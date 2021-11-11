تركيا تواصل إجراءات ترحيل سوريين بسبب "استفزازات الموز"

أفاد تقرير إخباري تركي بأن إجراءات الترحيل تتواصل بحق "45 أجنبيا"، على خلفية مشاركتهم في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفت بـ "الاستفزازية". ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس (11 نوفمبر 2021) عن رئاسة إدارة الهجرة، القول إنه تمت إحالة الأشخاص الـ 45 إلى مراكز الترحيل إثر اتخاذ الإجراءات القضائية. وأضافت أن الإجراءات متواصلة بحق الأجانب المذكورين الذين يخضعون للمراقبة الإدارية في مراكز الترحيل. ولفتت الأناضول إلى أن الترحيل مرتبط بمنشورات حول "الموز".

فيما تشير تقارير إعلامية محلية أن الأجانب المذكورين هم سوريون، وأنه من غير الواضح متى سيتم تسليمهم إلى سلطات بلادهم.

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والقضية بدأت عندما جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع لمقابلة جرت في أحد شوارع اسطنبول في الـ 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، انتقد فيها سكان محليون طالبة سورية لأنها "تعيش حياة مريحة بينما يكافح الأتراك لتغطية نفقاتهم".

وقال شخص في المقطع :"أنتِ تعيشين براحة أكبر. وأنا لا أستطيع أكل الموز، وأنت تشترين كيلوغرامات من الموز من الأسواق"، وردت الطالبة بأنها هربت من الحرب في بلادها ولم يكن لديها مكان آخر للذهاب إليه. وانضمت سيدة تركية للحديث في المقابلة متهمة السوريين بالاستمتاع بالحياة في تركيا بدلا من العودة إلى بلادهم للقتال.

وظهرت عدة منشورات لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتردد أنها تظهر سوريين يأكلون الموز ويسخرون مما حدث في المقابلة.

وفي هذا الإطار اعتُقل ماجد شمعة، وهو صحفي يعمل في قناة أورينت نيوز لجأ إلى تركيا قبل أكثر من سبع سنوات، وتم اقتياده الأسبوع الماضي إلى مركز ترحيل في غازي عنتاب الحدودية. لكن وبعد ضغط دولي خاصة من قبل المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية، أفرجت السلطات التركية عن شمعة وفق ما أفاد محاميه الذي قال إن الأخير سيعود إلى إسطنبول.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، رويترز)