 تركيا ـ بلد مرور مقاتلي داعش | سياسة واقتصاد | DW | 22.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تركيا ـ بلد مرور مقاتلي داعش

الحرب ضد الإرهاب ماضية في تركيا على جبهات مختلفة. والتعامل مع مقاتلين سابقين من تنظيم داعش قادمين من سوريا والعراق المجاورتين ليس مطروحا كموضوع، لكن هذا قد يتغير، حسب الخبراء.

Syrien Kämpfer Islam Armee Jaish al-Islam Schatten Silhouette (Getty Images/A.Almohibany)

كيف يجب التعامل مع مقاتلين سابقين من تنظيم داعش؟ فبعكس ألمانيا لم يثر طلب الرئيس الأمريكي ترامب الداعي إلى استقبال مقاتلين سابقين من بلدانهم الأصلية جدلا داخل تركيا. لكن هذا الوضع قد يتغير.

 يتوقع خبير الأمن التركي، متين غورجان: "بما أن مقاتلي داعش السابقين من مختلف البلدان استخدموا تركيا كبلد مرور للانتقال إلى سوريا، فإنهم سيستخدمون تركيا مجددا لمغادرة سوريا". وانطلاقا من هذا السبب وجب على أجهزة الاستخبارات من تركيا والاتحاد الأوروبي أن تتعاون. ويقول غورجان:" رحلة المرور ستكون مكلفة، وتركيا وجب عليها أن تنتبه أن لا يستقر عدد قليل من المقاتلين في تركيا". ومن المهم أن يتم طرح هذا الموضوع في لقاءات القمة حول سوريا.

مراقبة حدود متساهلة

حقيقة تعرض تركيا في السابق لاعتداءات من داعش، لا يغير حقسقة أنها قد أنها واجهت انتقادات في تعاملها مع التنظيم الإرهابي منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا. ويبدو أن تركيا استُخدمت كبلد مرور لمجموعات إرهابية مثل داعش والنصرة والقاعدة، والاتهام يدور حول عدم مراقبة أتباع هذه التنظيمات بما يكفي على الممرات الحدودية. وبالنسبة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعكس الوضع جانبا آخر، إذ أعلن مرارا أن تركيا تقاتل في سوريا ضد عدة منظمات إرهابية في آن واحد ضد تنظيم داعش وكذلك وحدات حماية الشعب الكردي. كما أن الشرطة التركية تنفذ مداهمات ضد أعضاء مفترضين لداعش. لكن لا توجد أرقام رسمية حول المشتبه بهم الذين اعتُقلوا.

Türkei | Gedenken an die Opfer des Selbstmordattentates während der Friedensdemo im Oktober 2015 (Getty Images/AFP/A. Altan)

في العاشر من أكتوبر 2015 توفي 102 شخصا في أنقرة

محاكمة عناصر داعش جرت دون حضورهم إلى المحكمة!

والحرب ضد داعش ومقاتليه السابقين تحصل جزئيا في تركيا أمام المحاكم. فعلى هذا النحو نفذ داعش في 2014 واحدا من بين 13 اعتداء في تركيا في بلدة نجدة وسط الأناضول حيث توفي ثلاثة أشخاص وجُرح ثمانية آخرون. وتم الحكم على تسعة معتدين، بينهم الألماني بنيامين كسو والسويسري سندريم رمضاني والمقدوني محمد زكيري.

"المهاجمون لم يتم الحكم عليهم سابقا بسبب العضوية في منظمة إرهابية، وهذه نقطة هامة"، يؤكد علي جيل، أحد محامي الضحايا. "رفعنا استئنافا، إلا أنه لم يلق قبولاً".

كما حصلت مخالفات أثناء جلسة الاستماع، كما يقول جيل. فالمتهمون مثلا لم يحضروا شخصيا في قاعة المحاكمة، بل تم إشراكهم في الجلسة عبر الفيديو. وهذا الحق الذي استفاد منه المتهمون كان له تأثير سلبي على إصدار الحكم. "فالمتهمون لم يجيبوا عن سؤال واحد من القاضي، حتى السؤال عن أسمائهم. فقط مرة واحدة صرخ واحد منهم الله أكبر".

"التحقيقات تعطلت"

أحد الاعتداءات الدموية في تركيا نفذها داعش في أنقرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2015. فخلال مسيرة سلمية فجر شخص نفسه وسط الحشد ليقتل 102 من المشاركين في المسيرة. المحامية، سفينج هوجاغلو مثلت حينها ذوي الضحايا وهي تنتقد مع زملائها أنهم حصلوا على منفد ضيق للوثائق. "التحقيقات تم حجبها عنا في جزئها الأكبر"، تقول المحامية. "فهم لم يكشفوا عن الشبكة التي بناها داعش في تركيا. والمحاكمات تمت بشكل متحفظ، وهذه هي الحالة القائمة إلى حد الآن". وترفع المحامية اتهامات ثقيلة، فهي تفيد أن فروعا لداعش كانت موجودة في السابق في غازي عنتاب على الحدود السورية. " لم يكن سرا أين توجد خلايا داعش، وكان أيضا واضحا من كان يدخل ويخرج. لو أن المحكمة انتبهت أيضا لتسجيلات الكاميرا، لكان ممكنا ملاحقة داعش في غازي عنتاب، لكن هذا لم يحصل"، تقول سفينج هوجاغلو.

Syrien Symbolbild Frauen IS (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

نساء الدواعش وأطفالهن في سوريا

كما توجد أدلة في شكل تسجيلات هاتفية تؤكد أن بعض مقاتلي داعش المحكوم عليهم كانت لهم اتصالات مع موظفي التحريات الجنائية التركية. "كيف كان بإمكان هؤلاء الأعضاء في داعش الدخول والخروج من تركيا، وما هو دور موظفي الملاحقة الجنائية؟ هذا كله لم يتم التحقق منه"، تنتقد سفينج هوجاغلو.

وبالنسبة إلى خبير الأمن متين غورجان يجب النظر إلى الجدل حول التعامل مع مقاتلي داعش السابقين في إطار أوسع. فداعش فقد السيطرة في الحقيقة على مناطقه في سوريا، لكن التنظيم الإرهابي مازال موجودا في العراق وسوريا حيث مازال يشكل "ظاهرة اجتماعية"، كما يفيد غورجان.

وعلى عكس تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يركز على أعضائه ويحثهم على القتال، فإن داعش يقوم بإشراك عائلات المقاتلين، وبالتالي من المهم التساؤل حول "مصير الزوجات والأطفال. هل هؤلاء يشكلون خطرا أم أنهم ضحايا قدرهم؟"

بورجو كراكاس/ م.أ.م

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    في الطريق نحو الرقة

    يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الدخول إلى مدينة مدمرة

    عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    قبيل بلوغ الهدف

    ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستشفى المدينة مستهدف

    تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    علم النصر الأبيض

    مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    تنفس الصعداء

    مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الفرار من الرقة

    المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستقبل مجهول

    بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م


مختارات

ترامب يرفض عودة جهادية رغم دعواته للأوروبيين

في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الأمريكي الدول الغربية إلى استعادة مواطنيها من مقاتلي "داعش" المحتجزين في سوريا، رفض عودة امرأة إلى الولايات المتحدة بحجة أنها لا تحمل جنسيتها، في حين أكد محاميها أنها مواطنة أمريكية. (21.02.2019)  

سوريا غوانتنامو أوروباـ مشكلة عودة مقاتلي داعش إلى أوطانهم؟

طلب واشنطن من أوروبا استرجاع مواطنيها المقاتلين لدى داعش والمعتقلين في شمال سوريا لدى القوات الكردية وضع الساسة الأوروبيين في موقف حرج وأطلق نقاشا ساخنا. أدهم مناصرة وحسن حسين يناقشان ضيفيهما هذا الملف الشائك. (20.02.2019)  

عودة معتقلي "داعش".. انقسام في ألمانيا حتى بين الوزراء!

تشهد ألمانيا سجالا حادا حول كيفية التعامل مع عودة الجهاديين من حاملي الجنسية الألمانية الذين اعتقلوا أثناء المعارك مع "داعش". والانقسام سيد الموقف حتى بين الوزير الاتحادي ووزراء داخلية الولايات. فما أبرز ما يطرحه هؤلاء؟ (20.02.2019)  

عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

تنظيم "داعش" الإرهابي يتخلى عن معقله السوري السابق مدينة الرقة، هذا وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الميليشيات الكردية غالبيتها فتتحدث عن نهاية المعارك الكبيرة في المدينة وحولها. (18.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

Dschihad-Kämpfer im Irak

بعد دحر داعش عسكريا واستهلاك "القاعدة" ـ من القادم الجديد؟ 18.02.2019

ناقوس الخطر يُقرع بشدة في العراق وسوريا تحذيراً من عودة التنظيمات المسلحة بثوب جديد. في العراق عادت الهجمات لمناطق صلاح الدين وديالى إلى حد أقل، وفي سوريا يتحدث المعنيون عن أكثر من ألف مقاتل داعشي في وادي الفرات الأوسط.

Syrien Kämpfer des Islamischen Staats

وزير بافاري يطالب بسحب الجوازات الألمانية من مقاتلي "داعش" 18.02.2019

دخل وزير داخلية ولاية بافاريا على خط السجال الدائر في البلاد حول الموقف من الجهادين الألمان. الوزير المحافظ طالب بسحب الجوازات الألمانية من الذين يحملون أكثر من جنسية، داعيا إلى عدم التعجل في تلبية طلب ترامب.

Syrien IS-Kämpfer im Einsatz in

خبيرة ألمانية تطالب باستعادة الجهاديين وتأهيلهم اجتماعياً 19.02.2019

أيدت خبيرة ألمانية مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة مقاتلي "الدولة الإسلامية" الأوروبيين الموقوفين في سوريا، مطالبة بإعادة تأهيلهم ومن ثم إدماجهم بالمجتمع. كما تطرقت الخبيرة إلى "أطفال داعش" ومصيرهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  