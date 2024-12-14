تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد سقوط الأسد

بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعادت تركيا فتح سارتها في العصمة السورية دمشق بعد إغلاقها لمدة 12 عاماً متواصلة، فيما وصل صدى التطورات الدراماتيكية في شمال شرق سوريا إلى القنصلية التركية السابقة في فرانكفورت.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتباراً من اليوم السبت (14 كانون الأول/ديسمبر 2024)، بعد توقف استمر نحو 12 عاماً.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، أمس الجمعة، بشأن التطورات في سوريا.

وتم رفع العلم التركي فوق السفارة الواقعة في منطقة الروضة التي تضم العديد من البعثات الدبلوماسية، بحضور رئيس البعثة الجديد برهان كور أوغلو. وحضر الافتتاح ممثلون للحكومة الانتقالية التي تقودها هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وأعلن وزير الخارجية التركي، أنه كلف برهان كور أغلو، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، وأنه توجه مع فريقه أمس الجمعة إلى العاصمة السورية، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا قال فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين، روسيا وإيران".

وكان قد تم تعليق عمل السفارة التركية في دمشق في 2012 بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية خلال الحرب الأهلية السورية، وتم استدعاء جميع موظفي السفارة وعائلاتهم إلى تركيا.

ناشطون متعاطفون مع الأكراد يحتلون القنصلية التركية السابقة في فرانكفورت

في غضون ذلك ذكرت الشرطة الألمانية أنها تدخلت في حادثة احتلال ناشطين متعاطفين مع الأكراد للقنصلية التركية السابقة في مدينة فرانكفورت. وجاء احتلال القنصلية التركية السابقة تحت شعار "احتلال ضد احتلال" للتعبير عن التضامن مع مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا؛ وأفاد المنظمون بأن هذه الحركة الاحتجاجية شارك فيها 80 ناشطا.

ويوجه المحتجون مطالب من بينها إيقاف شحنات الأسلحة إلى تركيا التي تهاجم هذه المناطق. يذكر أنه في شمال سوريا، ينشط مقاتلو "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وترتبط هذه الفعالية بالحملة الدولية "انهضوا من أجل روج آفا (الاسم الذي يطلق على منطقة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأعلن متحدث باسم الشرطة عن وجود العديد من أفراد قوات الأمن في الموقع.

وتظهر صور وجود ناشط مستلق على الطريق يتم تقييده من قبل الشرطة، لكن المتحدث لم يقدم تفاصيل حول هذا الحادث. كما قام المتظاهرون بنشر لافتات على مبنى القنصلية.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)