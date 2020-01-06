 تركيا تنشر صوراً لشخصين يعتقد أنهما ساعدا غصن في فراره | أخبار | DW | 17.01.2020

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أخبار

تركيا تنشر صوراً لشخصين يعتقد أنهما ساعدا غصن في فراره

نشرت وكالة الأنباء الرسمية التركية صوراً لرجلين يعتقد أنهما ساعدا رجل الأعمال كارلوس غصن على الهرب عبر مطار في إسطنبول بعد أن فر من اليابان حيث يواجه المحاكمة بتهمة مخالفات مالية.

كارلوس غصن

كارلوس غصن

وفق وكالة الأنباء الرسمية التركية فإن كلاً من مايكل ت. وجورج ا. ز. ساعدا رجل الأعمال من أصل لبناني كارلوس غصن على الهرب عبر مطار في إسطنبول بعد أن فر من اليابان حيث يواجه المحاكمة بتهمة مخالفات مالية.

مختارات

تناولت تعليقات الصحف الأوروبية قضية كارلوس غصن بين التعاطف معه واتهامه بالهروب من العدالة. لكن وبغض النظر عما إذا كان مذنبا أم لا، فإن فضيته تعزز مواقف المطالبين بإصلاح النظام القضائي الياباني المتهم بالتعذيب والتعسف. (09.01.2020)

تقول كارول غصن إنها سعيدة بهروب زوجها كارلوس غصن من اليابان لأنها بعد مرور الوقت ورؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبداً على محاكمة عادلة هناك. وعبرت عن سعادتها لأن زوجها " فعل ذلك". (15.01.2020)

وتظهر تسجيلات المراقبة الأمنية التي نشرت للمرة الأولى الخميس، كلاً من مايكل ت. وجورج ا. ز. في نقطة مراقبة الجوازات في المطار، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال مايكل ت. بأنه عنصر سابق في القوات الخاصة الأمريكية ويعمل حالياً كمتعاقد أمني خاص.

وغصن، الرئيس السابق لمجموعة نيسان، فر من اليابان بعد أن اختبأ، بحسب تقارير، في صندوق للآلات الموسيقية، وعقد مؤتمراً صحافياً فيما بعد في لبنان..

ورفض الكشف عن تفاصيل عملية هربه.

وتقول الشرطة التركية إنه نزل من الطائرة في مطار أتاتورك وانتقل إلى طائرة خاصة أخرى أقلعت إلى لبنان.

وقالت وكالة الأناضول إن مايكل ت. وجورج ا. ز. رافقا غصن من اليابان إلى تركيا، لكن انتقلا إلى المطار الرئيسي في إسطنبول، واستقلا رحلة أخرى إلى بيروت على متن طيران خطوط الشرق الأوسط اللبناني.

واعتقلت تركيا خمسة أشخاص في إطار التحقيق الذي تجريه في هروب غصن، من بينهم موظفون في شركة إم.إن.جي، المؤجرة للطائرة الخاصة التي استخدمها غصن.

وتقول الشركة إن طائرتها استخدمت بشكل غير قانوني في عملية الهرب، وقدمت شكوى جنائية.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب)

     

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ظهرت معلومات جديدة مثيرة حول الطريقة التي هرب بها كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر تركيا. ولا يزال المحققون اليابانيون يعيدون رسم الأسلوب والحيل التي استعملها غصن لتجاوز شرطة الحدود بسهولة.

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