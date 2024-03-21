تركيا ودول الخليج تطلق محادثات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

بعد سنوات من التوتر، أطلقت تركيا حملة تقارب لإصلاح علاقاتها مع دول الخليج، خصوصا الإمارات والسعودية. ولدى تركيا اتفاقية تجارة مع الإمارات تسمى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتسعى الآن لاتفاقية أشمل مع كل دول الخليج.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم (الخميس 21 مارس / آذار 2024) إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وقعا اتفاقا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة. يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه تركياجهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة. ووقعت أنقرة منذ 2020 صفقات بمليارات الدولارات مع دول الخليج، ومن بينها قطر التي تتمتع بعلاقات قوية معها.

وقال بولات على منصة إكس "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة". وعبر عن اعتقاد أنقرة أن المحادثات ستكتمل في أقرب وقت ممكن، وقال إن الاتفاقية ستؤدي إلى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار.

أموال الخليج لتخفيف العبء عن اقتصاد تركيا..ما المقابل؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

شراكة استراتيجية

ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين. وقال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بيان إن توقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين المجلس وتركيا "دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا". وأضاف أنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية على كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.

ومع تحسن العلاقات، تتطلع دول الخليج إلى تركيا للمساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا في إطار مساعيها الطموحة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط. وقالت تركيا وبريطانيا في الأسبوع الماضي إنهما ستطلقان محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة موسعة لتشمل السلع والخدمات.

ح.ز/ ج.ع.م (رويترز)