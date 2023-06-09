تركيا - ضبط مليار دولار مزيفة موجهة لأفريقيا و"قراصنة" على متن سفينة

قال مكتب حاكم إسطنبول اليوم الجمعة (9 يونيو/ حزيران 2023) إن قوات الأمن التركية ضبطت مليار دولار مزيفة في المدينة وألقت القبض على ستة أشخاص متورطين في العملية من بينهم مواطن غاني وثلاثة سويديين.

وأضاف المكتب أن قوات الأمن تعقبت المشتبه بهم إلى مخزن في منطقة كاجيثان في إسطنبول حيث ضبطت أوراقا نقدية مزيفة فئة 100 دولار كان من المقرر إرسالها إلى دول أفريقية.

وفتشت السلطات منازل المشتبه بهم وصادرت أموالهم ومجوهراتهم. وجرى إخطار القنصليتين السويدية والغانية.

وأشار المكتب إلى إن شحنة الأموال المزيفة المضبوطة هي الأكبر في تاريخ تركيا.

"قراصنة" على سفينة شحن تركية

وفي سياق آخر، حاول "قراصنة" يُرجح أنهم مهاجرون الجمعة خطف سفينة تركية كانت في طريقها إلى فرنسا قبالة سواحل نابولي، ما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو للصحافة "هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة ... استخدموا أسلحة مثل الخناجر" لتهديد الطاقم.

ولا يزال الوضع ملتبسا مساء لكن مصدرا حكوميا قال لفرانس برس إن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة.

والسفينة "غالاتا سيوايز" ترفع علم تركيا، وكانت أبحرت من توبكولار في تركيا في السابع من حزيران/ يونيو متجهة إلى سيت في جنوب فرنسا على أن تصل إليها السبت، وفق الإعلام الايطالي. وتضم طاقما من 22 شخصا.

وقبالة نابولي، هدد عدد غير محدد من الأشخاص أفراد الطاقم واحتجزوهم في قمرة القيادة. وعلى الأثر، "انحرفت السفينة بوضوح عن مسارها" بحسب وكالة الأنباء الايطالية انسا.

وهاجمت القوات الخاصة المجوقلة (المحمولة جوا) في البحرية الإيطالية السفينة واعتقلت بعض المهاجمين. لكن عمليات التفتيش على متنها تتواصل للعثور على شركاء لهم.

خ.س/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)