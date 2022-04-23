تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا

نقلت قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية التركية عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله اليوم السبت (23 نيسان/ أبريل 2022) إن المجال الجوي التركي أُغلق أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا بعد محادثات مع موسكو.

ونُقل عن جاويش أوغلو قوله للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى أوروغواي "أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية وحتى أمام الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا وتحمل جنودا". وقال إنه تم منح الإذن لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل/ نيسان ثم توقفت الرحلات الجوية.

وحتى الآن، يعتبر الإعلان أحد أشد ردود تركيا، التيحافظت على علاقة وثيقة بموسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بالقرار الذي نقله بدوره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع، حسبما نقل عنه مراسلون أتراك كانوا على متن طائرته المتجهة إلى أوروغواي، "بعد يوم أو يومين، قالوا: أصدر بوتين أمرا، لن نحلق بعد اليوم". وأوضح أن حظر الطيران سيستمرّ ثلاثة أشهر. ولم تردّ روسيا على الفور على الإعلان التركي.

وترتبط تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعلاقات طيبة مع كل من روسيا وأوكرانيا وقد سعت للتوسط في الحرب بينهما.

وقال جاويش أوغلو إن المحادثات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا وإن الجانبين يعملان من أجل صياغة إعلان مشترك. وأضاف أنه إذا تم إحراز تقدم في المفاوضات فقد اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إمكانية عقد اجتماع في تركيا.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)