تركيا ترفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها الكحوليات

رفعت تركيا اليوم الأربعاء (15 آب/أغسطس 2018) الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ، فيما قال نائب الرئيس التركي إنه "رد على الهجمات الأمريكية المتعمدة على الاقتصاد التركي". ونشر مرسوم الرفع في الجريدة الرسمية التركية ووقعه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ورفع المرسوم الرسوم على سيارات الركوب إلى 120 في المئة وعلى المشروبات الكحولية إلى 140 في المئة وعلى التبغ إلى 60 في المئة. كما شملت القائمة منتجات البلاستيك والفحم.

وأعلنت السلطات دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ على الفور.

ومن جانبه قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي على حسابه على تويتر "رسوم الاستيراد زادت على بعض المنتجات، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية على اقتصادنا".

كانت العملة التركية قد استردت أمس جزءا من خسائرها بعد أن كانت قد تراجعت إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، وذلك في أعقاب تقارير عن اعتزام وزير المالية التركي بيرات البيراق عقد مؤتمر عبر الهاتف مع مئات المستثمرين الأجانب يوم الخميس المقبل.

من ناحيته يواصل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان التحدي في مواجهة الأزمة ويتحدث عن "الإرهاب الاقتصادي والقتلة المحترفين" والحرب الاقتصادية والبلطجة في النظام العالمي، مهددا بدخول بلاده في تحالف جديد مع روسيا والصين.

وكان أردوغان قد دعا أمس إلى مقاطعة الأجهزة الإلكترونية الأمريكية.



خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)