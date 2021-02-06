تركيا تعلن مقتل 13 من مواطنيها كانوا مختطفين في شمال العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتهاء عملية "مخلب النسر2" في منطقة غارا شمالي العراق. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول خلال زيارة قام بها فجر اليوم الأحد (14 فبراير/ شباط 2021)، لمركز إدارة العملية مع عدد من القادة العسكريين، إن العملية أسفرت عن "تحييد" 50 من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني، بينهم اثنان تمّ القبض عليهما، وتطهير معظم منطقة غارا.

وأوضح أن القوات التركية استطاعت خلال العملية تدمير أكثر من 50 موقعاً للمنظمة، بينما لقي ثلاثة من عناصر الجيش التركي حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون.

إلى ذلك كشف وزير الدفاع التركي أيضاً عن عثور قوات بلاده التي تحارب مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمال العراق، على جثث 13 تركياً اختُطفوا وأُعدموا في كهف. ولم تتضح بعد هوية أصحاب الجثث، لكن أكار قال إنه لم يتم الإعلان من قبل عن خطفهم لأسباب أمنية.

وأضاف في بيان صادر الأحد أن تركيا شنّت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة كارا بشمال العراق يوم العاشر من شباط/ فبراير الجاري "لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين".

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وتابع "أثناء البحث عن كهف تمت السيطرة عليه جرى العثور على جثث 13 من مواطنينا المخطوفين. وبعد المعاينة الأولى تبيّن أن 12 من مواطنينا الأبرياء العزل أصيبوا برصاصات في الرأس واستشهدوا فيما أصيب واحد برصاصة في الكتف واستشهد".

وفي زيارته لمركز متابعة العملية قرب الحدود العراقية، أضاف أكار أنه و"حسب المعلومات الأولية التي قدمها إرهابيان ألقي القبض عليهما... استشهد مواطنونا في بداية العملية على يد الإرهابي المسؤول عن الكهف". ولم يصدر حزب العمال الكردستاني بياناً عن الواقعة.

يذكر أن الجيش التركي يشنّ غارات وعمليات أمنية في جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/ يوليو من عام 2015، تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المنظمة المصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعدما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش وبعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.

وتركزت حملة تركيا على الحزب بشكل متزايد في معقل للجماعة في جبال قنديل على الحدود مع إيران.

و.ب/ ع.غ (رويترز، د ب أ)