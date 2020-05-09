تسارع وتيرة الإصابة بكورونا في ألمانيا مجددا

صرح معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في تقريره اليومي بأن عدد من ينقل إليهم كل مريض العدوى، والمعروف بمعدل نشر العدوى، ارتفع إلى 1.1. وتعد نسبة ما فوق واحد مؤشرا مقلقا على تزايد الإصابات، ويعتبر الخبراء هذا المقياس أساسيا للسيطرة على الوباء وضمان عدم تعرض النظام الصحي للإنهيار.
وكانت ألمانيا قد قررت فتح الاقتصاد مجددا عقب ضغوط قوية مارستها الولايات الألمانية على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحكومة الاتحادية لعودة الحياة الاجتماعية. وأعلنت ميركل يوم الأربعاء الماضي إجراءات تشمل فتح مزيد من المتاجر وعودة الدراسة تدريجيا. بيد أنها في الوقت ذاته أقرت آلية تسمح بإعادة فرض القيود إذا زادت حالات الإصابة عن خمسين لكل 100 ألف شخص.
وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز اليوم الأحد (10 مايو/ أيار 2020) ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 910 حالات ليصبح الإجمالي 717324 حالة. كما ارتفع عدد حالات الوفاة 110 حالات خلال اربع وعشرين ساعة ليصبح المجموع 7549 حالة.
عيد الأم يرفع بعض القيود على الحدود
وعلى صعيد موازي، خففت ألمانيا اليوم الأحد من القواعد الصارمة المفروضة على حدودهافي إطار مكافحة الجائحة العالمية، وذلك لتمكين الراغبين في الاحتفال مع عائلاتهم بعيد الأم الذي يوافق العاشر من أيار/مايو من كل عام.
وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد قررت الشرطة الاتحادية قبول زيارة الوالدة اليوم الأحد كسبب وجيه لدخول أالبلاد. ومنذ تفشي الوباء بات دخول الأراضي الألمانية مقتصراً على سائقي الشاحنات والعاملين في المهن الطبية والعمالة المتنقلة القادمة من المناطق الحدودية، أي ما يات يعرف بممارسي المهن الأساسية.
وفي هذا الإطار فرضت ألمانيا رقابة ثابتة على حدودها مع الدنمارك وفرنسا ولوكسمبورغ وسويسرا والنمسا وبولندا، وقالت الشرطة الاتحادية اليوم الأحد إن "البيانات المعطاة لدى مراقبة الدخول يجب أن تكون ذات مصداقية وقابلة للتحقق".
ومنذ أيام، يطالب بعض الساسة في ولاية بادن فورتمبرغ وولاية راينلاند بفالتس وفي لوكسمبورغ بإنهاء الرقابة على الحدود والمنتظر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل وفقا للوضع الحالي.
و.ب/ع.ج (رويترز، د ب أ)
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
-
فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك