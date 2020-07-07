 تزايد الاعتداءات على سائقي وسائل النقل بسبب الكمامة في ألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

تزايد الاعتداءات على سائقي وسائل النقل بسبب الكمامة في ألمانيا

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على سائقي الحافلات في ألمانيا من قبل ركاب يرفضون وضع الكمامة الواقية.

الشرطة تسجل زيادة في حالات الاعتداء على سائقي الحافلات من قبل ركاب يرفضون ارتداء الكمامة الوقية.

الشرطة تسجل زيادة في حالات الاعتداء على سائقي الحافلات من قبل ركاب يرفضون ارتداء الكمامة الوقية.

بعد حادثة مقتل سائق حافلة فرنسي بعد رفضه ركوب مجموعة دون وضع كمامة واقية، تتكرر حوادث الاعتداء على سائقي الحافلات أيضاً في ألمانيا من جهة أفراد يرفضون ارتداء الكمامات الواقية الإلزامية في وسائل النقل العامة.

مختارات

يدور جدل حول إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة. اليوم جاء رد المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على لسان المتحدث باسمها واضحاً: سواء في الحافلة أو في المترو أو في المتجر يجب أن يظل ارتداء الكمامات إلزامياً. (06.07.2020)

نجحت شركة كندية في إنتاج كمامة طبية تقضي على فيروس كورونا بشكل شبه كامل. فما خصائص هذه الكمامة؟ (17.07.2020)

مازال الجدل حول جدوى ارتداء الكمامة الطبية مستمر في الأوساط العلمية. في المستشفى الجامعي بلايبزيغ الألمانية توصلت دراسة حديثة إلى أن الكمامة تؤثر على الأداء البدني لدى الأصحاء. (21.07.2020)

رغم محاولاته تفاديها، إلاّ أن ترامب ارتدى أخيراً كمامة وظهر بها للمرة الأولى أثناء زيارة منشأة طبية، في وقت تسجل فيه الولايات المتحدة أرقاما قياسية، إذ تجاوز الرقم 60 ألفا لليوم الخامس تواليا، وتتصدر بذلك الأرقام عالميا. (12.07.2020)

بعد أن دخل السائق في حالة موت دماغي، قررت أسرته رفع أجهزة الإنعاش عنه وتركه ليموت بهدوء وهو ما أيدهم فيه الأطباء. السائق تعرض لاعتداء عنيف من قبل ركاب رفضوا طلبه بارتداء الكمامات المفروضة للوقاية من كورونا.. (11.07.2020)

 ففي ولاية ساكسونيا السفلى بشمال غرب ألمانيا قام رجلان بالإعتداء بالضرب على سائق حافلة في مدينة أولدينبورغ بما أدى لإصابته بإرتجاج في المخ وعجزه عن العمل. ونقلت شبكة (إن دي إر /NDR) الألمانية أن السائق حاول مراراً تذكير الراكبين بضرورة وضع القناع الواقي في الحافلة، غير أنه قوبل بوابل من الشتائم وتطور الموقف لينهالا ضرباً عليه.

وبحسب محطة (إن دي إر) لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الرجلين بعد. وبطبيعة الحال أصاب هذا الموقف زملاء السائق بالخوف من ممارسة عملهم، بحسب تصريح مدير هيئة النقل والمياه بالمدينة كارست أتسلر الذي أضاف  للمحطة الألمانية أنه و"في عدد من المواقف كان ضروريا الاستعانة بالشرطة".

مشاهدة الفيديو 00:51

فنان الغرافيتي بانكسي يروج لارتداء الأقنعة من خلال صور جديدة لجرذان

أما في ولاية بافاريا، والتي يعد ارتداء الكمامة بها إلزامي في أغلب الأماكن،حدث موقف مشابه من قبل البعض ممن يرفضون الامتثال لهذه القاعدة. ففي مدينة زايلاوف رفض سائق حافلة ركوب شاب لا يرتدي كمامة واقية، ليقوم الشاب بكسر زجاج الحافلة والتعدي بالضرب على السائق البالغ من العمر 72 عاماً، بحسب ما نقلت صحيفة ميركور (Merkur) البافارية. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الشرطة تسبب الشاب في خسائر قدرت بـ2500 يورو وفي إصابات خفيفة لسائق الحافلة، وهو الآخر لم تعثر عليه الشرطة. 

ولم تكن هذه  الاعتداءات الأولى على سائقي المواصلات العامة في ألمانيا بسبب الكمامة. فبحسب موقع (دي فيلت /Die Welt) تعرض سائق حافلة في شهر مايو/آيار الماضي للضرب من قبل  شابين رفضا ارتداء القناع الواقي في ولاية بادن فورتمبرغ مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة في الوجه. 

  • Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske (picture-alliance/ANE)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات "غرافيتي"

    أصبحت الكمامات الطبية مصدر إلهام جديد لفناني الغرافيتي (الرسم على الجدران) حول العالم. نرى في الصورة شابا في السادسة عشرة من عمره يطلق على نفسه إسم S.F وهو يرسم وجها يرتدي كمامة على جدار فوق سطح بناية بمدينة أثينا اليونانية. انتشرت مثل هذه الرسمات في مدن أوروبية عديدة في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن الفنان "بانكسي" سيقوم هو الآخر برسم الكمامة في عمل فني جديد.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    على أحدث صيحات الموضة

    دخلت الكمامة أيضاً عالم الموضة بقوة حيث عكف مصممو الأزياء على ابتكار أشكال جذابة ومتنوعة لها. لكن ليست جميع تصاميمهم ترتقي لمعايير منظمة الصحة العالمية. نرى في الصورة عارضة أزياء بأسبوع نيويورك للموضة في فبراير/شباط، أي قبل انتشار وباء كورونا بشكله الحالي في الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الكمامة المصنوعة من قماش الأورغانزا الرقيق التي ترتديها العارضة تبدو جذابة، إلا أنها غير فعالة ضد أي عدوى.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    أشكال جديدة للكمامة

    ينطبق الأمر أيضاً على هذه الكمامة التي ترتديها عارضة أزياء أخرى بأسبوع الموضة في نيويورك. فالكمامة تبدو هنا كقطعة من "الأكسسوارات" وليست ككمامة طبية. إلا أن ارتداء أي كمامة حتى وإن كانت من القماش أفضل من عدم ارتداء كمامة على الإطلاق، وقد تشجع هذه الأشكال المبتكرة البعض ممن يملون من شكل الكمامة التقليدي الممل.

  • Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/S. Gallup)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    ماركات عالمية

    تتنافس الماركات العالمية على تصميم الكمامات المبتكرة كطريقة لإنقاذ مبيعاتها التي تراجعت بسبب أزمة كورونا. ولا يقتصر الأمر على الماركات الشهيرة فحسب، بل يحاول المصممون الشباب غير المعروفين وأصحاب الشركات الناشئة دخول المنافسة أيضاً لتحقيق الشهرة، وهو الأمر الذي يحدث حالياً في مدن ألمانية مثل برلين وكولونيا وميونيخ. بالتأكيد سنرى هذه الكمامات بالمتاحف في المستقبل كرمز على "زمن كورونا في 2020".

  • Deutschland Berlin Coronavirus - Krawattenmanufaktur Auerbach (picture-alliance/dpa/C. Koall)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    للرجال فقط

    الرجال أيضاً يحبون التأنق من وقت لآخر، ويمكنهم ذلك حتى في زمن كورونا. فقد قام مصنع لإنتاج ربطات العنق في برلين بعرض مجموعة حصرية من الكمامات الحريرية التي تتسق ألوانها مع ربطة عنق الرجل العصري مثلما تظهر في الصورة.

  • Deutschland Coronavirus - Trachtenmasken (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات بنكهة تقليدية

    قامت كل ولاية ألمانية بتطبيق قواعد ارتداء الكمامة بشكل مختلف في البداية، ومنذ 27 أبريل/نيسان تم توحيد هذه القواعد في كل الولايات. استغلت بعض اتحادات الأزياء التقليدية في الولايات الفرصة لصنع كمامات تحمل شعارها أو تستوحي ألوانها. في بافاريا تتميز الكمامة باللونين الأبيض والأزرق، وهما لونا علم الولاية اللذان يرمزان لعائلة "فيتلزباخ" التي ينحدر منها الملك "لودفيغ" والإمبراطورة "إليزابيث".

  • BdT - Coronavirus - Bayern (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    تصاميم متنوعة

    لا توجد حدود للإبداع فيما يتعلق بتصاميم الكمامات، ما يهم في الأمر هو قابلية الأقمشة المستخدمة للغسل. بالنسبة للتصاميم التي قد لا تكون مناسبة للغسل المستمر، من الممكن سكب الماء المغلي عليها وتركها لتبرد ثم لفها في منشفة وتصفيتها من الماء.

  • BdTD Behelfsmasken Coronavirus Deutschland (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامة لكل مناسبة

    يستطيع من يحبون التغيير ارتداء كمامة لكل مناسبة وترتيبها في جدول لأيام الأسبوع كما هو مبين في الصورة. فأيام السبت قد تكون أيام ممارسة رياضة كرة القدم للبعض، وهنا من الممكن ارتداء كمامة مزينة بأشكال كرات أو بألوان نادي الكرة المفضل.

  • Mädchen mit Blatt vorm Mund: Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/AFP/M. Abed)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات صديقة للبيئة

    من يرى أن هذه التصاميم تشجع على ثقافة الاستهلاك المضرة للبيئة، يستطيع البحث عن كمامات طبيعية. فقط يجب مراعاة أن تغطي الكمامة الأنف والفم: فمن الممكن استخدام خيط أو شريط مطاطي خفيف لربط ورقة نبات حول الوجه مثلما فعلت هذه الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

  • Deutschland BdT Bremer Stadtmusikanten (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الكمامة للجميع

    في جميع المدن الأوروبية تظهر أعمال فنية أو إشارات ضد كورونا، مثل الدعوة للالتزام بالمنزل وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ولا يختلف الأمر في مدينة بريمن بألمانيا، حيث نرى في الصورة كمامة على التمثال الأشهر بالمدينة والمسمى بـ"موسيقيو بريمن"، وهم كلب وديك وقط وحمار من أحد قصص الأخوين غريم الشهيرة.

  • Corona Schutzmasken Statuen, Krakau (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الفن في زمن الكورونا

    حتى في مجال الفنون أصبحت الكمامة تظهر بشكل كبير. فنجدها على لوحات فنية وملصقات إعلانية، كما تظهر على وجوه شهيرة مثل وجه الموناليزا في رسوم كاريكاتير ساخرة. ونرى في الصورة تمثالا بمدينة كراكاو في بولندا للنحات إيغور ميتوراج، الذي قرر أن يحمي تمثاله من خطر فيروس كورونا بهذه الكمامة العملاقة.


يذكر أن حادثة الاعتداء على سائق حافلة فرنسي بضرب أفضى لموته  كانت قد هزّت أوروبا في الأسابيع الماضية. وكان السائق طلب من عدة ركاب وضع الكمامة التزاماً بتدابير مكافحة فيروس كورونا، وعلى إثر رفضهم لوضع الكمامة أو النزول من الحافلة قاموا بضربه ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاته في وقت لاحق.

س.ح

 

مواضيع ذات صلة

Frankreich Paris | Busfahrer mit Mundschutz

فرنسا - وفاة سائق حافلة دماغياً ضربه ركاب رفضوا ارتداء الكمامات 07.07.2020

سائق حافلة في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا يوجد في حالة "وفاة دماغية" جراء اعتداء عنيف تعرض له على خلفية منعه ركاباً لا يرتدون كمامات. الشرطة تحقق في ملابسات الحادث الذي خلف صدمة واحتجاجات في المنطقة السياحية الفرنسية.

Serbien | Grippewelle

خوفا من كورونا: نفاد الكمامات الواقية في عدة مدن ألمانية 30.01.2020

ذكرت تقارير صحفية أن الكمامات الواقية قد نفدت بالكامل في عدة صيدلايات في أكثر من مدينة ألمانية، فهل تحمي هذه الكمامات بالفعل من الفيروس؟ علماء أجابوا على هذا السؤال وأوضحوا أفضل سبل الوقاية.

إعلان
Themenbild Facebook

 