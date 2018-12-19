تركيا تهدد بـ"دفن" المقاتلين الأكراد و"قسد" بإطلاق سجناء "داعش"

هددت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بوقف العملية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) وسحب قواتها إلى الشريط الحدودي؛ في حال انطلاق عملية عسكرية تلوح بها تركيا.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، في بيان صحفي اليوم الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، إن القيادتين السياسية والعسكرية لمنطقة شرق الفرات عقدت اجتماعاً مطولاً ناقشت فيه بجدية إطلاق سراح الآلاف من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" وعوائلهم من أطفال ونساء، ممن كانوا في سجون ومخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وتحت حراسة مشددة منهم.

وحسب المرصد، المحسوب على المعارضة السورية، إن أعداد الأطفال والنساء بلغ نحو 2080، من 44 جنسية مختلفة غير سوريا، فيما بلغ تعداد المقاتلين حوالي 1100 مقاتل من 31 جنسية مختلفة غير سوريا. ونقل المرصد عن "مصادر موثوقة" قولها إن الاجتماع ناقش لساعات مطولة جدية إطلاق سراح كل هؤلاء آنفي الذكر. وأكدت المصادر أن قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" تعتزم سحب جميع مقاتليها من الجبهات مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، في حال بدء العملية العسكرية التركية، التي يجري التلويح بها في الشريط الحدودي ما بين نهري دجلة والفرات ومنطقة منبج. وأضافت المصادر أنه سيجري نقل هذه القوات إلى خطوط المواجهة مع القوات التركية والفصائل المؤتمرة بأمرها، بعد إيقاف العملية العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، والذي لا يزال مؤلفاً من بلدات السوسة والشعفة والباغوز وقرى الشجلة والسفافية والبوبدران والبوخاطر وأبو حسن والمراشدة.

من جهته اعتبر قائد "وحدات حماية الشعب" الكردية بسورية سيبان حمو أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بسحب القوات الأمريكية من سورية لم يكن مفاجئا في مضمونه، لوجود بعض المؤشرات بشأنه خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أقر بأنه صدر "أسرع بكثير مما توقعه الجميع".

وقالت الولايات المتحدة الأربعاء إنها بدأت سحب قوات من سوريا في حين قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تبحث سحب كل قواتها منها مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها "تنظيم الدولة الإسلامية".



ورجح حمو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وجود مصالح وحسابات أخرى للإدارة الأمريكية دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكنه استغرب تبرير القرار بهزيمة تنظيم داعش، وقال :"تنظيم داعش لم ينته، وبالتالي لم تنته المعركة، فالتنظيم لديه نقاط تمركز جغرافية واضحة، ولديه خلايا نائمة عديدة، تقريبا في كل المواقع التي تم تحريرها من قبضته".

تركيا: "المسلحون الأكراد سيدفنون في خنادقهم"

ومن جهته هدد وزير الدفاع التركي إن المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم". ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الخميس عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله خلال زيارة للقاعدة العسكرية القطرية التركية المشتركة في الدوحة: "يقال الآن إن بعض الخنادق والأنفاق حُفرت في منبج وإلى الشرق من الفرات.. عندما يكون الوقت والمكان مناسبين سيدفنون في الخنادق التي حفروها. يجب ألا يشك أحد في هذا". ولم يتبين تحديدا متى أدلى أكار بتصريحاته.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)