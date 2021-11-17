تركيا تفرج عن زوجين إسرائيليين احتجزا بتهمة التجسس

وصل إلى إسرائيل صباح اليوم الخميس (18 نوفمبر/تشرين الثاني) زوجان إسرائيليان كان تم احتجازهما في تركيا لتصويرهما منزل للرئيس رجب طيب إردوغان. وكان قد تم إلقاء القبض عليهما قبل ثمانية أيام، وأفرجت السلطات في تركيا عنهما قبل ساعات.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تهم التجسس الموجهة للزوجين موردي ونتالي أوكنين، قائلا إنهما لا يعملان لحساب أي وكالة إسرائيلية. وأرسلت حكومته مبعوثا إلى تركيا للمساعدة في العمل على إطلاق سراحهما.

وقال بينيت ولابيد في بيان مشترك في ختام جهود مشتركة مع السلطات التركية، "تمّ الإفراج عن الزوجين موردي ونتالي أوكنين من السجن وهما في طريق عودتهما إلى إسرائيل". وأضافا "نشكر الرئيس التركي وحكومته على تعاونهم ونتطلع إلى عودة الزوجين إلى الوطن".

وكانت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة في تركيا ذكرت أن محكمة تركية أمرت بالقبض على الزوجين يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني في تهم تجسس تتعلق بالتقاطهما صوراً لمقر إقامة أردوغان من برج تشامليجا للاتصالات في إسطنبول الذي يضم مواقع لمشاهدة المدينة.

وقالت الوكالة إن أحد الموظفين أخطر الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صوراً للمقر من مطعم البرج. وأضافت أن مواطنا تركيا كان مع الزوجين معتقل أيضا بتهمة التجسس السياسي والعسكري.

هـ.د/ و.ب (د ب أ، رويترز)