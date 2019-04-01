 تركيا: ضربة موجعة لحزب أردوغان رغم زيادة عدد ناخبيه | سياسة واقتصاد | DW | 02.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

تركيا: ضربة موجعة لحزب أردوغان رغم زيادة عدد ناخبيه

يقيم خبراء نتيجة الانتخابات البلدية في تركيا بأنها هزيمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي المدن الكبرى تراجع موقعه لكن داخل حزب أردوغان تسود نظرة أخرى مع الإشارة لزيادة في أصوات الحزب مقارنة بالانتخابات السابقة.

Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei (picture-alliance/dpa/O.Weiken)

كريستيان براكيل مايزال متعبا بعض الشيء، لأن مدير مكتب مؤسسة هاينريش بول في إسطنبول تابع حتى ساعة متأخرة من الليل فرز نتائج الانتخابات. وبعدها بساعات قليلة فقط يجلس براكيل مجدداً على طاولة مكتبه بالقرب من القرن الذهبي. ورغم قلة النوم يأتي تحليل خبير شؤون تركيا واضحاً: "هذه على كل حال انتكاسة لحزب العدالة والتنمية. ساد التوقع بالفوز بالمدن الكبرى". وفي العاصمة التركية بالتحديد جاءت نتيجة الانتخابات مثيرة للانتباه: "في أنقرة وصل إلى السلطة لأول مرة منذ 20 عاما أكبر حزب معارض في البلاد، حزب الشعب الجمهوري".

والسبب الرئيسي وراء النتيجة السيئة، كما يقول براكيل، هو الوضع الاقتصادي السيء في البلاد: "حزب العدالة والتنمية يحاول تهميش الموضوع، لكن هذا لا ينجح؛ فالركود أصاب حالياً أيضا شرائح كبيرة من الطبقة الوسطى. والمواد الغذائية زادت أسعارها كثيراً. كما يبتلع التضخم أجزاء كبيرة من الرواتب". ويوضح مدير مكتب مؤسسة هاينريش بول في إسطنبول أن موضوعات مثل محاربة الإرهاب تلعب في المقابل دوراً هامشياً ويقول: "حزب العدالة والتنمية يحاول منذ سنوات دفع هذا الموضوع إلى الأمام، بيد أنه تدحرج إلى الخلف في إدراك الناس".

نائب حزب العدالة والتنمية، مصطفى ينروغلو يفسر نتيجة الانتخابات التي شارك فيها 84 في المائة من الأتراك في صالح حزبه. فهذا الرجل البالغ من العمر 43 عاما والذي ترعرع في ألمانيا يقول: "أولا يجب ملاحظة أن حزب العدالة والتنمية جنى لوحده أصوات أكثر من المعارضة. كما حصلنا على أصوات أكثر من الانتخابات البلدية الأخيرة في 2014، وكسبنا تقريبا الأصوات التي حققناها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة العام الماضي. وإذا ما تحدثنا عن خسارة في الثقة تجاه أردوغان، فيجب ببساطة القول بأن الأرقام تعكس نتيجة أخرى". ويضيف هذا الرجل أنه رغم "المشاكل الكبرى" التي تعاني منها حاليا تركيا، فإن حزب العدالة والتنمية فاز بالانتخابات.

Türkei Ankara Kommunalwahlen CHP-Anhänger feiern (Reuters)

احتفال وسط أنصار حزب الشعوب الديمقراطي بزيادة الأصوات

مشاكل أمام المعارضة

وفي الحقيقة جنى حزب العدالة والتنمية في "التحالف الشعبي" القائم مع اليمين المتطرف تقريبا 52 في المائة من الأصوات. ويفسر كريستيان براكيل شعبية حزب أردوغان بأن "الكثير من الناس لا يرون بديلا لحزب العدالة والتنمية". فمن جهة هذه قضية هوية. وهذا يعني أنه إذا كان الشخص متديناً ومحافظاً، فلا تقدم له الأحزاب الأخرى بدائل. وبالنسبة إلى الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية، يبقى وعد الرفاهية لحزب العدالة والتنمية قائماً.

أما جمال بوزوغلو، النائب عن حزب الخضر في برلمان ولاية بافاريا الألمانية فيرى سبباً آخر وراء كسب حزب العدالة والتنمية هذا العدد الكبير من الأصوات. فالرجل البالغ من العمر 58 عاما سافر إلى تركيا لمراقبة الانتخابات ويقول: "كل وسائل الدولة يتم وضعها رهن إشارة الحزب الحكومي أو مرشحيه، والمشهد الإعلامي موجه بـ 80 في المائة من الحكومة". وفي هذا الوضع، كما يقول بوزوغلو، لا يمكن بالطبع التحدث عن "انتخابات ديمقراطية حرة".

Kristian Brakel, Leiter des Istanbuler Büros der Heinrich-Böll-Stiftung (picture-alliance/dpa/M. Redeligx)

كريستيان براكيل، مدير مكتب مؤسسة هاينريش بول في إسطنبول

ووفد المراقبين من المجلس الأوروبي يشاطر جزئياً تحفظات بوزوغلو. ففي تصريح مكتوب أعلنت المجموعة، التي تابعت الانتخابات الأحد في نحو 140 مركزا انتخابيا في سبع مدن على الأقل: "من أجل انتخابات ديمقراطية هناك حاجة إلى المزيد من بينها حرية التعبير وحرية الصحافة". كما أنه من المشكوك فيه أن تكون "جميع الأحزاب قد حصلت على فرص متساوية. فهناك نقص في ثقافة انتخابية حرة ونزيهة للتحدث عن تصويت بمستويات أوروبية".

وبالفعل يبدو الوضع جد صعب بالنسبة إلى المعارضة. فحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أعلن في مستهل الانتخابات أن أكثر من 700 من موظفي الحزب والأنصار تعرضوا للاعتقال. وأكثر من 100 يتواجدون في الحبس الاحتياطي. لكن مصطفى ينيروغلو من حزب العدالة والتنمية يرد بالقول بأن جزءً كبيراً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي يعلنون عن تعاطف واضح مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

أردوغان مهموم

وفي خطابه التقليدي من شرفة قصر الرئاسة في أنقرة بدا الرئيس، الواثق من نفسه عادة، مهموماً. ورجب طيب أردوغان شدد بالفعل أمام آلاف الأنصار المهللين على الزيادة في مجموع الأصوات لحزبه، ومن جهة أخرى كان هناك أثر لانتقاد ذاتي في تحليل الرجل القوي في الدولة، الذي أوضح أنه لم يتم الترويج بصفة جيدة "لنجاحات" الحزب، ووجب بالتالي التفكير في "الأخطاء".

Türkei: Ankara: Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/dpa/A. Unal)

الرئيس اردوغان يتحدث إلى أنصاره بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات البلدية

ويعتقد خبير شؤون تركيا كريستيان براكيل أن أثر نتيجة الانتخابات البلدية لن تضيع على المستوى المحلي ويقول: "النتيجة مهمة بشكل خاص لشبكات المصالح بالحزب، حيث يتم الإعلان عن المناقصات العامة وتوزيع الوظائف، وبالتالي فإن حزب العدالة والتنمية يضمن لنفسه الحصول على دعم المواطنين، وقبل كل شيء، دعم رجال الأعمال".

فما هي العواقب التي سيستنتجها أردوغان وقيادة الحزب، هذا ما ستكشفه الأسابيع المقبلة. وإلى حد الآن يبدو شيءٌ واحدٌ مؤكداً، فبعد الانتخابات لدى أردوغان وحزبه ما يكفي من الوقت للتفكير في الخطوات المقبلة. والانتخابات المقبلة ستكون بعد أربع سنوات، وهذا غير معتاد في بلد شهد في السنوات الست الماضية سبع انتخابات، من بينها استفتاء على الدستور.

دانييل هاينريش/ م.أ.م

  • Junge Frau posiert vor Istanbul-Silhouette (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    اسطنبول لا يمكن حصرها في أية خانة

    اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين: أوروبا وآسيا. وفي مدينة البوسفور يلتقي التقليد بالحداثة والدين بأسلوب الحياة العلماني. والكثيرون يقولون بأن هذا ما يطبع سحر المدينة.

  • Stadtansicht Istanbul und Bosporus (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    مدينة عالمية ضاربة في التاريخ

    اسطنبول يعود تاريخها إلى أكثر من 2600 سنة، وهذا يطبع إلى يومنا هذا مظاهر المدينة. حكام متعاقبون تنافسوا من أجل بسط السيطرة: فرس ويونانيون ورومان وعثمانيون. "القسطنطينية" كانت مركز الامبراطورية البيزنطية وبعدها العثمانية. انطلاقا من 1930 فقط غيرت المدينة اسمها إلى اسطنبول.

  • Familie macht Selfie auf einer der Bosporus-Fähren (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    بين ضفاف العالم

    البوسفور هو الروح الزرقاء لإسطنبول. هذا المضيق في البحر يفصل الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة. في كل يوم تنقل عبارات عشرات الآلاف من الناس من ضفة إلى أخرى. 20 دقيقة تقريبا تطول الرحلة بين كراكوي في أوروبا وكاديكوي في آسيا.

  • Angler auf der Galata-Brücke im europäischen Teil lstanbuls (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    جسور تضمن التواصل

    ويمكن مشاهدة السفن بشكل جيد من جسر غالاتا. هنا يصطف الصيادون على أمل الحصول على صيد جيد. وفي تلك الرحاب نلتقي بالتجار والسياح وماسحي الأحذية. هذا الجسر الأول نشأ في 1845 حين كانت اسطنبول تحمل اسم القسطنطينية.

  • Porträt eines Anglers auf der Galata-Brücke in Istanbul (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    "أوروبا هي إحساس"

    اسمي وقفي، يقول أحد الصيادين، ويشير إلينا بيده. "أشعر بأنني أوروبي. نحن نتمنى حرية أكثر، ولذلك وجب على تركيا والاتحاد الأوروبي التقارب فيما بينهما"، يضيف وقفي الذي هو متقاعد، والصيد هوايته ـ لكن يمثل دخلا إضافيا. فمقابل كيلوغرامين من السمك يحصل في السوق على نحو ثمانية يورو.

  • Der zentrale Taksim-Platz in Istanbul, Moschee-Bau im Hintergrund (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    صوامع في قلب المدينة

    في ساحة تقسيم في قلب المدينة ترتفع أصوات آلات البناء. في سرعة خارقة يتم هنا تشييد مسجد جديد ـ بقبة تعلو 30 مترا وصومعتين. ومن المتوقع الانتهاء من كل شيء حتى موعد الانتخابات في 2019. والمنتقدون يقولون: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفرض على الساحة هوية أخرى: إسلامية محافظة وعثمانية حديثة عوض علمانية وأوروبية.

  • Straßenszene aus dem konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أوروبية وتقية

    الطابع المحافظ يسود بالأحرى في حي الفاتح بإسطنبول ـ وهذا رغم أن الفاتح يقع في الجزء الأوروبي للمدينة. والكثير من الناس الذين يعيشون هنا جاؤوا من الأناضول بحثا عن العمل وحياة أفضل. والبعض يسمي الفاتح أيضا " حي الأتقياء" ـ والكثيرون هنا أنصار أوفياء للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

  • Marktszene im konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    التبضع في ظل المسجد

    في كل يوم أربعاء يُقام السوق بجنبات مسجد الفاتح. هنا يحصل التزاحم والتفاوض لبيع وشراء أدوات منزلية وألبسة وأغطية وخضر وفواكه. والأسعار منخفضة أكثر من أي مكان آخر. حتى سعر الإيجار. وفي الأثناء تعيش الكثير من العائلات السورية في الفاتح. أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ استقبلتهم تركيا منذ الحرب السورية في 2011 ـ عدد لم يتحمله أي بلد آخر.

  • Syrisches Restaurant im Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    سوريا الصغيرة وسط اسطنبول

    الفاتح بات في الأثناء مشهورا بمطاعمه السورية التي تقدم الوجبات السريعة التي بها قسط أوفر من الثوم. "مسافر" هي التسمية التي تُطلق رسميا على اللاجئين في تركيا. وتصنيف اللاجئ على غرار ما هو سائد في الاتحاد الأوروبي ليس موجودا هنا، لكن الحكومة وعدت عشرات الآلاف من السوريين بالحصول على الجنسية التركية. والمنتقدون يرون في ذلك محاولة لكسب مزيد من أصوات الناخبين.

  • Kneipenszene im Istanbuler Karaköy-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    الحياة الليلية في اسطنبول

    من يرغب في التجول والمتعة، يجب عليه التوجه إلى أحياء أخرى في اسطنبول: إلى كاديكوي على الجانب الآسيوي مثلا أو إلى هنا في كاراكوي أحد أقدم الأحياء. في المقاهي والمتاجر وقاعات العروض يلتقي السكان المحليون بالسياح. لا أحد هنا تعجبه السياسة الإسلامية المحافظة للحكومة.

  • Porträt einer jungen Frau im hippen Istanbuler Galata-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أمل استقبال مزيد من السياح

    اسطنبول تغيرت كثيرا، تقول عائشة غول شراجوغلو التي تعمل في متجر لمنتجات التصميم في حي غالاتا المحبب لدى السياح. "قبل سنوات كان يأتي عدد كبير من الأوروبيين لقضاء العطلة هنا"، والآن يأتي سياح من مناطق أخرى ومعظمهم عرب، لكن غياب الأوروبيين"سيء لتجارتنا، وآمل أن يتغير هذا قريبا".


مختارات

وجهة نظر: مستقبل أردوغان السياسي على المحك بعد الانتخابات البلدية

في اسطنبول لم تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات المحلية، لكن في الكثير من المدن الرئيسية مُني حزب العدالة والتنمية بخسارة كبيرة. وهذا يثير التساؤل حول مستقبل الرئيس أردوغان، كما يرى إركان أريكان في التعليق التالي: (01.04.2019)  

أردوغان يتلقى ضربة غير متوقعة في الانتخابات المحلية

بعد الاقتراع يوم الأحد في الانتخابات المحلية، تتوجه الأنظار إلى كبريات المدن التركية، فكل المعطيات الحالية تشير إلى خسارة حزب أردوغان في العاصمة أنقرة، فيما تبدو النتائج في اسطنبول تسير لصالح المعارضة بفارق طفيف. (01.04.2019)  

أردوغان يواجه اختبارا في مدينة الفائز فيها يحكم تركيا

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتخابات بلدية محفوفة بالمخاطر وسط عاصفة اقتصادية، بعدما خاض حملة انتخابية مرهقة سعيا لتفادي هزمية ستكون بمثابة زلزال له في مدن مثل أنقرة واسطنبول. (31.03.2019)  

ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

رغم الأزمة في العلاقة بينهما، فإن أوروبا وتركيا يجمعهما الكثير. اسطنبول مثلا. فالمدينة التي تأوي 15 مليون نسمة ليست فقط من الناحية الجغرافية جزءا من أوروبا. جولة عبر مدينة التناقضات. (30.03.2018)  

مواضيع ذات صلة

Türkei Kommunalwahlen Recep Tayip Erdogan Rede in Istanbul

وجهة نظر: مستقبل أردوغان السياسي على المحك بعد الانتخابات البلدية 01.04.2019

في اسطنبول لم تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات المحلية، لكن في الكثير من المدن الرئيسية مُني حزب العدالة والتنمية بخسارة كبيرة. وهذا يثير التساؤل حول مستقبل الرئيس أردوغان، كما يرى إركان أريكان في التعليق التالي:

Symbolbild Recep Tayyip Erdogan Macht

نتائج الانتخابات التركية.. بداية نهاية حقبة حزب أردوغان؟ 01.04.2019

تشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة ضربة موجعة لأردوغان، لكن خسارته لاسطنبول تشكل صدمة أكبر، حيث نشأ وترعرع وبدأت مسيرته السياسية فيها. فلماذا خسر الإسلاميون بزعامة اردوغان الانتخابات البلدية في المدن الكبرى؟

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan in Kutahya

أردوغان يواجه اختبارا في مدينة الفائز فيها يحكم تركيا 31.03.2019

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتخابات بلدية محفوفة بالمخاطر وسط عاصفة اقتصادية، بعدما خاض حملة انتخابية مرهقة سعيا لتفادي هزمية ستكون بمثابة زلزال له في مدن مثل أنقرة واسطنبول.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  