 تركيا تؤيد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2022

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تركيا تؤيد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

حصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، على ما أعلنت الرئاسة التركية. وقد وافقت تركيا على انضمام هاتين الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي.

Spanien Madrid | NATO Gipfeltreffen: Gespräche mit Finnland und Schweden: Handshake Erdogan

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