 تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي ″بالعمى الاستراتيجي″ بعد تعليق ملف انضمامها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.12.2021

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أخبار

تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي" بعد تعليق ملف انضمامها

عبرت الخارجية التركية عن غضبها من قرار مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، متهمة الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي" منتقدة استخدام بعض الدول الاتحاد من أجل مصالح ضيقة.

وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو

قالت الخارجية التركية إن تعليقات المجلس تظهر أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع التوسع في إطار تضامن الأعضاء لا من وجهة نظر استراتيجية

اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي" بعد قرار التكتل بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إليه الأسبوع الجاري.

وقال مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي إن فرص انضمام تركيا للتكتل لا تبدو جيدة، مضيفاً أن السياسات الخارجية التركية تتعارض

مختارات

يقبع المعارض التركي عثمان كافالا منذ عام 2017 في السجن دون إدانة. قضيته حركت سفراء عشر دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، طالبوا السلطات التركية بإطلاق سراحه في مبادرة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مع مصالح الاتحاد الأوروبي، كما أشار المجلس إلى انتهاكات تركية للاتحاد الجمركي  و "تراجع"  في نهج  الديمقراطية وقضايا الحقوق والشؤون القضائية.

وذكر بيان وزارة الخارجية التركية أن تعليقات المجلس تظهر أن "الاتحاد الأوروبي يتعامل مع التوسع في إطار تضامن الأعضاء لا من وجهة نظر استراتيجية".

وما زالت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، التي انطلقت في 2005، معلقة منذ سنوات بسبب ما تعتبره بروكسل تطورات غير مرضية، من بينها ملف الهجرة والتوترات بين أنقرة وجيرانها. 

ولفت بيان الخارجية التركية إلى أن القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار، وأوضح أن القرارات تعد مثالاً جديداً على استخدام بعض الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي من أجل مصالح ضيقة.

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تركيا تحظر سفر المهاجرين من مطاراتها إلى بيلاروسيا


وأعرب البيان عن اندهاشه من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس تكتل قائم على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه القرارات، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية.

والثلاثاء، أدان الاتحاد الأوروبي ما سماه "الإجراءات الأحادية" لتركيا حيال منطقة مرعش في قبرص، وشدد على ضرورة "الاحترام الكامل" لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتراجع تركيا عن كافة الخطوات التي اتخذتها حيال المنطقة المذكورة.

وتقع منطقة "مرعش" السياحية على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974. وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعيد فتح جزء من "مرعش" شرقي البلاد، بحسب ما نشرت الوكالة التركية.

يذكر أن تركيا واليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، كانتا على شفا مواجهة عسكرية العام الماضي بسبب مناطق بحرية متنازع عليها شرقي البحر الأبيض التوسط.

وبلغت التوترات مستوى غير مسبوق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي عندما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بطرد 10 سفراء لدول غربية، من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، حيث دعوا إلى الإفراج عن أحد زعماء المجتمع المدني. وتم تفادي تفاقم الأزمة بعدما أكدت البعثات الدبوماسية في أنقرة أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية التركية.

ع.ح./ع.أج. (د ب أ)

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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