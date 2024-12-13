تزايد حالات سرطان الثدي بين النساء في مقتبل العمر

حذرت دراسة حديثة من ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الثدي بين النساء قبل سن الأربعين. وكشفت الدراسة أن هذه الحالات قد تكون مهددة للحياة.

كشفت دراسة حديثة عن تزايد معدلات الإصابة بحالات سرطان الثدي التي تهدد حياة النساء في جميع الأعمار مع زيادة كبيرة بين النساء تحت سن الأربعين.

وخلصت الدراسة إلى تزايد حالات الإصابة بسرطان الثدي النقيلي بنسبة بلغت 3 بالمئة بين عامي 2004 و2021 بين المرضى اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و39 عاما.

يُعرف سرطان النقيلي كورم خبيث يحدث عندما تنفصل خلايا سرطانية من المنطقة التي تكونت فيها في بادئ الأمر ثم تنتقل إلى أماكن أخرى في الجسم عن طريق مجرى الدم لتكون بعد ذلك أوراما سرطانية جديدة.

ويعد سرطان الثدي بين أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء بينما يعد سرطان الثدي النقيلي الأكثر خطورة.

وقالت الدراسة التي نشرتها الجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية (RSNA) إن معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الثدي اللاتي تم تشخيص المرض لديهن قبل انتشاره، تتراوح بين 86 و89 بالمئة.

بيد أن الدارسة قالت إن هذه النسبة تنخفض إلى 30 بالمئة بعد انتشار الخلايا السرطانية.

وخلال العكوف على الدراسة، اكتشف الباحثون تزايد معدلات الإصابة بسرطان الثدي النقيلي بشكل ملحوظ بين النساء الشابات.

وكشفت الدراسة عن تزايد في حالات الإصابة بين من تتراوح أعمارهن بين 40 و74 عامًا بنسبة 2 بالمئة سنويا ما بين عامي 2004 و2021، بينما بلغت النسبة 2.7 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2021.

م ف