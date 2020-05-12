 تركيا والإمارات ـ خلافات ايديولوجية أم تصادم مصالح؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.05.2020

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سياسة واقتصاد

تركيا والإمارات ـ خلافات ايديولوجية أم تصادم مصالح؟

تصاعدت لهجة تركيا تجاه الإمارات، عقب بيان أدانت فيه أبوظبي ودول متوسطية دور أنقرة في ليبيا وتحركاتها في منطقة المتوسط. الخلاف التركي الإماراتي هو جزء من خلاف ايديولوجي وجيوستراتيجي بين أنقره ودول الخليج العربية.

العلاقات بين تركيا والإمارات شهدت في السنوات الأخيرة توترا كبيرا (أرشيف)

العلاقات بين تركيا والإمارات شهدت في السنوات الأخيرة توترا كبيرا (أرشيف)

وزير الخارجية التركي اختار كلمات واضحة:" إذا كنت تسأل من يزعزع استقرار المنطقة، ومن يبث الفوضى، فإننا سنقول بدون تردد أبو ظبي"، كما أعلن مولود جاويش أوغلو الثلاثاء (12 مايو). وأضاف "الواقع هو أنها القوة التي زعزعت استقرار ليبيا ودمرت اليمن".
وبهذا الحكم يكون جاويش أوغلو قد رد على تنديد عدة دول ومن ضمنها الإمارات، في اليوم السابق بسياسة تركيا في منطقة البحر المتوسط وفي وليبيا. ففي بيان مشترك انتقد وزراء خارجية قبرص ومصر وفرنسا واليونان والامارات حكومة أنقرة بخرق المياه الاقليمية لقبرص والمجال الجوي لليونان.

خلاف حول موارد الغاز الطبيعي

وفي بيانهم المشترك تحدث الوزراء عن "تحركات تركية غير قانونية جارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الاقليمية" إضافة إلى "تصعيد في خرقات تركيا للمجال الجوي لليونان". وطالب الوزراء تركيا " بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في نطاقاتها البحرية في شرق المتوسط". بيان وزراء الخارجية يستند إلى الخصومة حول تشغيل حقول الغاز المكتشفة قبل سنوات في شرق البحر المتوسط. وقد تكتلت اليونان وقبرص واسرائيل لتشغيل هذه الحقول. وأعلنت الحكومة في أنقرة على إثرها بأن تلك البلدان تحاول محاصرة تركيا، وأوضحت أنها لن تقبل بأي مشروع يتم دون مشاركة تركيا وموافقتها.

حقل غاز في المتوسط قبالة السواحل الاسرائيلية

حقل غاز في المتوسط قبالة السواحل الاسرائيلية

خلاف حول دور الإخوان المسلمين

والعلاقات بين تركيا والامارات العربية المتحدة وكذلك العربية السعودية متوترة منذ سنوات. وبداية هذه الخصومة كانت في صيف 2017 عندما جمدت عدة دول مع العربية السعودية علاقاتها مع قطر. السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة ومصر تتهم قطر بدعم الإرهاب. والانتقاد يستند إلى العلاقات الجيدة التي تربط الدوحة بحركة الإخوان المسلمين التي تُعتبر في الدول الاربع منظمة إرهابية.

وتخشى العربية السعودية وحلفاؤها من تأثير الإخوان المسلمين. الدول الخليجية الثلاث تراهن على تفسير للاسلام السني لا يعرض نظام الحكم القائم فيها للخطر. والعربية السعودية على وجه الخصوص وجدت بنظامها الديني، الوهابية توجها دينيا يضفي الشرعية الدينية على النظام السياسي ويدعمه بالتالي سياسيا.

وإلى حد الآن نجحت الدول الخليجية الثلاث (السعودية والبحرين والامارات) في محاصرة حركة الاحتجاج الناشئة منذ 2011. ويساهم في رجال الدين ذلك. وأخذت هذه الدول الدرس من التطورات السياسية التي حدثت في مصر، حيث أدى سقوط الرئيس حسني مبارك  2012 إلى بروز دور الإخوان المسلمين، وتولي محمد مرسي السلطة، قبل أن يطيح به الجيش بعد عام واحد.

نركيا تبحث عن دور إقليمي

وبخلاف الدول الخليجية الثلاث ومصر لا تخشى قطر وتركيا تقاربها من الإخوان المسلمين. فحزب اردوغان، حزب العدالة والتنمية قريب اديولوجيا من الإخوان المسلمين. وقطر تحاول من خلال علاقاتها مع الإخوان المسلمين ـ وفرعها في قطاع غزة، حركة حماس ـ بسط وجودها كقوة إقليمية ووسيط في الصراعات. وبرزت الخلافات هذه الأيام حول تعيين الناشطة في حقوق الانسان اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2011 توكل كرمان، في مجلس الإشراف على محتوى فيسبوك. وتتهم وسائل إعلام إماراتية وسعودية كرمان بقربها الكبير من الإخوان المسلمين. وقد أعلنت كرمان، التي تحمل أيضا الجنسية التركية، عن خشيتها على حياتها بسبب حملة التحريض عليها من قبل الإعلام السعودي والإماراتي .

مشهد من الحرب الدائرة رحاها في ليبيا

مشهد من الحرب الدائرة رحاها في ليبيا

حرب بالوكالة في ليبيا

وبين تركيا والامارات العربية المتحدة نزاع جيو سياسي آخر يتمثل في ليبيا حيث تدعم تركيا في الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات بالاشتراك مع قطر، حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج. وفي يناير الماضي أعلن اردوغان عن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا. لكن تركيا لا تتحرك بدون مقابل: فمن خلال تقديم الدعم يأمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الدعم الدبلوماسي للسراج في صراعه من أجل موارد الغاز في البحر المتوسط، لأن جزءا من هذه الحقول يقع في المياه الاقليمية الليبية التي تقع الآن تحت السيادة التركية بفضل اتفاقية أبرمتها تركيا مع ليبيا.

وبهذه الاتفاقية، وكذلك الدعم العسكري لحكومة السراج، أثارت تركيا غضب بعض دول الجوار. ففي بيانهم ليوم الاثنين شجب وزراء خارجية دول البحر المتوسط كذلك "التدخل العسكري لتركيا في ليبيا". كما أنهم حثوا تركيا على احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة بدون قيود في ليبيا ووقف دخول مقاتلين أجانب إلى ليبيا؛ "هذه التطورات تمثل تهديدا لإستقرار جيران ليبيا في افريقيا وأوروبا"، كما قال وزراء خارجية تلك الدول.

الناشطة اليمنية في حقوق الانسان، توكل كرمان في اسطنبول

الناشطة اليمنية في حقوق الانسان، توكل كرمان في اسطنبول

 

ضغط الأسبوع الماضي قد لا يبقى بدون أثر على تركيا، كما جاء في تحليل لمجلة "المونيتور". وحقيقة أن تهاجم الحكومة في أنقرة بوجه خاص الإمارات العربية المتحدة، فهذا قد ينبئ بأن أنقرة لا تريد إفساد العلاقة نهائيا مع السعودية. لكن ظهرت مؤخرا في السعودية مقالات منتقدة جدا لأردوغان وعائلته، " فالعداوة ليست مقتصرة على الإماراتيين".

كرستن كنيب/ م.أ.م

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


 

مختارات

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