تزايد الهجرة غير القانونية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، استنادا إلى تقرير مصنف على أنه سري للمفوضية الأوروبية أن "عدد الذين وفدوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019 بلغ 70002 شخص - من بينهم 67741 شخصا وصلوا إلى اليونان، و197 شخصا إلى بلغاريا و1803 أشخاص إلى إيطاليا و261 شخصا إلى قبرص".

وبحسب التقرير، يُقدر ارتفاع حالات الدخول غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من كانون الثاني / يناير حتى منتصف كانون الأول / ديسمبر هذا العام بنسبة 46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية تخطى لأول مرة هذا الشهر حاجز 40 ألف مهاجر، بينما توفر هذه الجزر 8530 مكانا فقط للاستقبال المنتظم للاجئين.

مشاهدة الفيديو 05:11 شارك ألمانيا تحتاج إلى المهاجرين، فهل هم مرحب بهم حقًا؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3SVMv ألمانيا تحتاج إلى المهاجرين، فهل هم مرحب بهم حقًا؟

ولا ينحدر أغلب الباحثين عن اللجوء في اليونان هذا العام من سوريا، بل من أفغانستان، حيث يشكل الأفغان نسبة 30 بالمائة منهم، يليهم السوريون بنسبة 14 بالمائة، والباكستانيون (5,9 بالمائة) والعراقيون (8 بالمائة) والأتراك (5 بالمائة).

يُذكر أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ناشد ألمانيا مؤخرا استقبال مزيد من اللاجئين من جزيرة لسبوس اليونانية بشكل مباشر.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى تقرير المفوضية الأوروبية أن خفر السواحل اليوناني يتهم تركيا بعدم إيقاف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها على مدار الأسابيع الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا ملزمة بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتأمين حدودها ومنع وصول مهاجرين إلى الاتحاد على نحو غير شرعي. وفي المقابل تحصل تركيا على دعم بقيمة 6 مليارات يورو من الاتحاد لتوفير إمدادات لنحو 3,6 مليون لاجئ لديها.

و.ب/ح.ز (د ب أ، ا ف ب)