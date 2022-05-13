 تركيا ″لا تغلق الباب″ في وجه انضمام السويد وفنلندا للناتو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2022

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تركيا "لا تغلق الباب" في وجه انضمام السويد وفنلندا للناتو

بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنع دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية كونها "دور ضيافة" لمنظمات إرهابية كحزب العمال الكردستاني، عاد متحدث باسم أردوغان ليوضح موقف بلاده أكثر.

يحاول الرئيس التركي استغلال حاجة السويد وفنلندا لدخول الناتو لصالح تحجيم نشاط حزب العمال الكردستاني على أراضي البلدين

يحاول الرئيس التركي استغلال حاجة السويد وفنلندا لدخول الناتو لصالح تحجيم نشاط حزب العمال الكردستاني على أراضي البلدين

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت (14 أيار/مايو 2022) إن تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لكنها تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.

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مع اقتراب إعلان فنلندا، التي لها حدود مشتركة مع روسيا، انضمامها لحلف الناتو، حذرت موسكو بأن ذلك لن يمر دون رد فعل سياسي. كما اعتبر بوتين أن إنهاء فنلندا حيادها السياسي سيكون "خطأ". كذلك حذرت موسكو من خطوة مماثلة للسويد.

اختتمت مجموعة السبع اجتماعها بإصدار بيان يرفض الاعتراف بالحدود التي تسعى روسيا لتغييرها من خلال حربها على أوكرانيا. كما توعد المشاركون بتوسيع العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاعات مهمة لروسيا ومواصلة دعم أوكرانيا.

تدعم ألمانيا أوكرانيا بذخيرة وأسلحة متنوعة غالبيتها خفيفة، وهي تريد الآن دعمها بأسلحة ثقيلة كالمدرعات والمدافع. في هذا التقرير نلقي نظرة على أهم الأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا والتي يمكن دعمها بها ضد الغزو الروسي.

تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟

وأبلغ إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضا منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، رويترز في مقابلة في إسطنبول "نحن لا نغلق الباب. لكننا نثير هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا".

وقال كالين إن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يقوم بجمع الأموال والتجنيد في أوروبا ووجوده "قوي ومعترف به" في السويد على وجه الخصوص. وأضاف كالين "ما يجب القيام به واضح.. عليهم التوقف عن السماح لمنافذ حزب العمال الكردستاني وأنشطته ومنظماته وأفراده... بالوجود في تلك البلدان".

وأكد كالين أن انتقاد روسيا الحاد لفنلندا والسويد بشأن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لم يلعب دورا في موقف تركيا.

وفاجأ أردوغان أعضاء حلف شمال الأطلسي ودولتي شمال أوروبا بقوله أمس الجمعة إنه لا يمكن لتركيا دعم توسع الحلف لأن فنلندا والسويد "موطن لكثير من المنظمات الإرهابية".

وتحتاج أي دولة تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى موافقة أعضاء الحلف العسكري بالإجماع. وتحاول الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى استيضاح موقف أنقرة.

وظلت السويد وفنلندا، أقرب شريك عسكري لها، حتى الآن خارج حلف شمال الأطلسي الذي تأسس عام 1949 لمواجهة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة. ويشعر البلدان بالقلق من استعداء جارتهما الكبيرة، لكن مخاوفهما الأمنية زادت منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسير ستوكهولم على خطى هلسنكي ويمكن أن تتقدم بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري المكون من 30 دولة يوم الاثنين.

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ليتوانيا: الخوف من الغزو الروسي

برلين "منزعجة" من موقف أنقرة

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن انزعاجها حيال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي أعقاب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فايسنهاوس على بحر البلطيق شمالي ألمانيا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم السبت، إن من المفترض بالأساس أن تسعد كل دول ديمقراطية إذا زادت ديمقراطيات ذات قدرات دفاعية قوية من قوة الحلف المشترك. وأضافت بيربوك أنها " ستدعم جدا جدا" انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي.

ووصف الرئيس الروسي خلال الاتصال مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو إنهاء سياسة الحياد العسكري التاريخية لفنلندا سيكون "خطأ بما أنه ليس هناك أي تهديد لأمن فنلندا".

وهددت موسكو باتخاذ إجراءات "تقنية - عسكرية" ردا على الانضمام. وقد تكون هذه الإجراءات بدأت. فكما أعلن الجمعة، توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا ليل الجمعة السبت عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية، حسبما ذكر مسؤول في شبكة الكهرباء الفنلندية لوكالة فرانس برس السبت.

وقالت فنلندا التي تفصلها حدود طولها 1300 كيلومتر عن روسيا إلى جانب ماض مؤلم، إنها تتوقع إجراءات مثل هجمات الكترونية أو انتهاكات حدودية.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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