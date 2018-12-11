تريث نجم توتنهام يحيي آمال برشلونة وريال مدريد في التعاقد معه

نهاية الشهر الماضي (كانون الأول 2018)، عرض توتنهام هوتسبير على لاعبه كريستيان إيركسن تجديد عقده مع الفريق، إذ يطمح النادي اللندني إلى تحصين الدولي الدنماركي من أطماع أكبر الأندية الأوروبية، وقطع الطريق عليها. ولازال توتنهام ينتظر رد نجمه، الذي تألق بشدة في مباريات "السبيرز" الأخيرة، وقاده إلى اقتناص عدة نقاط مهمة، في سباقه نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وأوضح موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن كريستيان إيركسن (26 عاماً)، يتأخر في الرد على عرض توتنهام تجديد عقده مع الفريق، ما قد يعيد الحديث من جديد عن مستقبل الدولي الدنماركي مع الفريق اللندني.
وتابع موقع "إكسبريس" أن برشلونة وريال مدريد، يراقبان وضع إيركسن عن كثب ويستعدان للتحرك من أجل الحصول على خدماته، وأضاف أنه من الصعب جداً على إيركسن أن يدير ظهره لبرشلونة أو ريال مدريد، لأنهما من أحسن الفرق في العالم.
وفي نفس السياق، نوه موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" البريطانية إلى أن كريستيان إيركسن، يتقاضى 75 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ويريد توتنهام حالياً رفع هذا الراتب إلى 150 ألف جنيه استرليني ليتساوى إيركسن مع زميله في الفريق ديلي ألي، وأضاف أنه بإمكان برشلونة أو ريال مدريد عرض راتب أكبر بكثير على النجم الدنماركي.
يشار إلى أن كريستيان إيركسن، يرتبط بعقد مع توتنهام ينتهي في صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للنجم الدنماركي حالياً حوالي 80 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري