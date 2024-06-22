تزامنا مع يورو 2024: حين يلعب الفن وكرة القدم تمريرة مزدوجة

يجمع متحف كرة القدم الألماني بين الفن وكرة القدم خلال بطولة يورو 2024. في معرض يُقام في مدينة دورتموند تحت عنوان "في حركة - الفن وكرة القدم"، حيث تندمج الفنون التشكيلية وفنون الكرة في تناغم تام.

فازت بدوري أبطال أوروبا أربع مرات وببطولة الدوري الألماني أربع مرات - يكاد لا يمكن تحقيق أكثر من ذلك، إنها اللاعبة السابقة في المنتخب الألماني جوزفين هينينغ التي غادرت أرض الملعب واتجهت إلى أروقة الفن. وبصفتها فنانة مقيمة تقوم الآن بإنشاء فنون تشاركية في متحف كرة القدم الألماني وورش عمل إبداعية لفترة بطولة أوروبا.

جوزفين هينينغ ترسم صورة من: Deutsches Fußballmuseum

أمر غير عادي يحدث الآن في دورتموند، الفن وكرة القدم، وهما في الواقع ضدان، لكن متحف كرة القدم الألماني يجمعهما في مباراة ودية: "في الحركة - الفن وكرة القدم" هو اسم العرض الذي يضم لوحات من الفن الأوروبي في القرن العشرين حول كرة القدم، ليجمعها في عمل فني شامل يمكن زيارته في تجربة مكانية غامرة، مع 41 جهاز عرض، و45 مكبر صوت، و110 كشافات، ومساحات عرض ضخمة تبلغ 1000 متر مربع.

دالي، بولك، لاغرفيلد وكرة القدم



من كان يظن ذلك؟ حتى السريالي سلفادور دالي يرسم صديقه الكاتب خاومي ميراڤيتليس كلاعب كرة قدم بارز العضلات. كما أن عراب الموضة الراحل كارل لاغرفيلد الذي توفي في عام 2019، مُمثل في المعرض بكاريكاتير عن المسؤول الكروي أولي هونيس الذي أدين بالتهرب الضريبي. ويصوره على أنه لاعب كرة قدم بطنه بارز ويرتدي سروال جلدي وأصفاد في قدميه.

أما الرسام الغامض بانكسي فيبتكر حتى "إرهابي كرة القدم" الذي تتدلى بندقية الكلاشينكوف من كتفه أثناء تنفيذه لضربة مقصية. تسديد الكرة بدلاً من إطلاق النار! وكل هذه اللوحات تُعرض للزائرين بحجم كبير مترع بالحياة.

معرض دورتموند " الفن وكرة القدم " صورة من: Stephan Schuetze/Deutsches Fußballmuseum

كل بلد مشارك في بطولة يورو 2024 ممثل بفنانة أو فنان واحد على الأقل. في الأسابيع القادمة، ستكون كرة القدم في محور الاهتمام في كل مكان، والجميع يبحث عن آفاق ورؤى جديدة. لقد وجد متحف كرة القدم الألماني في دورتموند هذا بالتزامن بين الفن وكرة القدم، واكتشف أيضًا صورًا غير معروفة ونادرة الظهور.

لكن لماذا يفتن الفن بضجيج فريقين وكرة واحدة؟ يوضح مدير المتحف، مانويل نوكيرشنر، قائلاً: "كانت كرة القدم في القرن العشرين تعبيرًا عن الحداثة. كان الفنانون متحمسين لكيفية تأثير كرة القدم على حياة الناس. كرة القدم في القرن العشرين هي إنجاز جديد. اليوم هي جزء من الحياة. ولكن في ذلك الوقت، كانت تعبيرًا عن شيء جديد.

التطور الموازي للفن وكرة القدم

الفن وكرة القدم هما، حسب فرضية المعرض، ظاهرتان تشتركان في أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. الجوانب الرياضية على الملعب، الحركة، السرعة، الدراما - يكتشف الفنانون في كرة القدم مجالاً واسعاً من الموضوعات. وجدت الحركة الفنية الطليعية المتمثلة في المستقبلية في بداية القرن العشرين، كما هو الحال في لوحات الرسام والنحات أومبرتو بوتشيوني، متعة في الكوريغرافيا الجماعية للأجساد في المكان.

يجب أن لا تُفتقد الكؤوس في متحف كرة القدم الألماني، الذي يضم أيضًا خزانة كنوز صورة من: Carsten Kobow/Deutsches Fußballmuseum

مشاعر كبيرة، سعادة مفاجئة وسقوط حاد - لعبة الكرة هي محطة لتوليد عواطف. وما زالت كذلك - بعيدًا عن النزعة التجارة القاسية والإفراط في الترويج. على الملعب يتصرف اللاعبون كنجوم التمثيل، سحرة الكرة أو مفجرين للمساحات. قتال، إذلال، انتصار - وكل هذا في 90 دقيقة فقط بالإضافة إلى الوقت الإضافي! أين يوجد ذلك؟ صحيح، في المسرح، في السينما أو في كرة القدم.

يظهر العرض الجوانب المضيئة والمظلمة للعبة الكرة. لكن كما هو الحال في الرياضة الواقعية، فإن النساء ممثلات بشكل ضعيف في المعرض أيضًا. لا تزال الكرة في الفن شأنًا ذكوريًا. لذلك، يخطط متحف كرة القدم الألماني لتجديد المعرض الدائم. سيتم التركيز بشكل أكبر على كرة القدم النسائية."

تنظر جوزفين هينينغ بتفاؤل إلى المستقبل وتتمنى لكرة القدم النسائية أحلامًا كبيرة وآفاقًا طويلة الأمد تنتج عنها. بالمناسبة، هناك نوع آخر من الفن في خزانة الكنوز بمتحف كرة القدم الألماني. هناك أربعة كؤوس لبطولة العالم وثلاثة كؤوس لبطولة أوروبا التي فاز بها منتخب ألمانيا في العقود الأخيرة - بالطبع النسخ الأصلية! لا يمكن الاقتراب أكثر من هذه الجوائز المرغوبة.

الكؤوس لا توجد في الفن صورة من: DFM/Schütze

الكؤوس تتلألأ في الفترينات في حركة - الفن وكرة القدم:

معرض يحكي قصة القرن العشرين من خلال الصور ويلقي نظرة جديدة على الكرة ولاعبي كرة القدم الأسطوريين مثل كريستيانو رونالدو. التقاء عالمين هو مفيد لكلتا الجهتين.

كرة القدم والثقافة الرفيعة - تمريرة مزدوجة ناجحة!

يمكن مشاهدة المعرض في متحف كرة القدم الألماني في دورتموند حتى 25 يناير/ كانون الأول 2025.

أعده للعربية: محمد المزياني