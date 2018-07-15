 تركيا تلغي حالة الطوارئ في انتظار قانون إرهاب مثير للجدل | أخبار | DW | 19.07.2018

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أخبار

تركيا تلغي حالة الطوارئ في انتظار قانون إرهاب مثير للجدل

بعد عامين من الانقلاب العسكري الفاشل، أنهت الحكومة التركية حالة الطوارئ، في انتظار إصدار قانون إرهاب مثير للجدل. ويرى المعارضون أن الإجراءات التي تمّ اعتمادها في العامين الماضين رسخت بالفعل لحالة طوارئ دائمة.

Türkei Rede Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/AP Photo/Presidential Press Service/K. Ozer)

رفعت تركيا ليل الأربعاء/ الخميس (19 يوليو/ تموز 2018) حالة الطوارئ، التي كانت سارية في البلاد منذ سنتين، بعد محاولة الانقلاب، التي شهدتها البلاد في تموز/ يوليو 2016، وتبعتها حملات تطهير مكثفة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، غير أن المعارضة تخشى أن تستمر عمليا من خلال قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب".

وذكرت "الأناضول" أنه تم رفع حالة الطوارئ رسميا في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي بالتوقيت المحلي (الأربعاء 22,00 بتوقيت غرينتش).

اعتقال وإقالة نحو 200 ألف شخص

مختارات

بعد عام على محاولة انقلاب فاشلة على أردوغان وحملة تطهير اعتبرت الأوسع في تاريخ تركيا، تحتفل أنقرة اليوم بيوم "الديمقراطية والوحدة"، فيما لا تزال البلاد خاضعة لحالة طوارئ تم تمديدها ثلاث مرات. (15.07.2017)

أمرت السلطات التركية بإغلاق 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية تبث إحداها برامج للأطفال بتهمة نشر "دعاية إرهابية". وهو ما يزيد المخاوف من استغلال حالة الطوارئ لتكميم وسائل الإعلام. (30.09.2016)

وكانت حالت حالة الطوارئ ،التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات موسعة، قد فرضت في 20 تموز/ يوليو 2016 بعد أيام على انقلاب فاشل هزّ تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته. وفُرِضت في البداية لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديدها سبع مرات، وانتهى آخر تمديد بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، بينما استغنت الحكومة عن التجديد. 

وبهذا تكون حالة الطوارئ  قد رُفِعت بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها أردوغان بولاية جديدة بصلاحيات رئاسية معززة بعد تعديل دستوري موضع جدل أُقر العام الماضي.

وسمحت حالة الطوارئ لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرا عميقا في التشريعات التركية. وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ. ومن جملة ما نصت عليه المراسيم الـ34 الصادرة في ظل حال الطوارئ، فرض زي موحد للمعتقلين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة القضائية للمدنيين الذين تصدوا للانقلابيين.

وقامت السلطات التركية على مدى سنتين، بموجب تدابير الطوارئ المثيرة، بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين وكل من تتهمهم بتأييدهم، غير أنها شملت أيضا المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب" ووسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.

وخلال تلك الحملة أقالت السلطات أكثر من 110 آلاف من موظفي جهاز الخدمة المدنية، في حين صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق أكثر من 1500 شخص، بينهم صحفيون وجنود. كما تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص بسبب علاقاتهم المزعومة بالداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب.

قانون الإرهاب "إرساء الطوارئ بشكل دائم!"

وفي الوقت الذي أنهت فيه الحكومة حالة الطوارئ، تقدمت الحكومة بالفعل بمسودة قانون صارم لمكافحة الإرهاب ليحل محلها. واعتبر مراد يتكين في افتتاحية في صحيفة "حرييت" أن "رفع حالة الطوارئ قد يفتح صفحة جديدة في تركيا" ستمنح القضاء والإعلام برأيه استقلالا أكبر.

غير أن هذا التفاؤل قد يتبدد سريعا مع طرح مشروع  قانون مدعوم من حزب أردوغان على البرلمان هذا الأسبوع، ينص على عدة تدابير شبيهة بأحكام حالة الطوارئ.

وفي هذا السياق يسمح مشروع القانون بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، للسلطات بالاستمرار لثلاث سنوات في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـ"منظمة إرهابية".

وستكون التظاهرات والتجمعات محظورة بعد غياب الشمس باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص، وسيكون بإمكان السلطات المحلية منع الدخول إلى بعض المناطق وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 12 يوما طبقا لطبيعة الجرم.

Türkei Demo gegen den Ausnahmezustand in Istanbul (DW/K. Akyol)

متظاهرون في أسطنبول يرفضون حالة الطوارئ، التي منحت الرئيس وقوات الأمن صلاحيات واسعة (أرشيف)

وقبل إعلان رفع حال الطوارئ، شدد المسؤولون الأتراك على ضرورة إقامة إطار تشريعي يسمح على حد قولهم بمواصلة "التصدي بشكل فاعل (...) للمجموعات الإرهابية".

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، غير أنه ينفي أي ضلوع له. وسيتم بحث مشروع القانون داخل لجنة برلمانية اعتباراً من الخميس على أن يطرح للمناقشة اعتبارا من الإثنين في البرلمان. غير أن المعارضة باشرت التنديد به بشدة.

ويتهم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، أكبر الأحزاب المعارضة لأردوغان، الحكومة بالسعي إلى "إرساء حال الطوارئ بشكل دائم" من خلال تدابير "مخالفة للدستور".

وقال مساعد رئيس الكتلة النيابية للحزب أوزغور أوزيل الإثنين الماضي "مع هذا النص وما يتضمنه من تدابير، فإن حال الطوارئ لن تمدد لثلاثة أشهر بل لثلاث سنوات".

ص. ش/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)

  • Fattah al-Sisi (Reuters)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    السيسي وأردوغان - علاقة عُقدتها الأخوان المسلمون

    مصر من بين الدول التي لم يصدر عنها أي رد فعل تجاه فوز أردوغان بالولاية الثانية في الانتخابات الرئاسية. العلاقة بين البلدين تعرف عداءً منذ عزل مرسي. ففي الوقت الذي يقول فيه أردوغان إن عبد الفتاح السيسي صعد إلى الحكم عبر الانقلاب على الشرعية، واصفا إياه بـ"الطاغية"، ترى القاهرة أن أردوغان هو أكبر داعم لما تصفه بـ"إرهاب الإخوان".

  • Istanbul Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    آل زايد وأردوغان- عداء مزمن

    يبدو جليا أن العلاقات التركية الإماراتية تتسم بتوتر ناتج عن اختلاف حول ملفات قديمة وأخرى جديدة، يأتي في مقدمتها ملف الأزمة الخليجية، وموضوع الإسلام السياسي، فضلا عن الاتهامات التي يوجهها الإعلام التركي لبعض الجهات، إذ يتهمها بالمساهمة في الانقلاب الفاشل على أردوغان. الإمارات لم تهنئ رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بل استهزأت شخصيات سياسية من هذا الفوز ودونت في حساباتها ساخرة منه.

  • China G20 Muhammad bin Salman (picture-alliance/AP Images/N. Asfouri)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    محمد بن سلمان وأردوغان- تنافس على الزعامة

    السعودية بدورها لم تصدر أي بيان تهنئة بعد فوز أردوغان، كما لم تبعث أية رسالة بهذا الخصوص. مراقبون يشيرون إلى التنافس الدفين؛ غير الظاهر بين البلدين على زعامة العالم الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى الاختلافات التي لا تجمع موقف البلدين، وكان أبرزها: ملف الإسلام السياسي والأزمة الخليجية.

  • Syrien Präsident Baschar al-Assad (picture-alliance/dpa)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    بشار الأسد- خصم أردوغان اللدود!

    العلاقة بين سوريا وتركيا هي الأخرى، لا تسلم من توتر وتشنج. ويبدو أن بشار الأسد لن يهنئ أردوغان بفوزه، خاصة وأنه طالب في مرات كثيرة بإسقاط الأسد. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال في في خطاب الفوز في الانتخابات: "إن تركيا ستواصل "تحرير الأراضي السورية"، حسب تعبيره، حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان".

  • Irak Haider al-Abadi, Ministerpräsident (Reuters TV)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    العبادي- لا تهنئة حتى الآن!

    لم يصدر لحدود الساعة أي تهنئة عراقية لأردوغان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة. العلاقات تتسم بكثير من التوتر بين البلدين، و يعود تاريخ احدثها إلى عام 2016 بعد وصف العراق استمرار وجود القوات التركية في شمال البلاد بالاحتلال، يبدو أنه ما يزال مستمرا، بالرغم من التقارب الذي يحاول البلدان خلقه، إلا أن طابع التوتر هو الطاغي على العلاقات بين العراق وتركيا.

  • Türkei, Istanbul: Islamkonferenz: Recep Tayyip Erdogan trifft Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (picture-alliance/C. Oksuz)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الشيخ تميم أول المهنئين

    كانت قطر أولى المهنئين لأردوغان. وقد اتصل الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس التركي بأردوغان فور ظهور النتائج وهنأه على النجاح الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين البلدين، يطبعها تحالف بين الجانبين في المجال العسكري والاقتصادي. كما أن تركيا وقفت لجانب قطر خلال الأزمة الخليجية، وهو دليل على متانة العلاقة بين بلدين توحدت مواقفهما في قضايا كثيرة.

  • Türkei Recep Tayyip Erdogan - Rached Ghannouchi in Ankara (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    الغنوشي- تهنئة بنكهة التحالف

    هنأ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية أردوغان بفوزه. وقال في تدوينة على فيسبوك: "أتقدم بتهاني حزب حركة النهضة التونسية للشعب التركي على نجاح انتخاباته الرئاسية والتشريعية، كما نتقدم بالتهنئة للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وحلفائه على الثقة المتجددة التي حصلوا عليها من شعبهم". يشار إلى أن حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية التركي تجمعهما نقاط مشتركة، كالمرجعية الإسلامية للطرفين.

  • Marokko | Premierminister Saadeddine Othmani (Getty Images/AFP/P. Domingo)

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    سعد الدين العثماني- تهنئة بأمنية دوام العلاقة

    يعتبر المغرب من بين الدول التي تربطها علاقة حسنة بتركيا. إذ لا تعرف تشنجات بقدر ما تعرف اتفاقيات وشراكات مستمرة بين الطرفين. ويعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي، من الجهات التي تظهر دعمها لحزب العدالة والتنمية التركي. ويعرف الاستثمار التركي في المغرب طريقا نحو التطور في كل مرة. وكان سعد الدين العثماني من بين المهنئين الأوائل لأردوغان في الولاية الأولى، في انتظار تهنئته له بهذه الولاية.

  • Sudan Der türkische Präsident Erdogan auf Staatsbesuch (picture alliance/abaca/K. Ozer )

    فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

    عمر حسن البشير- حليف أردوغان القديم

    عمر حسن البشير، رئيس السودان، كان من أول المهنئين لأردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وبعث الرئيس السوداني، برقية تهنئة لأردوغان. كما أن البلدين تجمعها علاقات اقتصادية مهمة، تتمثل بالأساس في الاستثمار التركي، فضلا عن التعاون العسكري بين الجانبين. إعداد مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

فوز أردوغان: حلفاء يهنئون وخصوم يسخرون

بمجرد إعلان فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية، انطلق حلفاؤه يهنئونه بالولاية الثانية، بالمقابل، احتفظ خصوم الرجل برسائلهم، وسخروا من استمراره في الرئاسة. في صور: ردود الفعل العربية للانتخابات التركية. (25.06.2018)  

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