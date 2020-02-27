 تركيا تستهدف مواقع للنظام السوري وارتفاع حصيلة قتلى الجنود الأتراك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تركيا تستهدف مواقع للنظام السوري وارتفاع حصيلة قتلى الجنود الأتراك

قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام السوري ردا على مقتل عشرات الجنود الأتراك في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

الجيش التركي يرد بنيران المدفعية على أهداف للحكومة السورية بعد ضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 جنديا تركيا في محافظة إدلب

الرئاسة التركية: الجيش التركي يرد بنيران المدفعية على أهداف للحكومة السورية بعد ضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 جنديا تركيا في إدلب

قال مسؤولان أمنيان تركيان اليوم الجمعة (28 فبراير/ شباط 2020) إن الجيش التركي يرد بنيران المدفعية على أهداف للحكومة السورية بعد ضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 جنديا تركيا في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، قبل أن يعود محافظ حاتاي التركية رحمي دوجان فجر اليوم الجمعة ليعلن عن ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في الهجوم السوري على إدلب بشمال غربي سورية مساء أمس الخميس إلى 29 جنديا. وأضاف دوجان أن هناك 36 جنديا مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ونقلت نفس الوكالة عن فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية قوله في تصريحات منفصلة اليوم الجمعة إن "كل الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية تحت نيران وحدات الدعم الجوية والبرية التركية. وأضاف أن تركيا قررت "الرد بالمثل" على الهجوم السوري.

وفي بيان نقلته وكالة الأناضول للأنباء، حضّ رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون المجتمع الدولي على "تحمل المسؤولية" فيما يقع في إدلب.

ع.ش (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:40

أطفال سوريا يدفعون الثمن مرة أخرى

مختارات

وزير الخارجية الألماني يندد بـ "جرائم الحرب" في سوريا

بعد أن دعا إلى هدنة عاجلة في إدلب بشمال غرب سوريا لأن "معاناة الناس هناك لا توصف"، وصف وزير الخارجية الألماني هجمات قوات النظام السوري وحليفه الروسي بـ"جرائم حرب" مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها. (27.02.2020)  

أردوغان يتوعد بطرد قوات النظام السوري خارج إدلب

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده "لن تتراجع قيد أنملة" في إدلب، متوعدا بطرد القوات السورية منها، فيما دعا وزراء خارجية 14 دولة أوروبية أنقرة وموسكو إلى "خفض التصعيد" وتجنب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. (26.02.2020)  

مواضيع ذات صلة

Türkisches Militär in Syrien

مقتل 22 جنديًا تركيًا بغارات جوية في سوريا 27.02.2020

قال حاكم إقليم خطاي التركي إن غارة جوية لقوات الحكومة السورية قتلت 22 جنديا تركيا في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، فيما عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس اجتماعا أمنياً استثنائيا حول الوضع في سوريا.

Syrien Habeet, Provinz Idlib | Präsident Baschar al-Assad

سوريا.. النظام يسيطر على كفرنبل والمعارضة "تستعيد" النيرب 25.02.2020

استولت قوات النظام السوري على بلدة كفرنبل ذات الرمزية الكبيرة، في وقت قالت المعارضة إنها سيطرت على بلدة النيرب وإن ذلك رفع معنوياتهم للهدف المقبل وهو سراقب. إنسانياً قال المرصد إن 19 مدنياً قضوا بقصف على بنش ومعرة مصرين.

Syrian, Russian airstrikes kill 17 civilians in Idlib

موسكو ودمشق تنفيان سيطرة فصائل مدعومة من تركيا على سراقب 27.02.2020

أعلنت فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا استعادة سيطرتها على مدينة سراقب من قوات الأسد، وأكد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلا أن موسكو ودمشق نفتا ذلك وقالت إنه تم التصدي بنجاح لهجوم شنّه مقاتلو المعارضة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  