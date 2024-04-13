تركيا-مقتل شخص وإصابة العشرات فى حادث كابينة تلفريك بأنطاليا

لاتزال جهود الإنقاذ مستمرة لإخراج أكثر من 60 شخصاً من كبائن تلفريك معلقة في منتجع "أنطاليا" بتركيا. وتقول السلطات إن الحادث وقع بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة نحو 10 آخرين بجراح.

ذكرت وزارة الداخلية التركية ووسائل إعلام رسمية ومسؤولون أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب عشرة آخرون على الأقل، بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور في منتجع "أنطاليا" المطل على البحر المتوسط، في تركيا.

وتحطمت إحدى مقصورات تلفريك ساريسو-تونكتيبي وسقطت في منطقة صخرية إثر انهيار البرج. وأعلنت هيئة إدارة الكوارث العامة التركية (أفاد) صباح اليوم السبت (13 أبريل/نيسان 2024) ، عن إجلاء 128 راكباً من عدة مقصورات منذ مساء الجمعة، بينما لا يزال 43 راكباً ينتظرون إنقاذهم.

وأضافت الوزارة أن الكبائن توقفت في الهواء الساعة 05:23 مساء بالتوقيت المحلي (1423 بتوقيت غرينتش) أمس. وقالت إنه بعد مرور 16 ساعة على وقوع الحادث، كان لا يزال أكثر من 60 راكباً عالقين في الكبائن التسع المتبقية في الهواء في حين تم إنقاذ 120 آخرين.

وكتب وزير الداخلية، علي يرلي كايا، اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه تم في البداية إجلاء 98 شخصاً من أصل 184 تقطعت بهم السبل في الجو منذ وقوع الحادث مساء أمس الجمعة. وأظهر مقطع مصور نشرته الوزارة أفراد إنقاذ يتسلقون إلى الكبائن.

وأضاف وزير الداخلية أنه تجرى جهود إنقاذ بمشاركة أكثر من 500 فرد وثماني طائرات مروحية. وذكرت هيئة إدارة الكورث والطوارئ التركية "آفاد" أن إجمالي 25 كابينة كانت معلقة في بادئ الأمر، على ارتفاع عدة أمتار في الهواء.

تم إنقاذ العشرات من الأشخاص إلا أنه لا يزال هناك 43 شخصاً عالقين حتى الآن داخل مقصورات التلفريك صورة من: Antalya Governorship/Handout via REUTERS

وقال أوكاي ميميس رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ للصحفيين في مكان الحادث إنه لا توجد إصابات خطيرة أو أي أحد في حالة صحية سيئة بين العالقين غير حالة الوفاة، مضيفاً أن الهدف هو الانتهاء من أعمال الإنقاذ قبل غروب الشمس.

ووفقاً للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يضم التلفريك 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي تسع دقائق تقريباً مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.

يأتي هذا الحادث، في موسم مزدحم بالتزامن مع عطلة عيد الفطر. وأعلن وزير العدل التركي عن فتح تحقيق للتعرف على ملابسات وقوع الحادث.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)



