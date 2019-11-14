 تركيا ترحل سبعة ألمان تصفهم بـ″مقاتلين إرهابيين أجانب″ | أخبار | DW | 14.11.2019

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أخبار

تركيا ترحل سبعة ألمان تصفهم بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب"

رحلت تركيا عدداً من الألمان وصفتهم بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب". بيد أن مصادر إعلامية تتحدث عن سبعة أشخاص من عائلة ألمانية ـ عراقية تنتمي للتيار السلفي. من جهتها طالبت واشنطن الدول المشاركة في التحالف باستعادة "مواطنيها".

Syrien al-Hol camp IS-Angeghörige (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

صورة رمزية من مخيم الهول بسوريا.

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) ترحيل عدد من الألمان وصفتهم بـ "مقاتلين إرهابيين أجانب" إلى العاصمة الألمانية برلين. وفي حين رفضت الداخلية التركية تقديم المزيد من التفاصيل حول هؤلاء، ذكرت مصادر ألمانية أن الأمر يتعلق بسبعة ألمان من عائلة واحدة تنتمي للتيار السلفي.

مختارات

تركيا جادة في ترحيل أنصار تنظيم "داعش" حتى إلى ألمانيا. صحيح أن هذا مطلب شرعي، لكن اردوغان يستغل موضوع مصير مقاتلي التنظيم الإرهابي كتهديد ضد عقوبات أوروبية مرتقبة بحق أنقرة بسبب قبرص، كما يرى ماتياس فون هاين. (14.11.2019)

وحسب المعلومات المتداولة في ألمانيا فإن السبعة المرحلين هم أفراد عائلة ألمانية ـ عراقية تنتمي للتيار السلفي. واكتفت مصادر إعلامية ألمانية بالإشارة إلى العائلة باسم "ب"، قائلة إنها تنحدر من التيار السلفي في مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى بغرب ألمانيا.

وأضافت وزارة الداخلية التركية أنه تم ترحيل بريطاني إلى لندن أيضاً. وكانت تركيا أعلنت ترحيل الكثير من أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المشتبه بهم هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن ترحل زوجتين  لمقاتلين بـ"داعش" إلى ألمانيا يوم غد الجمعة. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن سيدة منهما من مواليد عام 1998 كانت قد نجحت في الهروب من معسكر الهول الذي يشرف عليه المقاتلون الأكراد في سوريا. وكانت تقبع في مركز الاحتجاز في مدينة غازي عنتاب التركية.

وتنحدر السيدة الأخرى المقرر ترحيلها يوم غد الجمعة أيضاً من هانوفر وكانت قد نجحت في التوجه إلى تركيا بعد هروب جماعي من معسكر عين عيسى بسورية.

بومبيو يحث دول التحالف على استعادة "مواطنيها"

في غضون ذلك حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم "داعش"، على استعادة مواطنيها الذين قالتوا مع "داعش" وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف، أشار بومبيو أيضاً إلى المخاوف المتزايدة من خطر تنظيم "داعش" خارج العراق وسوريا قائلاً إن على التحالف أيضا التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

كما تعهد رئيس الدبلوماسية الأمريكية بأن بلاده ستواصل قتال التنظيم الإرهابي. وفي محاولة لطمأنة الحلفاء المجتمعين في واشنطن قال بومبيو: "ستواصل الولايات المتحدة قيادة التحالف والعالم في هذه الجهود الأمنية الضرورية".

أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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