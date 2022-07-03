 تركيا.. مخاطر فرض قيود على رأس المال لوقف تدهور الليرة والتضخم! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تركيا.. مخاطر فرض قيود على رأس المال لوقف تدهور الليرة والتضخم!

مع ارتفاع التضخم في تركيا وتمسك الرئيس رجب أردوغان بعدم رفع سعر الفائدة، تدرس تركيا فرض ضوابط على رأس المال لدعم الليرة، فيما حذر خبراء من أن ذلك قد يقود إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

صورة رمزية للعملة التركية في فئة 200 ليرة

التضخم وانهيار العملة التركية يهددان بركود اقتصادي.. فهل فرض قيور على رأس المال هو الحل؟

في ظل تردي قيمة الليرة التركية في الأشهر الأخيرة، تدرس تركيا فرض ضوابط أكثر حزما على رأس المال، في خطوة من تعد الأحدث من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في سلسلة خطوات غير عادية لتعزيز قيمة الليرة دون الحاجة إلى رفع سعر الفائدة.

مختارات

وسط أزمة العملة في تركيا، تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة أنقرة، حيث ألقي القبض على 90 طالباً على الأقل، وكذلك في مدينة اسطنبول التي شهدت خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وفقاً للمنظمين.

وفي هذا السياق، أصدرت السلطات التركية قرارا في الـ 24 من يونيو/ حزيران الماضي، يحظر بموجبه منح قروض تجارية بالليرة لبعض الشركات في حال تجاوز اصولها النقدية بالعملة الأجنبية قيمة الـ 15 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 895 ألف دولار و وتتجاوز 10 في المائة من إجمالي أصولها أو إيراداتها السنوية. ومن شأن هذا القرار أن يجبر شركات تركية على البدء في بيع ما تمتلكه من عملات أجنبية.

أردوغان وسعر الفائدة

وعلى وقع رفض الرئيس التركي رفع سعر الفائدة في البلاد، يُقدم البنك المركزي التركي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية على اتخاذ تدابير من شأنها أن تزعج النظام المالي.

ويزعم أردوغان أن رفع الفائدة سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، رغم أن خبراء الاقتصاد يؤكدون عكس ذلك! فيما خرج الرئيس التركي في عدة مناسبات ليؤكد على دعوته إلى خفض سعر الفائدة.

وفي أعقاب اجتماع حكومي في وقت سابق من الشهر المنصرم، قال أردوغان إن "الحكومة لن ترفع سعر الفائدة ولا ينبغي لأحد أن يتوقع ذلك منا. على العكس، سوف نمضي قدما في خفض سعر الفائدة".

الجدير بالذكر أن تركيا تعاني من تردي قيمة الليرة مع ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يرجعه خبراء الاقتصاد إلى رفض أردوغان السماح برفع أسعر الفائدة.

وأدى ضعف قيمة الليرة إلى موجة ارتفاع أسعار في البلاد في ظل تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا، وما تلا ذلك من ضغوط عالمية على الأسعار وخاصة مصادر الطاقة وما نجم عنه من استمرار في ارتفاع معدلات التضخم في تركيا بوتيرة أكثر من البلدان الأخرى.

مشاهدة الفيديو 04:29

حال جامعي القمامة القابلة للتدوير مع غلاء معيشة تركيا

التضخم يصل إلى أعلى مستوياته

وفقا لبيانات رسمية، فإن معدل التضخم في تركيا صعد إلى أعلى مستوى في نحو 24 عاما عند 21,3 بالمائة في نوفمبر /تشرين الثاني العام الماضي ثم ارتفع إلى 36 بالمائة في ديسمبر /كانون الأول و 61 بالمائة في مارس /آذار و 73,5 بالمائة في مايو/ أيار.

تزامن هذا مع ارتفاع سعر الدولار في تركيا بداية من 7,43 ليرة للدولار العام الماضي إلى 8 ليرات في مارس/ آذار العام الماضي لتبقى لفترة عند مستوى 9 ليرات في أكتوبر / تشرين الأول وقرابة  11 ليرة في نوفمبر/ تشرين الثاني ولتتجاوز الرقم القياسي ويصل سعر صرف الدولار إلى 18 ليرات في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي!

ومع ذلك يتجنب البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة، رغم أن هذا الإجراء يعد أحد أدوات مكافحة التضخم وارتفاع أسعار الصرف. ويكتفي البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية في تركيا باتخاذ تدابير هامشية لدعم الليرة.

 

الشركات ستتحمل العبء الأكبر

يشار إلى أنه في بداية العام الجاري أعلن البنك المركزي التركي أنه سيُطلب من المصدرين تحويل 25 بالمائة من أرباحهم بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني إلى الليرة. أما في أبريل / نيسان الماضي، أعلنت الحكومة أن المصدرين سيضطرون إلى تحويل 40 بالمائة من عملتهم الأجنبية إلى اللير

التركية.

مشاهدة الفيديو 05:35

تركيا: هجرة العقول بسبب الغلاء

ومؤخرا، تهدف الخطوة التي أعلنت عنها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، والمتمثلة في فرض ضوابط على رأس المال، إلى تشجيع الشركات على تبديل العملات الأجنبية بالليرة، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من تداعيات ذلك. إذ أن هذه الخطوة المثيرة للجدل من شأنها أن ترفع من تكاليف الائتمان جراء التشدد في شروط الحصول على قروض.

وبموجب القرار الأخير، ستضطر الشركات إما إلى بيع ما تمتلكه من عملات أجنبية أو رفض الحصول على قروض، مما قد يمهد الطريق أمام حدوث تباطؤ اقتصادي في البلاد.

وفي ذلك، يعتقد الخبير الاقتصادي أردا تونجا أن العديد من الشركات سوف تتأثر سلبا بهذا القرار، مضيفا أنه "بالنظر إلى هيكل الإنتاج في تركيا، فإن المنتجين في حاجة إلى الاستيراد من أجل الإنتاج والتصدير وهو ما يعد أمرا ضروريا بالنسبة إليهم".

وقال في مقابلة مع DW "حتى لو قامت الشركات ببيع العملات الأجنبية، فسوف تكون في حاجة إلى شراء العملات الأجنبية بسبب الاستيراد".

عجز كبير واحتياطيات منخفضة

يشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت عن أن تركيا سجلت ارتفاعا قياسيا في العجز التجاري الشهري في مايو/ أيار، فيما زادت الصادرات إلى 18,98 مليار دولار (18,25 مليار يورو) في الشهر ذاته مقارنة بالفترة نفسها العام السابق. في حين ارتفعت الواردات إلى 29,59 مليار دولار في نفس الفترة، ليرتفع بذلك عجز التجارة الخارجية بنسبة 155,2 بالمائة بين مايو/ أيار 2021 ومايو/ أيار العام الجاري.

وفي الوقت الذي يرتفع فيه العجز التجاري، انخفضت الاحتياطيات لدى البنك المركزي، ما يعني تزايد حاجة البلاد إلى النقد الأجنبي. فيما أقدم الرئيس التركي على إقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزية منذ يوليو/ تموز 2019 في إطار الضغط للاستمرار في خفض سعر الفائدة.

المركز التجاري المخطط في اسطنبول

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا باستثناء قطاع العقارات

وعلى وقع ذلك، تمت تنحية وزراء ومسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة مثل وزير الاقتصاد السابق علي باباجان ووزير المالية الأسبق محمد شيمشك  ممن اتخذوا قرارات مستقلة نسبيا، ليحل محل هؤلاء براءت آلبيرق، صهر أردوغان ووزير المالية السابق، وزراء ومسؤولين آخرين أقسموا الولاء للرئيس أردوغان.

وكان براءت آلبيرق قد قدم استقالته بشكل مفاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 بعد يوم واحد من إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال واستبداله بوزير المالية السابق ناجي أغبال.

الجدير بالذكر أن اسم آلبيرق ارتبط بجهود الحفاظ على قيمة الليرة، من دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة تماشيا مع سياسة أردوغان.

وفي ظل الشكوك حيال استقلالية المؤسسات المالية، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا باستثناء الاستثمارات في مجال العقارات، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر  17 مليار دولار في عام 2015 فيما بلغ نسبة الاستثمار العقاري 3,9 مليار دولار في عام 2016 من إجمالي استثمارات مباشرة بلغت 12,3 مليار دولار. والعام الماضي، بلغت الاستثمارات المباشرة 14,1 مليار دولار منها 5,7 مليار دولار في شكل استثمارات عقارية.

إجراءات غير كافية

وفي هذا السياق، يقول أتيليم مراد، الأستاذ في جامعة TOBB ETÜ للاقتصاد والتكنولوجيا، إن قرار هيئة التنظيم والرقابة المصرفية الأخير، يأتي كرد فعل مباشر لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر فضلا عن مشاكل الصرف الأجنبي.

ويضيف في مقابلة مع DW أنه "وباختصار، جاءت الخطوة لأنه لا يوجد تدفق في العملات الأجنبية، مع الاعتقاد بأن قطاع العقارات يحتفظ بوفرة من العملات الأجنبية. بموجب هذا القرار، إذ رغبت أي شركة في الحصول على قرض، يتعين عليها صرف العملة الأجنبية التي بحوزتها".

وتوقع مراد أن تفقد الليرة المزيد من قوتها أمام الدولار على المدى القصير، مضيفا "في هذه المرحلة، يُرجح أن يزداد الدولار قوة".

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي أردا تونجا أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى حل مشكلة الاقتصاد التركي بشكل جذري كما كان الحال في الماضي، لأنها ليست كافية لتعزيز قوة الليرة.

بيلين أونكر / م ع

  • Istanbul Airport Luftaufnahme (IGA )

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    حلقة وصل مهمة

    بات لمدينة إسطنبول التركية الآن مطار ثالث، إذ لم يكن بالإمكان توسيع مطار أتاتورك الدولي المكتظ الذي كان الأكبر حتى افتتاح المطار الجديد والأكثر أهمية وذلك بسبب موقعه في المدينة. لهذا السبب تم بناء المطار الجديد على منطقة "الحقل الأخضر" على مشارف المدينة. ويُتوقع أن يصبح حلقة وصل محورية لحركة الطيران بين أوروبا وآسيا.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/Handout Presidential Press Office/K. Ozer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    افتتاح تدريجي

    ومن أجل هذا "الانتقال الكبير " تم تعليق حركة الملاحة الجوية في المطارين لمدة 12 ساعة من الساعة الثانية صباح أمس السبت، كما أُغلقت ثلاثة طرق سريعة رئيسية أمام حركة المرور. في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس التركي أردوغان بشكل رسمي مطار إسطنبول. وستدخل منشآت المطار الضخم بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

  • Türkei | Istanbul Airport (DW/B. Güven)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    آخر طائرة

    خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع انتقلت الخطوط الجوية التركية إلى مركزها الجديد. وبدأت هذه الخطوة ليلة الجمعة الساعة الثالثة صباحاً، وغادرت آخر طائرة ركاب مطار أتاتورك في إسطنبول السبت، في حين نقلت قوافل شاحنات آلاف الأطنان من المعدات عبر المدينة إلى المطار الجديد العملاق الذي تعتزم تركيا جعله الأكبر في العالم.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مهمة عملاقة

    وتم نقل حوالي 47300 طن من المعدات الثقيلة، بما في ذلك مركبات سحب الطائرات، التي يبلغ وزن كل منها 44 طناً. وفقاً للخطوط الجوية التركية، فإن حجم المعدات الكلي يصل إلى حمولة 5000 شاحنة بمشاركة نحو 1800 عامل. ووصف مسؤولون وصحافيون أتراك عملية نقل المعدات بين المطارين بأنها "أكبر عملية نقل بتاريخ الطيران المدني".

  • Türkei, Istanbul: Umzug des Flughafens (picture-alliance/M. Mainka)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    وداع المطار القديم

    وحدها الخطوط الجوية التركية نقلت 280 طائرة، 151 أقلعت من مطار أتاتورك وحلقت باتجاه المطار الجديد، فيما تم تحويل مسار 129 طائرة أخرى قادمة من رحلات من داخل تركيا وخارجها للهبوط في مطار إسطنبول. أما المطار الثالث مطار صبيحة كوكجن على الجانب الآسيوي من المدينة فبقي قيد العمل.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مشروع عملاق على "المرج الأخضر"

    وفقًا للرابطة الدولية للمطارات فإن مطار إسطنبول الجديد هو أول مطار عملاق يتم بناؤه على مشارف مدينة منذ حوالي 20 عاماً. وكان آخر مشروع من نوعه في أوروبا هو مطار "إلفثيريوس فينيزيلوس" في العاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ تشغيله في مارس/ آذار 2001، وقبل ذلك مطار "فرانز يوزيف شتراوس" في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تقلع وتهبط الطائرات منذ مايو/ أيار 1992.

  • Türkei Istanbl neuer Flughafen Protest gegen Arbeitsbedingungen (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    احتجاجات على ظروف العمل

    على الرغم من أن المشروع تم تنفيذه في المدة المخطط لها، إلا أن ذلك الأمر لم يُنفذ بسهولة، فمثلاً تسببت ظروف العمل في موقع البناء في اندلاع الاحتجاجات بعد ارتفاع معدل الوفيات بين العاملين أثناء تشييده. تم انتقاد اختبار موقع المطار أيضاً لأنه غالباً ما يكون عاصفاً وضبابياً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعطل حركة النقل الجوي طريق هجرة الطيور المهم بين قارتي أوروبا وآسيا.

  • Türkei Flughafen Istanbul Yeni Havalimani (Getty Images/C. McGrath)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    معلم معماري

    مطار إسطنبول هو مشروع اقتصادي جريء لا يُحكم على نجاحه إلا بعد عقد من الزمن. كما أن مشروع المطار يرتبط إلى حدٍ ما بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي احتفل بالفعل بالافتتاح الرسمي بعرض رائع. كما تم أخذ هذه الأهمية في الاعتبار من قبل المهندسين المعماريين، ما انعكس في طريقة تشييده، كما يظهر تصميم برج المراقبة هنا.

  • Türkei Istanbul neuer Flughafen (picture-alliance/abaca/Depo Photos/T. Adanali)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    خطة طموحة

    من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 90 مليون مسافر سنوياً، وقد يرتفع العدد إلى مائتي مليون بحلول عام 2028 ، حينها سيكون المطار الذي بلغت تكلفته نحو 10.5 مليار يورو قد بلغت سعته التشغيلية 500 طائرة، بواقع 2000 إقلاع وهبوط. وللمقارنة فإن مطار أتلاتنا في الولايات المتحدة هو أكبر مطار بنحو 104 مليون مسافر سنوياً.