تركيا تدخل على الخط وتشيد بقرار أوزيل ترك المنتخب الألماني

رحب وزراء أتراك اليوم (الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018) بقرار نجم نادي أرسنال الانكليزي مسعود اوزيل بترك المانشافت (منتخب ألمانيا لكرة القدم). وتعرض أوزيل، المولود في ألمانيا من عائلة تركية الأصل، لانتقادات قاسية منذ الصورة المثيرة للجدل التي جمعته وزميله في المنتخب الألماني التركي الأصل أيضا ايلكاي غوندوغان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو، مما أثار أسئلة حول ولائه لألمانيا قبل نهائيات كأس العالم في روسيا. وردا على ما تعرض له قبل وخلال نهائيات كأس العالم التي ودعتها ألمانيا من الدور الأول وتنازلت عن اللقب، أعلن أوزيل الأحد اعتزاله اللعب دوليا "ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي".

وفي بيان من ثلاثة أجزاء نشره على تويتر على مدار اليوم، خرق أوزيل حاجز الصمت الذي التزم به خلال نهائيات كأس العالم، وألقى باللوم على الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب فشله في الدفاع عنه ضد أبرز منتقديه.

وحظي قرار ابن الـ29 عاما بتأييد رسمي تركي حيث غرد وزير العدل عبد الحميد غول "أهنئ مسعود أوزيل الذي سجل بقراره ترك المنتخب الألماني أجمل هدف ضد فيروس الفاشية".

أما وزير الرياضة التركي محمد كاسابوغلو الذي حذا حذو غول ونشر صورة أوزيل المبتسم مع أردوغان، فقال "نحن نؤيد بصدق الموقف المشرف الذي اتخذه شقيقنا مسعود أوزيل".

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وفي تغريدة سبقت إعلان اوزيل تركه المنتخب الألماني الذي توج معه بكأس العالم قبل أربعة أعوام، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان، إن اضطرار اللاعب الى الدفاع عن لقائه بالرئيس التركي "مؤسف لأولئك الذين يدعون بأنهم متسامحون ومتعددو الثقافات!". وفي إعلانه عن قرار ترك المنتخب الألماني الذي دافع عن ألوانه في 92 مباراة وسجل له 23 هدفا، أشار اوزيل الى أنه تلقى اللوم بشكل غير عادل في ألمانيا بسبب خروج المنتخب من الدور الأول في كأس العالم.

وقال "لن أكون بعد الآن كبش فداء (لرئيس الاتحاد الالماني رينهارد غريندل) بسبب عدم كفاءته وعدم قدرته على القيام بعمله بشكل صحيح"، مضيفا "في نظر غريندل وأنصاره، فأنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر". وأكد اوزيل أنه مخلص لكل من أصوله التركية والألمانية، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يريد الادلاء ببيان سياسي من خلال الظهور مع اردوغان.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة كأس العالم 2014 ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تألق كبير في أرسنال تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تتويج مع ريال مدريد الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل ممرر في أوروبا اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة بداية التألق مع بريمن متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة الخطوة الأولى نحو النجاح أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



وتابع "على غرار العديد من الناس، جذور أسلافي تعود إلى أكثر من بلد واحد. بينما نشأت وترعرعت في ألمانيا، تملك عائلتي جذورا راسخة في تركيا. لديّ قلبان: أحدهما ألماني والآخر تركي"، كاشفا أنه التقى للمرة الاولى أردوغان عام 2010، بعد أن شاهد الرئيس التركي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مباراة جمعت بين ألمانيا وتركيا. ومنذ ذلك الحين تقاطعت علاقة اللاعب بالرئيس التركي مرات عدة في مختلف انحاء العالم.

وشدد أن التقاط الصورة مع الرئيس التركي هو ومواطنه وزميله في المنتخب غوندوغان، قبل أيام قليلة من اعادة انتخاب اردوغان رئيسا لتركيا "لا علاقة له بالسياسة او بالانتخابات، بل الأمر هو عبارة عن احترام أعلى منصب في موطن عائلتي". وتابع أن "وظيفتي هي لاعب كرة قدم ولست بسياسي، ولم يكن اجتماعنا بهدف الترويج لغايات سياسية".

ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب)