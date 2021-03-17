 تركيا تنسحب من اتفاقية حماية المرأة ما ″يعرض حياة النساء للخطر″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.03.2021

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تركيا تنسحب من اتفاقية حماية المرأة ما "يعرض حياة النساء للخطر"

انسحبت تركيا من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد في تركيا. ولايوجد حتى الآن سبب معلن لهذا الانسحاب.

تشهد تركيا من وقت لآخر مظاهرات احتجاجية ضد العنف ضد النساء (أرشيف)

تشهد تركيا من وقت لآخر مظاهرات احتجاجية ضد العنف ضد النساء (أرشيف)

قالت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم السبت (20 مارس/آيار 2021)  إن تركيا انسحبت من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة.

مختارات

تبلغ نسبة النساء بين مدراء أكبر الشركات التركية 26 بالمائة. وهذه نسبة أعلى من النسبة المتوسطة في دول الاتحاد الأوربي. ويلتزم عدد كبير من سيدات الأعمال التركيات بتوفير فرص وظيفية أفضل للشابات لضمان نجاحهن المهني.

لاقت تصريحات الرئيس التركي الأخيرة حول حقوق المرأة ومطالبته بعدم مساواتها بنفس نوعية الوظائف مع الرجال سيلا من الانتقادات. منظمات نسائية دعت إلى الخروج والاحتجاج، خوفا من ازدياد العنف المنزلي ضد النساء بسبب تصريحاته.

 صدمت جريمة مقتل طالبة الرأي العام في تركيا ودفعت آلاف النساء للخروج بمظاهرات تطالب بوقف العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها، سيما وأن هذه الجريمة ليست الأولى. فكيف تعاملت السلطات مع الواقعة؟

وتأسست اتفاقية اسطنبول في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع شخصيًا على الاتفاقية في اسطنبول عندما كان لا يزال رئيسًا للوزراء. وتم التصديق على الاتفاقية لاحقًا في تركيا، ولكن وفقًا لمنظمة "سوف نوقف قتل الإناث" التركية، لم يتم تطبيقها مطلقًا.

وتسعى المنظمة إلى وقف قتل الإناث وضمان حماية النساء من العنف. وتقول إنها تحارب جميع أنواع انتهاكات حقوق المرأة. ويعتبر العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا، إذ شهدت البلاد ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي.

ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 في المئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.

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أسباب غير معلنة

ولم يُعلن أي سبب للانسحاب ، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة. وفي الأشهر القليلة الماضية كانت هناك مناقشات متكررة حول إمكانية الخروج من الاتفاقية.

وكانت القوى الدينية المتشددة ترى في اتفاقية إسطنبول خطراً على التقاليد والعادات التركية، فقد تم مهاجمة الاتفاقية بشكل متكرر علناً. فعلى سبيل المثال، في مايو / أيار من العام الماضي، وصفت ممثلة المرأة في حزب السعادة الإسلامي المحافظ، إبرو أسيلتورك، الاتفاقية في مقال صحفي بأنها "قنبلة تهدد كيان الأسرة".

وبعد قرار الانسحاب من الاتفاقية ، لجأت رئيسة منظمة "سوف نوقف قتل الإناث" إلى موقع تويتر للدعوة إلى الاحتجاجات. وقالت الأمينة العامة للمنظمة  فيدان أتاسليم إن الحكومة تعرض حياة ملايين النساء للخطر بالانسحاب من الاتفاقية.

ودعت القادة الأتراك إلى التراجع عن القرار وتطبيق الاتفاقية. 

ويقول المحافظون في تركيا إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف. كما أنهم يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في اتفاقية اسطنبول ويرون أنها تشجع المثلية الجنسية، نظرا لمبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال منتقدو الانسحاب من الاتفاقية إنه سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مرشحة للانضمام إليه.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز)

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