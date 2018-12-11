 تريث نجم توتنهام يحيي آمال برشلونة وريال مدريد في التعاقد معه | عالم الرياضة | DW | 03.01.2019

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عالم الرياضة

تريث نجم توتنهام يحيي آمال برشلونة وريال مدريد في التعاقد معه

في الوقت الذي ينتظر فيه توتنهام موافقة نجم "السبيرز" على تمديد تعاقده مع النادي اللندني، ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة وريال مدريد يراقبان وضع اللاعب، الذي قد يضع حدا لتجربته الكروية مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الإسباني.

Fußball | Tottenham Hotspur - Newcastle United (picture-alliance/dpa/Actionplus)

صورة أرشيفية.

نهاية الشهر الماضي (كانون الأول 2018)، عرض توتنهام هوتسبير على لاعبه كريستيان إيركسن تجديد عقده مع الفريق، إذ يطمح النادي اللندني إلى تحصين الدولي الدنماركي من أطماع أكبر الأندية الأوروبية، وقطع الطريق عليها. ولازال توتنهام ينتظر رد نجمه، الذي تألق بشدة في مباريات "السبيرز" الأخيرة، وقاده إلى اقتناص عدة نقاط مهمة، في سباقه نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مختارات

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره يوفنتوس برسم دور 16 من الكأس "ذات الأذنين". وتتوجه الأنظار في هذا اللقاء إلى المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يخوض اختبارا صعبا في مواجهة "أساتذة الدفاع" في عالم الساحرة المستديرة. (13.02.2018)

بينما يسعى برشلونة إلى ترميم صفوفه بالعديد من الصفقات الكروية، دخل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول نيمار من أجل خطف لاعب يريد "البلوغرانا" ضمه في فترة الانتقالات الصيفية. فكيف ذلك؟ (04.05.2018)

وأوضح موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن كريستيان إيركسن (26 عاماً)، يتأخر في الرد على عرض توتنهام تجديد عقده مع الفريق، ما قد يعيد الحديث من جديد عن مستقبل الدولي الدنماركي مع الفريق اللندني.

وتابع موقع "إكسبريس" أن برشلونة وريال مدريد، يراقبان وضع إيركسن عن كثب ويستعدان للتحرك من أجل الحصول على خدماته، وأضاف أنه من الصعب جداً على إيركسن أن يدير ظهره لبرشلونة أو ريال مدريد، لأنهما من أحسن الفرق في العالم.

وفي نفس السياق، نوه موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" البريطانية إلى أن كريستيان إيركسن، يتقاضى 75 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ويريد توتنهام حالياً رفع هذا الراتب إلى 150 ألف جنيه استرليني ليتساوى إيركسن مع زميله في الفريق ديلي ألي، وأضاف أنه بإمكان برشلونة أو ريال مدريد عرض راتب أكبر بكثير على النجم الدنماركي.

يشار إلى أن كريستيان إيركسن، يرتبط بعقد مع توتنهام ينتهي في صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للنجم الدنماركي حالياً حوالي 80 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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تريث نجم توتنهام يحيي آمال برشلونة وريال مدريد في التعاقد معه

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