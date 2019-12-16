 تزايد الهجرة غير القانونية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام | معلومات للاجئين | DW | 17.12.2019

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معلومات للاجئين

تزايد الهجرة غير القانونية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام

أشارت ورقة سرية للمفوضية الأوروبية إلى ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى أوروبا بنسبة تزيد عن 40 مائة مقارنة بالعام الماضي.

Symbolbild - Flüchtlinge (Getty Images/AFP/B. Kilic)

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، استنادا إلى تقرير مصنف على أنه سري للمفوضية الأوروبية أن "عدد الذين وفدوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019 بلغ 70002 شخص - من بينهم 67741 شخصا وصلوا إلى اليونان، و197 شخصا إلى بلغاريا و1803 أشخاص إلى إيطاليا و261 شخصا إلى قبرص".

مختارات

أعداد من يعبرون الحدود البرية بين تركيا واليونان، الذي يرسمه نهر إيفروس، في ازدياد مستمر. لكن عبور هذا النهر ليس سهلا ولا يخلو من المخاطر. كما أن كثيرين ممن حاولوا العبور أفادوا بتعرضهم للعنف من قبل السلطات على الحدود. (08.12.2019)

تولي أوروبا قيمة كبيرة لتعدد اللغات والتنوع اللغوي فيها، بيد أن التركيز لايزال منصبا أكثر على اللغات الأوروبية، وينظر إلى استخدام اللغات الأخرى أنه عائق أمام الاندماج. غير أن هناك أدلة تثبت أهمية اللغات الأصلية للمجتمع. (14.12.2019)

بدأت سلطات البوسنة في نقل مئات المهاجرين من مخيم مبني على مكب نفايات سابق بدون مياه جارية أو مراحيض في إحدى الغابات القارسة البرودة قرب الحدود مع كراتيا، إلى ملاذ آخر أفضل حالا، وذلك في استجابة لضغوط دولية. (10.12.2019)

وبحسب التقرير، يُقدر ارتفاع حالات الدخول غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من كانون الثاني / يناير حتى منتصف كانون الأول / ديسمبر هذا العام بنسبة 46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية تخطى لأول مرة هذا الشهر حاجز 40 ألف مهاجر، بينما توفر هذه الجزر 8530 مكانا فقط للاستقبال المنتظم للاجئين.

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ألمانيا تحتاج إلى المهاجرين، فهل هم مرحب بهم حقًا؟

ولا ينحدر أغلب الباحثين عن اللجوء في اليونان هذا العام من سوريا، بل من أفغانستان، حيث يشكل الأفغان نسبة 30 بالمائة منهم، يليهم السوريون بنسبة 14 بالمائة، والباكستانيون (5,9 بالمائة) والعراقيون (8 بالمائة) والأتراك (5 بالمائة).

يُذكر أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ناشد ألمانيا مؤخرا استقبال مزيد من اللاجئين من جزيرة لسبوس اليونانية بشكل مباشر.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى تقرير المفوضية الأوروبية أن خفر السواحل اليوناني يتهم تركيا بعدم إيقاف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها على مدار الأسابيع الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا ملزمة بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتأمين حدودها ومنع وصول مهاجرين إلى الاتحاد على نحو غير شرعي. وفي المقابل تحصل تركيا على دعم بقيمة 6 مليارات يورو من الاتحاد لتوفير إمدادات لنحو 3,6 مليون لاجئ لديها.

و.ب/ح.ز (د ب أ، ا ف ب)

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


مختارات

من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

رغم الحرب الطاحنة الضروس فيه، يصل عشرات الآلاف من المهاجرين من شرق إفريقيا إلى اليمن، أملاً في الوصول إلى السعودية والحصول على عمل فيها.. تعرف في هذه الجولة المصورة على أخطر طرق الهجرة في العالم! (23.11.2019)  

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