تركيا توقف النشاط الكروي لأجل غير مسمى بعد اعتداء على حكم

الأتراك شغوفون جدا بكرة القدم، وكثيرا ما يقع بسبب ذلك حوادث عنف، لكن تعدي فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو على الحكم خليل ميلر لن يمر بسهولة. فقد علق أردوغان وانفانتينو على الواقعة "الدنيئة"، التي سجلتها الكاميرات.

قال الاتحاد التركي لكرة القدم إنه أوقف جميع المسابقات المحلية في كرة القدم بعد الاعتداء "المخزي" في أنقرة الذي تعرض له الحكم التركي خليل أوموت ميلر من قبل فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة غوجو والمرشّح المحتمل لرئاسة بلدية العاصمة.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

وقد أدان الاعتداء الرئيس التركي أردوغان ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو والاتحاد التركي واعتقلت السلطات التركية اليوم الثلاثاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2023) فاروق كودجا واثنين آخرين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي بعد العرض على محكمة بتهمة "إصابة وتهديد موظف عمومي".

الحكم يحكي ما حدث بالضبط

كانت هناك مباراة في الدوري التركي أمس الاثنين (11/12/2023) بين أنقرة غوجو وفريق ريزه سبور، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. وبدا كودجا غاضباً من الحكم بعد تسجيل الخصم هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

ويحتل أنقرة غوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.

وأظهرت لقطات من الحادث المأسوي كودجا وهو يركض بسرعة مقتحما ملعب فريقه "ملعب أريامان" مع مجموعة من الرجال، قبل ان يوجّه لكمة لحكم الساحة إثر اطلاق صافرة النهاية. سقط ميلر أرضاً بعد اللكمة ومن ثمّ بدا انّه تعرض للركل مرات عدّة في ظل حالة من الفوضى. وظهر الحكم البالغ 37 عامًا واقفا بعد لحظات عدّة وعينه اليسرى متشحة بالسواد ومنتفخة. وقال الحكم في بيان "لكمني فاروق كودجا تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضاً. وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي". وتابع: "قال كودجا لي ولزملائي الحكام: سأقضي عليكم. وتوجّه إلي مباشرة قائلاً: سأقتلك".

وأظهرت لقطات، عرضتها وزارة العدل التركية، الحكم وهو يرقد على سرير في المستشفى ووجهه متورم ودعامة على رقبته.

وقال الطبيب محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم "توقف النزيف في عين ميلر اليسرى قليلا". ولن يكون هناك أي ضرر دائم. وأضاف "سيتعافى الكسر هناك تدريجيا. لا يوجد ضرر في المخ"، وأضاف أنه من المرجح أن يغادر المستشفى غدا الأربعاء.

ماذا قال كودجا؟

تصدرت الحادثة كافة العناوين في الصفحات الأولى من أبرز الصحف التركية في البلاد التي تتميز بشغف كبير تجاه كرة القدم ولا يخفى على أحد وجود ارتباطات سياسية لها.

وبدوره، قال كودجا لتلفزيون "بياز" بعد المباراة "لقد أصبت بالجنون". وتابع "لقد انطفأ بصري! لا أتذكر ماذا فعلت!"

وقال قوجا أمام المحكمة، وفقا لوكالة أنباء ديميرورين المحلية، "تطور هذا الحادث نتيجة للقرارات الخاطئة والسلوك الاستفزازي للحكم. كان هدفي الرد عليه لفظيا والبصق في وجهه".

الحكم خليل ميلر يسقط على الأرض بعد تعرضه للكمة "دنيئة" من فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو (11/12/2023) صورة من: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

وقال وزير العدل يلماظ تونش إن قوجا واثنين آخرين اعتقلوا رسميا بتهمة "إصابة موظف عام" بعد أن أخذ الادعاء أقوالهم. وقال تونش على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "التحقيق مستمر بدقة". وتم اتخاذ قرار بفرض رقابة قضائية على ثلاثة مشتبه بهم آخرين.

بيان الاتحاد التركي

من جهته، قال الاتحاد التركي "هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر". وتابع "اليوم، تم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية". وأردف "بالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني". وأضاف البيان "النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق.

وأوضح "بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى".

أردوغان يدين الحادث

ويُعد نادي أنقرة غوجو ورئيسه على صلة وثيقة بحزب أردوغان الحاكم "حزب العدالة والتنمية". وانتخب رئيس النادي كودجا مرتين في البرلمان التركي ضمن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال كودجا لأحد المراسلين هذا العام إنه قد يفكر في الترشح لمنصب رئيس البلدية كمرشح عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي تخضع لرقابة وثيقة والمقرر إجراؤها في 31 آذار/مارس.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادث الذي وقع في العاصمة أنقرة. وكتب أردوغان على منصة إكس (تويتر سابقًا) "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف". وأضاف "لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

الفيفا ويويفا يدخلان على الخط

من جهته، وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو حادثة الاعتداء على الحكم بـ "غير المقبولة أبدا". وقال إنفانتينو في بيان "ليس هناك من مكان للعنف في كرة القدم، على الملعب او خارجه". وتابع: "من دون حكام المباريات، ليس هناك من كرة قدم. الحكام، اللاعبون، المشجعون والمدربون يجب ان يكونوا في مأمن ومحميين، وادعو السلطات المعنية الى ضمان تنفيذ واحترام ذلك على كل المستويات".

وأدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أيضا الحادث. وقال اليويفا "نحث السلطات والهيئات التأديبية المسؤولة لاتخاذ إجراءات حاسمة وضرورية ضد أي شخص متورط في أعمال الإساءة والعنف ضد الحكم. "

وأدار ميلر، الحكم الدولي منذ 2017 والبالغ عمره 37 عاما، مباراة لاتسيو وسيلتيك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)