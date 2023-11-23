تزايد الانتقادات للمنتخب الألماني بعد الهزائم الأخيرة

قال فيليكس ماغاث، المدرب السابق بالدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخمي (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، إن المنتخب الوطني ليس قادراً على المنافسة في الوقت الحالي، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه تداعيات الهزائم الأخيرة للفريق.

وتحدث هولغر بادشتوبر، مدافع المنتخب الألماني الأسبق، عن "مستوى متواضع" و"اختفاء بريق الفريق"، وذلك عقب انضمامه للانتقادات الموجهة من يورغن كولر وأولاف تون وفريدي بوبيتش، للاعبين والمدير الفني الحالي للمنتخب جوليان ناغلسمان.

وانتهت انتعاشة الفريق القصيرة بالخسارة أمام تركيا 2 / 3 يوم السبت الماضي، وبالإضافة إلى تلك الخسارة تلقى المنتخب الألماني خسارة جديدة يوم الثلاثاء في النمسا بهدفين نظيفين.

وقال ماغاث في تصريحات لصحيفة (هامبورغر أبندبلات) الألمانية عن المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا ثلاث مرات :" يجب أن أقول هذا بوضوح : لسنا قادرين على المنافسة في هذه اللحظة".

وانتقد ماغاث استمرار ناغلسمان في إجراء التجارب مثل سابقه هانزي فليك، مشيراً إلى أن هذا ليس ما يحتاجه الفريق مع تبقي سبعة أشهر فقط حتى انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا.

وقال ماغاث، الفائز بيورو 1980، والمدير الفني السابق لعدة أندية من بينها بايرن ميونخ وفولفسبورغ وشالكه :"المنتخب بحاجة ماسة إلى الأمان، التكاتف والاستقرار. يجب أن يلعب ليحصل على الثقة التي فقدها هذا العام".

تعيين ناغسلمان مدربا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم خلفا لهانزي فليك

في مقابلة مع شبكة "سكاي" التليفزيونية، انتقد ماغاث، اتحاد الكرة لعدم قيامه بتحليل مأساة المنتخب الأول المستمرة منذ فترة وقال ماغاث (70 عاماً): " المشكلة الرئيسية هي أن الاتحاد الألماني ليس مستعداً لتحليل الوضع بشكل صحيح". وأضاف:" لا أعتقد أننا قمنا بتحليل الوضع حتى الآن. كل شيء يسير كما كان، لم يتغير أي شيء. لا تريد أن تغير أي شيء لأنه مازال يبدو أن الاتحاد الألماني يقوم بعمل جيد".

من جانبه، قال كولر لمجلة "كيكر" الألمانية إنه "ليس كافياً أن نقول إننا لا نملك وحوشاً في الدفاع. بل يجب علينا أن نحاول امتلاكهم! تعلم الدفاع أسهل من تعلم الإبداع- وهو عامل حاسم لتحقيق النجاح".

وقال كولر إن الفريق لديه العديد من الأفراد الجيدين "لكنهم لا يلعبون من أجل الفريق ولا مع بعضهم البعض. الجاهزية للعمل والإرادة غير المشروطة للدفاع يجب أن تكون أولوية".

وقال ماغاث :" العديد من الفرق فازت ببطولة في النهاية، وكانت تلعب بشكل سيء في الأدوار الأولى". وأضاف :" نحن الآن نرسم كل شي باللون الأسود، ولكن مازال لدى اللاعبين الوقت الكافي للتطور أكثر في أنديتهم ويعطوا انطباعاً جيداً في الدوري. لهذا السبب لازلت واثقاً من أننا سنرى منتخباً ألمانياً جيداً في البطولة".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)