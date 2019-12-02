تركيا تعلن ترحيل فرنسيين إلى بلادهم تصفهم بـ "الإرهابيين"

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وشددت، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، على أن عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب "مستمرة". ولم يقدم بيان الداخلية التركية أية تفاصيل عن المرحيلن الفرنسيين مكتفيا بالكشف عن عددهم وجنسيتهم فقط.

وسبق للوزارة التركية أن أعلنت قبل أسبوع ترحيل 59 "إرهابيا أجنبيا" تم ترحيلهم منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعيد منهم 26 إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتأتي عمليات الترحيل ضمن جهود أنقرة لإعادة نحو 1200 أجنبيا من أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" تقول أنقرة إنهم محتجزين لديها.

ووقعت باريس اتفاقا مع أنقرة قبل خمس سنوات ينص على أن يتم ترحيل الفرنسيين المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية بالتنسيق مع السلطات الفرنسية. وقال مسؤولون فرنسيون إن تركيا طردت قرابة 300 فرنسي منذ ذلك الحين.

وانتقدت تركيا دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروها للانضمام لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق. وقال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل جاتاكلي إنّ "تركيا ليست سجنا مفتوحا لأحد أو فندقا"، مشيرا إلى أن السلطات التركية سترحّل كل المشتبه بهم إلى بلدانهم. وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن الشهر الماضي أن لدى بلاده 1149 من عناصر "داعش" في سجونها.

و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)