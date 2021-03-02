تساقط الشعر بفعل كورونا؟ نصائح قد تساعدك

ذكرت شركة Spate المتخصصة بالبيانات على الانترنت أن معدل البحث عن "تساقط الشعر" ارتفع على محرك بحث غوغل بمعدل 8 بالمئة خلال الـ12 شهرا الماضية. وعلى الرغم من أن الشركة استندت على بيانات من الولايات المتحدة، لكن يبدو أن هذه الظاهرة عالمية، كما ورد في مجلة جي كيو (GQ) التي تعنى بالرجال.
أحد الأسباب المحتملة لتلك الزيادة قد تكون جائحة كورونا. لكن كيف؟
التفسير قد يكون في تأثيرات الجائحة على صحة البشر وحتى ممن لم يصب بالفيروس. أحد أشكال تساقط الشعر المؤقت ينتج عن تزايد الضغط النفسي والحمى وأمراض أخرى. وفي كثير من الحالات تزول النتيجة (تساقط الشعر) عند زوال السبب. بيد أن ترك الأمر دون علاج قد يؤدي إلى مشاكل مزمنة.
الثابت أن ما أدت إليه الجائحة من قلة الحركة وتغير عادات الطعام والشراب أثرت على صحة الشعر. وفي المقابل عانى المصابون بالفيروس من تساقط الشعر بسبب تبعات الإصابة كالضغط النفسي والالتهابات الناتجة عن الفيروس.
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الحل؟
فيما يلي بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة شعرك واستعادته في زمن الجائحة:
وفي النهاية قد تكون زيارة طبيب متخصص بالأمراض الجلدية مفيدة لاستشارته في أي خطوات علاجية أخرى.
خ.س
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