تريث نجم توتنهام يحيي آمال برشلونة وريال مدريد في التعاقد معه

نهاية الشهر الماضي (كانون الأول 2018)، عرض توتنهام هوتسبير على لاعبه كريستيان إيركسن تجديد عقده مع الفريق، إذ يطمح النادي اللندني إلى تحصين الدولي الدنماركي من أطماع أكبر الأندية الأوروبية، وقطع الطريق عليها. ولازال توتنهام ينتظر رد نجمه، الذي تألق بشدة في مباريات "السبيرز" الأخيرة، وقاده إلى اقتناص عدة نقاط مهمة، في سباقه نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضح موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن كريستيان إيركسن (26 عاماً)، يتأخر في الرد على عرض توتنهام تجديد عقده مع الفريق، ما قد يعيد الحديث من جديد عن مستقبل الدولي الدنماركي مع الفريق اللندني.

وتابع موقع "إكسبريس" أن برشلونة وريال مدريد، يراقبان وضع إيركسن عن كثب ويستعدان للتحرك من أجل الحصول على خدماته، وأضاف أنه من الصعب جداً على إيركسن أن يدير ظهره لبرشلونة أو ريال مدريد، لأنهما من أحسن الفرق في العالم.

وفي نفس السياق، نوه موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" البريطانية إلى أن كريستيان إيركسن، يتقاضى 75 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ويريد توتنهام حالياً رفع هذا الراتب إلى 150 ألف جنيه استرليني ليتساوى إيركسن مع زميله في الفريق ديلي ألي، وأضاف أنه بإمكان برشلونة أو ريال مدريد عرض راتب أكبر بكثير على النجم الدنماركي.

يشار إلى أن كريستيان إيركسن، يرتبط بعقد مع توتنهام ينتهي في صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للنجم الدنماركي حالياً حوالي 80 مليون يورو، وفق ما ذكر موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.