 تزامناً مع مظاهرات بعدة بلدان.. نصر الله يهاجم فرنسا بقوة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2020

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تزامناً مع مظاهرات بعدة بلدان.. نصر الله يهاجم فرنسا بقوة

هاجم حسن نصر الله السلطات الفرنسية، متهما إياها بالعناد وبارتكاب خطيئة، داعيا إلى عدم تحميل المسلمين مسؤولية الهجوم على كنيسة في نيس، وذلك تزامنا مع مظاهرات واسعة ضد ماكرون خرجت في عدة بلدان إسلامية.

حسن نصر الله - أرشيف

حسن نصر الله- أرشيف

شددت فرنسا إجراءات الأمن في أنحاء البلاد الجمعة لصدّ أي هجمات محتملة من متشددين إسلاميين بعد أن شهدت هجوما دمويا بسكين عند كنيسة في مدينة نيس يوم الخميس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي خطاب بثه تلفزيون المنار مساء الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن السلطات الفرنسية تسببت بعنادها في تفاقم الأزمة المتعلقة بالرسوم الكاريكاتورية، التي أثارت الغضب في العالم الإسلامي.

مختارات

لقي رجل حتفه في بنغلاديش، بعدما تم الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت على يد حشد من الناس اتهموه بإساءة التعامل مع القرآن، حسب الشرطة في بنغلادش. جاء ذلك وسط غضب متزايد من تصريحات ماكرون بخصوص الرسوم المجسدة لنبي الإسلام.

رفعت فرنسا حالة التأهب الأمني التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة، فيما أخذت الإدانات تتوالى لهجوم مدينة نيس اليوم، والذي يعد الأحدث في سلسلة اعتداءات دموية عاشتها فرنسا خلال السنوات والأسابيع الماضية.

ركزت الصحف الألمانية بقوة على هجوم نيس الذي صدم بقوة فرنسا وأوروبا، والذي تسبب في مقتل رجل وسيدتين وجرح ستة آخرين. منفذ الهجوم حسب السلطات الفرنسية تونسي الجنسية، عمره 21 عاما، قدم لاجئا إلى فرنسا، وله دوافع إسلاموية.

ووصف نصر الله في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة المولد النبوي موقف فرنسا بأنه "خطيئة" لكنه قال للسلطات هناك "لا أحد يفتش عن عداوات ومعارك جديدة ويجب أن تفكروا بمعالجة هذه الخطيئة.. ومعالجة الخطأ ليست خضوعا للإرهاب".

وأدان حسن نصر الله هجوم نيس لكنه قال إن الزعماء الغربيين يتحملون أيضا مسؤولية عن مثل تلك الجرائم بسبب دورهم في صراعات الشرق الأوسط.

وقال "أنتم تفاجؤون الآن أنه هناك عملية ذبح، هذا بدأ في منطقتنا، أنتم سهلتم مجيئهم إلى المنطقة، فتشوا عن مسؤوليتكم أنتم".

وأشار نصر الله إلى أن الجريمة يتحملها مرتكبها وقال "لا يجوز للسلطات الفرنسية أو غيرها أن تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد لدين كامل أو لأتباع هذا الدين. هذا التصرف غير قانوني وغيرأخلاقي لأن من يرتكب الجريمة يتحمل هو المسؤولية".

وتابع قائلا: "لا شيء اسمه إرهاب إسلامي أو فاشية إسلامية" في إشارة لأوصاف نسبت لوقائع تشهدها فرنسا وترددت في تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

مظاهرات ضد فرنسا

تأتي تصريحات نصر الله في وقت استمرت فيه احتجاجات ومظاهرات ومسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من المسلمين الجمعة اعتراضا على الرسوم الكاريكاتورية التي تنشرها فرنسا.

 وخرجت أكبر التظاهرات الجمعة في بنغلاديش وباكستان، وأخرى على نطاق أضيق في الهند والأراضي الفلسطينية ولبنان وليبيا وموريتانيا.

مظاهرات في بنغلادش اليوم الجمعة ضد ماكرون

مظاهرات في بنغلادش اليوم الجمعة ضد ماكرون

في دكا، عاصمة بنغلادش، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية، سار أكثر من 40 ألف متظاهر، وفقًا لمراقبين مستقلين وللمنظمين. وهتفوا في ختام صلاة الجمعة الأسبوعية في مسجد بيت المكرم، الأكبر في البلاد، "كلنا جنود للنبي محمد".

وجدد المتظاهرون دعواتهم لمقاطعة السلع الفرنسية و "معاقبة" ماكرون. وتم إحراق الأعلام الفرنسية ودمية تمثل الرئيس الفرنسي.

كما تظاهر حوالي 2000 شخص في اسلام أباد عاصمة باكستان، وتوجه عدد من منهم إلى السفارة الفرنسية هاتفين "اطردوا الكلب الفرنسي". ورشق المتظاهرون الحجارة على رجال الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم.

وفي أفغانستان المجاورة، نظمت أكبر تظاهرة في هرات (غرب) حيث هتف آلاف الأشخاص "الموت لفرنسا! الموت لماكرون!". بينما خرجت أكبر تظاهرة في الشرق الأوسط بالقدس القديمة، حيث خرج آلاف الفلسطينيين وهتفوا "لا اله الا الله، ماكرون عدو الله" و "يا محمد امتك لن تستسلم".

وفي لبنان، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لوقف تقدم نحو 300 متظاهر، من بينهم مؤيدون لحزب سني محلي، شاركوا في مسيرة من مسجد في العاصمة بيروت صوب مقر الإقامة الرسمي للسفير الفرنسي.

وطالب عشرات الآلاف من الموريتانيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الاعتذار للمسلمين فورا والتوقف عن الإساءة للإسلام". وشارك المتظاهرون في مهرجان من أكبر المهرجانات التي شهدتها العاصمة الموريتانية حسب مراقبين عقد مساء الجمعة في نواكشوط بدعوة من فعاليات مختلفة من المجتمع المدني بينهم نواب ومنتخبون وعلماء وأئمة وفنانون. 

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    نيس من جديد

    29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب عدداً آخر بجروح عند كنيسة في مدينة نيس. وقع هذا الهجوم، الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس صامويل باتي المدرس بالمرحلة الإعدادية على يدي رجل من أصل شيشاني.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم قرب مقر شارلي إيبدو

    25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.

  • Frankreich | Polizei | Messerangriff (Reuters/P. Wojazer)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    خبير تكنولوجيا متطرف

    3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.

  • Frankreich Trebes - Polizeiaufgebot nahe Geiselnahme in Supermarkt (Reuters/R. Duvignau)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    جريمة رهائن السوبر ماركت

    23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.

  • Frankreich Beerdigung Jacques Hamel Erzbischof von Rouen Dominique Lebrun betet (Reuters/C. Triballeau/Pool)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم على كاهن الكنيسة

    26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".

  • Frankreich Anschlag LKW rast in Nizza in Menschenmenge (picture-alliance/dpa/O. Anrigo)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم يوم الباستيل

    14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.

  • Frankreich Ein Hauptoffizier der Polizei ermordet vor seinem Haus (Getty Images/AFP/M. Alexandre)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    مقتل شرطي فرنسي وصديقته

    14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Frankreich Terror in Paris Stade de France (Imago/ZUMA Press)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية

    13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.

  • Frankreich I Messerattacke in Paris (Alain Jocard/AFP/Getty Images)

    هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم

    هجوم شارلي إيبدو

    7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.


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