 تزايد ملحوظ في عدد قرارات طرد الأجانب في ألمانيا | معلومات للاجئين | DW | 10.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

تزايد ملحوظ في عدد قرارات طرد الأجانب في ألمانيا

أصدرت السلطات الألمانية قرارات بطرد أجانب العام الماضي تزيد بمقدار الضعف عن القرارات التي صدرت خلال العامين السابقين. تجدر الإشارة إلى أن التصريح بالإقامة يصبح لاغيا في حال أصدرت السلطات أمرا بالطرد ضد أجنبي.

Bayerisches Transitzentrum - mögliches Ankerzentrum (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

ذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم (الجمعة العاشر من أغسطس /  2018) استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن عدد ما يسمى بـ"أوامر الطرد"، التي أصدرتها السلطات عام 2017 بلغ 7374 أمرا، مقابل 3604 أمرا عام 2015. وفي هذه الحالة تطالب السلطات الألمانية الأجنبي بمغادرة البلاد في غضون فترة معينة. وفي حال عدم تنفيذ الأمر، يمكن أن تقوم السلطات بترحيل الأجنبي من البلاد.

مختارات

معروف أن حزب الخضر المعارض في ألمانيا يرفض تصنيف الدول المغاربية كـ "آمنة"، ما يعرقل خطط حكومة ميركل بإعادة اللاجئين المرفوضين. الحزب طالب بإبرام اتفاقيات خاصة مع هذه الدول لتسهيل إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. (04.08.2018)

من المنتظر عودة لاجئ أفغاني إلى ألمانيا خلال هذا الأسبوع بعدما تم ترحيله إلى موطنه على نحو مخالف للقانون من ولاية براندنبورغ الألمانية. (08.08.2018)

كانت ألمانيا حتى وقت قريب تقتصر على ترحيل مجموعات معينة من اللاجئين الأفغان، كالمجرمين ومزوري الهوية. لكن الوضع تغير الآن وستكون هناك إعادة شهرية لجميع اللاجئن الأفغان الملزمين بالرحيل، حسب تقرير لصحيفة ألمانية. (05.08.2018)

وبحسب تقرير الصحيفة، تم خفض شروط إصدار أوامر بالطرد في حق أجانب عقب وقائع التحرش الجنسي والنشل التي وقعت قبل في ليلة رأس السنة 2016/2015 بمدينة كولونيا الألمانية. وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن هناك نحو 300 أمر بالطرد مسجل لدى السجل المركزي للأجانب.

ولا يزال هناك 29 ألف أجنبي مقيم في ألمانيا رغم صدور أوامر بالطرد في حقهم، وذلك وفقا لآخر إحصاء بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي. وانتقدت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان، أولا يلبكه، طرد الأطفال والقصر على وجه الخصوص. وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن هناك أكثر من مئتي أمر بالطرد صدر ضد قصر، من بينها 93 أمرا يخص أطفال يبلغ عمرهم 14 عاما أو أقل. وقالت يلبكه: "هؤلاء الأطفال، الذين تربى أغلبهم في ألمانيا، بحاجة إلى مساعدة تربوية وليس إلى الترحيل لبلد لا يعرفونه ولا يجيدون لغته".

ح.ز/م.س (د.ب.أ)

 

مواضيع ذات صلة

Spanien Flüchtlinge an der Küste

إسبانيا أول الموافقين على إستعادة اللاجئين من ألمانيا 08.08.2018

توصلت ألمانيا إلى اتفاق مع إسبانيا حول إعادة المهاجرين الوافدين إلى الحدود الألمانية وتكون إسبانيا مسؤولة عن النظر في طلب لجوئهم. وبهذا الاتفاق، تكون إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقية لاستعادة اللاجئين.

لاجئة مقعدة تحكي معاناتها مع اللجوء والمرض في ألمانيا 08.08.2018

Deutschland Flüchtlinge Thema Familiennachzug | Demonstration in Berlin

قواعد لم الشمل الجديدة بألمانيا..لاجئون سوريون بين الأمل والقلق 02.08.2018

بعد يوم من سريان القواعد الجديدة للمّ شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية في ألمانيا. DW عربية ترصد آراء لاجئين سوريين في مدينة بون الألمانية. فهل يكون هذا القانون الجديد حلا لمعاناة طالت سنوات أم أن آمالهم ستبقى معلقة؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  