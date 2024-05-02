وقف التجارة مع إسرائيل - كاتس: أردوغان ينتهك الاتفاقات

أعلنت وزارة التجارة التركية الخميس (الثاني من مايو/ أيار 2024) تعليق كل التبادلات مع إسرائيل، بعدما سبق لها أن فرضت في أبريل/ نيسان قيودا تجارية عليها بسبب الحرب في غزة.

وأفادت الوزارة في بيان: "تمّ تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل"، مشيرة إلى أن "تركيا ستطبّق هذه الاجراءات الجديدة... إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكان مسؤولان مطلعان قد ذكرا في وقت سابق اليوم الخميس أن تركيا أوقفت حركة التجارة، تصديرا واستيرادا، بالكامل معإسرائيل اعتبارا من اليوم.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 6.8 مليار دولار، 76% منها صادرات تركية بحسب معهد الإحصاء التركي.

وفي معرض التعليق على قرار أنقرة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. وقال كاتس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى. وفرضت تركيا قيودا الشهر الماضي على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفرضت تركيا الشهر الماضي قيودا تجارية على إسرائيل بسبب ما قالت إنه رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات إلى غزة واستمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقال أردوغان الشهر الماضي: "لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر"، وذلك حينما سُئل عن التجارة المستمرة مع إسرائيل، رغم اللهجة الحادة من أنقرة. لكنه لم يشر حينئذ إلى قطع أنقرة جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)