية وتجميلية كثيرة 19.06.2015

العسل معروف بفوائده الصحية والطبية وتنوعت استخداماته منذ آلاف السنين. بيد أن للعسل استخدامات أخرى مفيدة قد لا يعرفها الكثيرون، نقدمها لكم في هذه الجولة المصورة.
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أخطاء قد تصيبك أنت أو طفلك بالصلع! 05.05.2015

تساقط الشعر (الثعلبة) قد يحدث لأي شخص والعدوى الفطرية في فروة الرأس تؤدي إلى فقد شديد لشعر الأطفال. هذا المرض غير خطير لكن غير محبذ، وينتقل مثلا بسبب التشارك في مشاط الشعر والمناشف. وهنا أسهل طرق الوقاية والعلاج الطبيعي.
Bildnummer: 55719206 Datum: 01.01.2011 Copyright: imago/ARCO IMAGES Mann mit Handspiegel / Spiegel, Geheimratsecken Mann mit Handspiegel AD 216524 Datum geschätzt model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY kbdig 2011 quer Alter 30-40 Jahre dunkelhaarig empoert Empoerung empört Empörung enruestet Entruestung entrüstet Entrüstung Entsetzen / entsetzt sein Europaeer Europäer Frisur kurz / kurze Haare Frisur lockig / Locken gelockt Haarausfall Haarprobleme innen Innenaufnahme krank Krankheit / Schmerzen Kurzhaarfrisur kurzhaarig Menschen portfoliosymbol Querformat schockiert Bildnummer 55719206 Date 01 01 2011 Copyright Imago Arco Images Man with Hand mirror Spiegel Geheimratsecken Man with Hand mirror Retired Date estimated Model released Symbolic image PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Kbdig 2011 horizontal Age 30 40 Years dark haired outraged Indignation outraged Outrage indemnify Indignation indignant Indignation Horror horrified be Europeans Europeans Hairdo short Short Hair Hairdo lockig lure lured Hair loss Hair problems indoors Interior shot ill Disease Pain Short hair hairdo short People portfolio icon Landscape shocked

نتف الشعر..طريقة محتملة لعلاج تساقطه! 23.04.2015

نتف الشعر وسيلة لتحسين نموه..طريقة تبدو غريبة، لكن باحثين أثبتوا أن عملية نتف الشعر تحفز الخلايا على إنتاجه سريعا بشكل أكبر وبالتالي قد تكون مجدية لحل أزمة من يعانون من بطء نمو الشعر وتساقطه.
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تعاني من نقص الحديد في الجسم؟ إليك عشرة أطعمة سحرية 10.02.2015

تساقط الشعر والإرهاق والضعف العام من أعراض نقص الحديد في الجسم، والذي ينتشر بشكل أكبر بين النساء. رصد الباحثون قائمة لأكثر 10 أطعمة غنىً بالحديد، ومنها أطعمة مناسبة للنباتيين.
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وصفات من المطبخ لعلاج تساقط الشعر 28.01.2015

تساقط الشعر من الأسباب التي تجعل الرجال يبدون أكبر من عمرهم كما أنه يغير من شكل الوجه كثيرا لاسيما إن بدأ في مرحلة الشباب. بعض المواد المنزلية والخلطات البسيطة يمكنها حماية الشعر من التساقط والتقليل من سرعة عملية الصلع.
ILLUSTRATION - Das Saatgut von Bockshornklee-Sprossen, fotografiert am Dienstag (14.06.2011) auf einem Scanner in Hannover. Bei der Suche nach der Ursache der gefährlichen EHEC-Keime sind bestimmte Sprossen in Verdacht geraten. Die Behörden hatten drei Arten eingegrenzt. Demnach hatten fünf erkrankte oder positiv getestete Mitarbeiterinnen des Betriebes in Bienenbüttel bevorzugt die Sprossenarten Bockshornklee, Brokkoli und Knoblauch gegessen. Foto: Holger Hollemann dpa/lni

أبحاث جديدة تؤكد بعض فوائد الحلبة 10.12.2014

يستعمل كثير من شعوب العالم بذور الحلبة في كثير من الوصفات باعتبارها أحد المواد الغذائية الفاتحة للشهية. بيد أن أبحاث سريرية أظهرت أن لبذور الحلبة استخدامات أخرى كالحد من مشكلة تساقط الشعر وعلاج التقرحات والالتهابات.
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