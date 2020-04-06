 تركيا تناقش الإفراج عن آلاف السجناء وهؤلاء مستثنون من العفو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.04.2020

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أخبار

تركيا تناقش الإفراج عن آلاف السجناء وهؤلاء مستثنون من العفو

بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يسمح بالإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون. لكن الخطوة تلقى انتقادات واسعة.

محكمة في مدينة أدرنه التركية في شمال غرب تركيا على الحدود مع بلغاريا واليونان

محكمة في مدينة أدرنه التركية في شمال غرب تركيا على الحدود مع بلغاريا واليونان

ناقش البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020)، مشروع قانون للإفراج عن سجناء، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وحماية النزلاء من تفشي فيروس كورونا المستجد. لكنه واجه انتقادات لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال حملة عقب انقلاب فاشل عام 2016.

واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس التركي أردوغان، ومن شأنه الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين، في مسعى لمواجهة التهديد المباشر بانتشار فيروس كورونا داخل السجون. كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل في إطار خطط أعدت العام الماضي لتخفيف الاكتظاظ المزمن في السجون.

مستثنون من العفو؟

مختارات

يلقبه أنصاره بـ"أوباما الكردي" فيما تعتقله السلطات التركية منذ ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب وتصل عقوبتها للسجن 142عاما لو أدين. إنه السياسي البارز صلاح الدين دميرتاش، الذي نقل للمستشفى بعد أن انهار في زنزانته. (02.12.2019)

ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث، لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016. وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة.
وقال نائب برلماني معارض إن القانون الجديد يستبعد نحو 50 ألفا، من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد وصحفي بارز لاتهامهم أو إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وما زال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرتاش مسجونا منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة قيادة تنظيم إرهابي. وبحسب محاميه، فإن دميرتاش (46 عاما) يواجه خطرا كبيرا بأن يصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في التنفس.

السياسي التركي، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرتاش

السياسي التركي، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرتاش محروم من العفو المقترح

وقال المحامي محسوني كارامان إن معتقلين بارزين آخرين، ومن بينهم الكاتب أحمد ألتان والمدافع عن الحقوق المدنية عثمان كافالا، وكلاهما جاوز الستين من عمره، يواجهون الخطر نفسه.

ونقل دميرتاش إلى المستشفى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أيام من فقدانه للوعي عقب شعوره بآلام في الصدر. وكان فريق الدفاع عنه قد تقدم بطلب الأسبوع الماضي للإفراج عنه بسبب حالته الصحية. وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.
ولم تكشف السلطات التركية حتى الآن عن حدوث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجون. وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلى 649 وعدد الحالات الإيجابية إلى أكثر من 30 ألفا شخص. ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع قانون العفو لأن حزب العدالة والتنمية وحليفه لديهما أغلبية في البرلمان.
ف.ي/ص.ش (رويترز،د.ب.ا)


  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/F. Uludaglar)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البداية

    الصور الأولى من مساء 15 يوليو/تموز 2016، التي وصلت من تركيا: دبابات الجيش تقطع السير على جسر البوسفور. مع مرور الوقت اتضح الأمر: مجموعات في الجيش بدأت بمحاولة انقلاب. طلقات تُسمع وهناك جرحى. والطائرات الحربية والمروحية تحلق على علو منخفض.

  • Türkei Putschversuch Armee Panzer (Reuters/Ihlas)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    دبابات في المطار

    صورة مشابهة في مطار أتاتورك في اسطنبول: الدبابات تقدمت. وانفع الانقلابيون باتجاه برج المطار وأوقفوا حركة الطيران. عدد قليل من المدنيين يقفون بوجه الانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch Parlament Schäden (Getty Images/AFP/A. Altan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    قصف على البرلمان

    وحتى مبنى البرلمان في أنقرة صار هدفا لقصف الانقلابيين. في تمام الساعة 2:32 صباحا تعرض المبنى للقصف من الجو. الانقلابيون استخدموا عدة طائرات من طراز أف 16 في تلك المهمة.

  • Türkei Bosphorus Brücke Militär Protest Mann (Getty Images/B.Kilic)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الضحايا

    في مواجهات ومصادمات لقي - بحسب بيانات رسمية - 249 شخصا حتفهم، وأصيب أكثر من 2000 آخرين بجروح. والآن يتم الاحتفاء بهم في تركيا كـ"شهداء".

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المقاومة

    وبعد مضي بضع ساعات من الليل، اتضحت الصورة أكثر: الانقلاب سيفشل. كما حدث هنا في ساحة تقسيم. الجنود المشاركون في محاولة الانقلاب تم القبض عليهم من قبل الشرطة أو من وحدات الجيش الأخرى.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede via Facetime aus Marmais (Screenshot/CNN Turk/Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    ظهور أردوغان

    وبطريقة غير اعتيادية ظهر الرئيس التركي أردوغان وخاطب الشعب. في بث مباشر عبر الهاتف اتصلت مذيعة إحدى القنوات بالرئيس التركي أردوغان، الذي تحدث للأتراك: "أدعو شعبنا للتجمع في الساحات وفي المطار". وبظهوره عمل أردوغان على وضع حد للتكهنات حول التغيير في البلاد.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/O. Gurdogan)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    نزول الناس إلى الشوارع

    كثير من الأتراك سمعوا نداء الرئيس وتدفقوا إلى الشوارع، ليتصدوا للانقلابيين ويساهموا في منع نجاح الانقلاب. كما هو الحال هنا في أنقرة، حيث تسلق الناس على ظهور الدبابات، رافعين العلم التركي.

  • Türkei Nach dem Militärcoup Soldaten werden von Bürger geschlagen (Reuters)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الانتقام

    في صباح اليوم التالي تقهقر الانقلابيون في كل مكان تقريبا. فقط في مواضع قليلة كانت هناك مناوشات. والآن بدأت عملية الملاحقة للانقلابيين.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/AA)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    البحث عن الانقلابيين

    بدأت قوات الجيش ملاحقة المتورطين في محاولة الانقلاب. وهكذا استسلم عدد كبير منهم وتم القبض عليهم.

  • Fethullah Gulen (Reuters/C. Mostoller)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المتهم بأنه العقل المدبر

    تم اتهامه بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية: رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن. الحكومة التركية حملته المسؤولية. أما غولن فنفى ذلك. يشار إلى أنه يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات، ولم يتم تسليمه لتركيا.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/E. Öztürk)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    الاحتفال بالنصر

    بعد 24 ساعة من محاولة الانقلاب تغيرت الصورة تماما: آلاف الناس احتشدوا على جسر البوسفور محتفلين بالانتصار على الانقلابيين. بعدها تم تغيير اسم الجسر إلى "جسر شهداء 15 يوليو".

  • Türkei - Nationaler Sicherheitsrat trifft sich unter Präsident Erdogan (Reuters/K. Ozer)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    حالة الطوارئ

    بعدها بخمسة أيام، أعلن أردوغان حالة الطوارئ في البلاد، والتي دخلت في اليوم التالي حيز التنفيذ. فحصل الرئيس بذلك على صلاحيات واسعة، كما بدأ النقاش حول إعادة عقوبة الإعدام. وبعد مرور عام مازالت حالة الطوارئ مفروضة في بلاد الأناضول.

  • Griechenland Alexandroupoli Gericht geflohene türkischen Soldaten (picture-alliance/AA/A. Mehmet)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    التطهير

    مباشرة بعد المحاولة الانقلابية تحدث أردوغان عن "نعمة الله". والهدف هو "قواتنا المسلحة يجب أن تكون نقية تماما، ولذلك سيتم تطهيرها". ولكن الأمر لم يقتصر على مؤيدي فتح الله غولن في الجيش. بل تعداه إلى صحفيين وباحثين وبقية المناهضين لأردوغان. حوالي 100 ألف موظف تمت إقالتهم، و50 ألف شخص تم اعتقالهم.

  • Türkei Silhouette Tayyip Erdogan (Reuters/H. Aldemir)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    أردوغان وسّع صلاحياته

    قبل محاولة الانقلاب، لم يتمكن أردوغان من الوصول إلى نظامه المفضل (النظام الرئاسي). ولكن المحاولة الانقلابية كانت فرصة له كي يتمكن من دفع هذا المشروع إلى الأمام، وصولا إلى نظام حكم برجل قوي على رأس السلطة. وفي أبريل/نيسان الماضي تحقق مراده، عندما صوت الأتراك، بأغلبية بسيطة، لصالح تعديل الدستور.

  • Türkei Protest der Oppositionspartei CHP in Istanbul (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

    ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا وتبعاتها

    المعارضة

    المعارضة التركية تم إضعافها بعد محاولة الانقلاب - وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. رئيسا الحزب وتسعة برلمانيين من الحزب تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. حزب الشعب الجمهوري يمر بمرحلة هدوء استمر حتى صيف 2017، عندما دعا الحزب لمسيرة "العدالة" من أنقرة إلى اسطنبول. إعداد: كريستيان فولف/ف.ي


 

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