 تركيا وإيران تتبادلان استدعاء السفراء.. والسبب العراق! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تركيا وإيران تتبادلان استدعاء السفراء.. والسبب العراق!

رغم تباين موقفيهما في عدة ملفات منها الحرب السورية، إلا أن تركيا وإيران حافظتا على علاقات متوازنة خصوصا في الموضوع الكردي. ورغم التنسيق بين الدولتين إلا أن علاقاتهما تشهد توترا بسبب الموقف من العراق. فما أسباب الخلاف؟

ًورة من الأرشيف للرئيس التركي أردوغان ونظيره الإيراني روحاني

في تصعيد للخلاف المرتبط بالتواجد التركي في العراق، استدعت تركيا سفير إيران لديها.

 استدعت كل من تركيا وإيران سفير الدولة الأخرى لديها الأحد (28 فبراير/ شباط 2021)، وفق ما أفادت وسائل إعلام البلدين الرسمية، في تصعيد للخلاف المرتبط بالتواجد التركي في العراق.
ورغم أن تركيا وإيران بلدان خصمان في مناطق عدة في الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلا أنهما نفّذتا عمليات ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.

مختارات

عثر الجيش التركي على 13 جثة لمواطنين أتراك مخطوفين بشمال العراق، هذا الحادث عمق الخلافات بين المعارضة والحكومة. القسم التركي بـ DW يقدم إجابات على أهم الأسئلة حول هذه الواقعة.

إيران تستنكر "المحاولات المريبة لنسب هجوم أربيل" إليها، وتركيا تعزي أهالي الضحايا في كردستان العراق، بينما تحذر الأمم المتحدة من "خروج الوضع عن السيطرة" عقب الهجوم على مجمع عسكري في مطار أربيل تتمركز فيه قوات أجنبية.

وصف الرئيس التركي أردوغان، البيان الأمريكي الذي يدين إعدام 13 تركيا في العراق بـ"المزحة"، فيما أعلنت الخارجية التركية استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد العبارات" رد فعل تركيا على بيان واشنطن.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتّهمت تركيا مسلّحين أكرادا بقتل 12 تركيا وعراقيا واحدا كانوا محتجزين كرهائن في شمال العراق. ودفعت الحادثة السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي للتحذير بأن على القوات التركية ألا "تشكّل تهديدا أو تنتهك الأراضي العراقية".

وقال مسجدي في مقابلة تم بثها يوم أمس السبت "لا نقبل إطلاقا بأن تتدخل تركيا أو أي دولة أخرى في العراق عسكريا أو أن تتقدّم وتحظى بوجود عسكري في العراق".

وسارع سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز للرد قائلا عبر تويتر إن السفير الإيراني "آخر شخص يحق له إعطاء تركيا دروسا" بشأن احترام حدود العراق.

واستدعى مسؤولون في الخارجية التركية السفير الإيراني محمد فرازمند لإبلاغه بأن تركيا تتوقع من إيران بأن تقف إلى جانبها في "الحرب على الإرهاب"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، وذلك في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأبلغ المسؤولون السفير بأن تركيا "ترفض تماما" تصريحات مسجدي، مشددين على أن أنقرة تبلغ على الدوام الجهات المعنية، بما في ذلك بغداد، بخططها استهداف المسلحين. ونفّذت تركيا عدة ضربات جوية استهدفت قواعد تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق بما في ذلك في قنديل وسنجار.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، على أنه منظمة إرهابية.

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير أنقرة لدى طهران على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بشأن تواجد المسلّحين الأكراد في إيران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ويذكر أن صويلو أشار الأسبوع الماضي إلى أن هناك "525 إرهابيا" في إيران. وأفادت "إرنا" أن المسؤولين الإيرانيين شددوا على أن تصريحاته غير مقبولة وتتعارض مع جهود البلدين للتعاون.

وقصفت تركيا منطقة جبلية قريبة من سنجار الشهر الماضي بينما حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده على استعداد للتحرّك عسكريا للتخلص من "الإرهابيين" في المنطقة.

بيد أن السفير الإيراني في بغداد ندد بالخطط التركية قائلا "ما علاقة سنجار بتركيا؟ على العراقيين حل المسألة بأنفسهم".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 22:50

مسائية DW: الكاظمي في أنقرة.. ماذا تريد بغداد من تركيا؟

مواضيع ذات صلة

Türkei | HDP Kampagne: Gerechtigkeit für alle

هل تسعى الحكومة التركية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؟ 27.02.2021

يشكل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي تهديدا لسلطة الرئيس التركي أردوغان. الاعتقالات التعسفية في حق أعضائه ووصفه بأنه "الذراع السياسية لحركة حزب العمال الكردستاني الإرهابية" لم تعمل على إيقافه. فهل تتجه أنقرة إلى حظر الحزب؟

Türkei I Recep Tayyip Erdogan

مقتل 13 رهينة تركياً بشمال العراق يشعل الخلاف السياسي في تركيا 20.02.2021

عثر الجيش التركي على 13 جثة لمواطنين أتراك مخطوفين بشمال العراق، هذا الحادث عمق الخلافات بين المعارضة والحكومة. القسم التركي بـ DW يقدم إجابات على أهم الأسئلة حول هذه الواقعة.

Türkei Rede Präsident Erdogan vor der AK Partei

أنقرة تتهم واشنطن بدعم المسلحين الأكراد وتحتج لدى السفير الأمريكي 15.02.2021

وصف الرئيس التركي أردوغان، البيان الأمريكي الذي يدين إعدام 13 تركيا في العراق بـ"المزحة"، فيما أعلنت الخارجية التركية استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد العبارات" رد فعل تركيا على بيان واشنطن.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  