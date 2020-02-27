تركيا تستهدف مواقع للنظام السوري وارتفاع حصيلة قتلى الجنود الأتراك

قال مسؤولان أمنيان تركيان اليوم الجمعة (28 فبراير/ شباط 2020) إن الجيش التركي يرد بنيران المدفعية على أهداف للحكومة السورية بعد ضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 جنديا تركيا في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، قبل أن يعود محافظ حاتاي التركية رحمي دوجان فجر اليوم الجمعة ليعلن عن ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في الهجوم السوري على إدلب بشمال غربي سورية مساء أمس الخميس إلى 29 جنديا. وأضاف دوجان أن هناك 36 جنديا مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ونقلت نفس الوكالة عن فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية قوله في تصريحات منفصلة اليوم الجمعة إن "كل الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية تحت نيران وحدات الدعم الجوية والبرية التركية. وأضاف أن تركيا قررت "الرد بالمثل" على الهجوم السوري.

وفي بيان نقلته وكالة الأناضول للأنباء، حضّ رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون المجتمع الدولي على "تحمل المسؤولية" فيما يقع في إدلب.

ع.ش (رويترز، أ ف ب)