تزايد الاعتداءات على سائقي وسائل النقل بسبب الكمامة في ألمانيا

بعد حادثة مقتل سائق حافلة فرنسي بعد رفضه ركوب مجموعة دون وضع كمامة واقية، تتكرر حوادث الاعتداء على سائقي الحافلات أيضاً في ألمانيا من جهة أفراد يرفضون ارتداء الكمامات الواقية الإلزامية في وسائل النقل العامة.

ففي ولاية ساكسونيا السفلى بشمال غرب ألمانيا قام رجلان بالإعتداء بالضرب على سائق حافلة في مدينة أولدينبورغ بما أدى لإصابته بإرتجاج في المخ وعجزه عن العمل. ونقلت شبكة (إن دي إر /NDR) الألمانية أن السائق حاول مراراً تذكير الراكبين بضرورة وضع القناع الواقي في الحافلة، غير أنه قوبل بوابل من الشتائم وتطور الموقف لينهالا ضرباً عليه.

وبحسب محطة (إن دي إر) لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الرجلين بعد. وبطبيعة الحال أصاب هذا الموقف زملاء السائق بالخوف من ممارسة عملهم، بحسب تصريح مدير هيئة النقل والمياه بالمدينة كارست أتسلر الذي أضاف للمحطة الألمانية أنه و"في عدد من المواقف كان ضروريا الاستعانة بالشرطة".

مشاهدة الفيديو 00:51 شارك بانسكي يروج للاردتداء الكمامات بصور جديدة لجرذان إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3fNmf فنان الغرافيتي بانكسي يروج لارتداء الأقنعة من خلال صور جديدة لجرذان

أما في ولاية بافاريا، والتي يعد ارتداء الكمامة بها إلزامي في أغلب الأماكن،حدث موقف مشابه من قبل البعض ممن يرفضون الامتثال لهذه القاعدة. ففي مدينة زايلاوف رفض سائق حافلة ركوب شاب لا يرتدي كمامة واقية، ليقوم الشاب بكسر زجاج الحافلة والتعدي بالضرب على السائق البالغ من العمر 72 عاماً، بحسب ما نقلت صحيفة ميركور (Merkur) البافارية. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن الشرطة تسبب الشاب في خسائر قدرت بـ2500 يورو وفي إصابات خفيفة لسائق الحافلة، وهو الآخر لم تعثر عليه الشرطة.

ولم تكن هذه الاعتداءات الأولى على سائقي المواصلات العامة في ألمانيا بسبب الكمامة. فبحسب موقع (دي فيلت /Die Welt) تعرض سائق حافلة في شهر مايو/آيار الماضي للضرب من قبل شابين رفضا ارتداء القناع الواقي في ولاية بادن فورتمبرغ مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة في الوجه.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع كمامات "غرافيتي" أصبحت الكمامات الطبية مصدر إلهام جديد لفناني الغرافيتي (الرسم على الجدران) حول العالم. نرى في الصورة شابا في السادسة عشرة من عمره يطلق على نفسه إسم S.F وهو يرسم وجها يرتدي كمامة على جدار فوق سطح بناية بمدينة أثينا اليونانية. انتشرت مثل هذه الرسمات في مدن أوروبية عديدة في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن الفنان "بانكسي" سيقوم هو الآخر برسم الكمامة في عمل فني جديد.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع على أحدث صيحات الموضة دخلت الكمامة أيضاً عالم الموضة بقوة حيث عكف مصممو الأزياء على ابتكار أشكال جذابة ومتنوعة لها. لكن ليست جميع تصاميمهم ترتقي لمعايير منظمة الصحة العالمية. نرى في الصورة عارضة أزياء بأسبوع نيويورك للموضة في فبراير/شباط، أي قبل انتشار وباء كورونا بشكله الحالي في الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الكمامة المصنوعة من قماش الأورغانزا الرقيق التي ترتديها العارضة تبدو جذابة، إلا أنها غير فعالة ضد أي عدوى.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع أشكال جديدة للكمامة ينطبق الأمر أيضاً على هذه الكمامة التي ترتديها عارضة أزياء أخرى بأسبوع الموضة في نيويورك. فالكمامة تبدو هنا كقطعة من "الأكسسوارات" وليست ككمامة طبية. إلا أن ارتداء أي كمامة حتى وإن كانت من القماش أفضل من عدم ارتداء كمامة على الإطلاق، وقد تشجع هذه الأشكال المبتكرة البعض ممن يملون من شكل الكمامة التقليدي الممل.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع ماركات عالمية تتنافس الماركات العالمية على تصميم الكمامات المبتكرة كطريقة لإنقاذ مبيعاتها التي تراجعت بسبب أزمة كورونا. ولا يقتصر الأمر على الماركات الشهيرة فحسب، بل يحاول المصممون الشباب غير المعروفين وأصحاب الشركات الناشئة دخول المنافسة أيضاً لتحقيق الشهرة، وهو الأمر الذي يحدث حالياً في مدن ألمانية مثل برلين وكولونيا وميونيخ. بالتأكيد سنرى هذه الكمامات بالمتاحف في المستقبل كرمز على "زمن كورونا في 2020".

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع للرجال فقط الرجال أيضاً يحبون التأنق من وقت لآخر، ويمكنهم ذلك حتى في زمن كورونا. فقد قام مصنع لإنتاج ربطات العنق في برلين بعرض مجموعة حصرية من الكمامات الحريرية التي تتسق ألوانها مع ربطة عنق الرجل العصري مثلما تظهر في الصورة.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع كمامات بنكهة تقليدية قامت كل ولاية ألمانية بتطبيق قواعد ارتداء الكمامة بشكل مختلف في البداية، ومنذ 27 أبريل/نيسان تم توحيد هذه القواعد في كل الولايات. استغلت بعض اتحادات الأزياء التقليدية في الولايات الفرصة لصنع كمامات تحمل شعارها أو تستوحي ألوانها. في بافاريا تتميز الكمامة باللونين الأبيض والأزرق، وهما لونا علم الولاية اللذان يرمزان لعائلة "فيتلزباخ" التي ينحدر منها الملك "لودفيغ" والإمبراطورة "إليزابيث".

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع تصاميم متنوعة لا توجد حدود للإبداع فيما يتعلق بتصاميم الكمامات، ما يهم في الأمر هو قابلية الأقمشة المستخدمة للغسل. بالنسبة للتصاميم التي قد لا تكون مناسبة للغسل المستمر، من الممكن سكب الماء المغلي عليها وتركها لتبرد ثم لفها في منشفة وتصفيتها من الماء.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع كمامة لكل مناسبة يستطيع من يحبون التغيير ارتداء كمامة لكل مناسبة وترتيبها في جدول لأيام الأسبوع كما هو مبين في الصورة. فأيام السبت قد تكون أيام ممارسة رياضة كرة القدم للبعض، وهنا من الممكن ارتداء كمامة مزينة بأشكال كرات أو بألوان نادي الكرة المفضل.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع كمامات صديقة للبيئة من يرى أن هذه التصاميم تشجع على ثقافة الاستهلاك المضرة للبيئة، يستطيع البحث عن كمامات طبيعية. فقط يجب مراعاة أن تغطي الكمامة الأنف والفم: فمن الممكن استخدام خيط أو شريط مطاطي خفيف لربط ورقة نبات حول الوجه مثلما فعلت هذه الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع الكمامة للجميع في جميع المدن الأوروبية تظهر أعمال فنية أو إشارات ضد كورونا، مثل الدعوة للالتزام بالمنزل وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ولا يختلف الأمر في مدينة بريمن بألمانيا، حيث نرى في الصورة كمامة على التمثال الأشهر بالمدينة والمسمى بـ"موسيقيو بريمن"، وهم كلب وديك وقط وحمار من أحد قصص الأخوين غريم الشهيرة.

في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع الفن في زمن الكورونا حتى في مجال الفنون أصبحت الكمامة تظهر بشكل كبير. فنجدها على لوحات فنية وملصقات إعلانية، كما تظهر على وجوه شهيرة مثل وجه الموناليزا في رسوم كاريكاتير ساخرة. ونرى في الصورة تمثالا بمدينة كراكاو في بولندا للنحات إيغور ميتوراج، الذي قرر أن يحمي تمثاله من خطر فيروس كورونا بهذه الكمامة العملاقة.



يذكر أن حادثة الاعتداء على سائق حافلة فرنسي بضرب أفضى لموته كانت قد هزّت أوروبا في الأسابيع الماضية. وكان السائق طلب من عدة ركاب وضع الكمامة التزاماً بتدابير مكافحة فيروس كورونا، وعلى إثر رفضهم لوضع الكمامة أو النزول من الحافلة قاموا بضربه ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاته في وقت لاحق.

س.ح