تركيا تؤيد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

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حصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، على ما أعلنت الرئاسة التركية. وقد وافقت تركيا على انضمام هاتين الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي.
التفاصيل بعد قليل
يبدو أن الآمال بانضمام سريع للسويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قد تبددت. بيد أنّ جهود إقناع تركيا متواصلة إذ من المقرر أن يلتقي الأمين العام للحلف مسؤولين أتراكا وسويديين وفنلنديين في محاولة لمعالجة الملف الكردي.
التقى أمين عام حلف شمال الأطلسي برئيسة الوزراء السويدية لمناقشة الخلاف بين تركيا والدولتين اللتين قدمتا طلبات للانضمام للناتو، وهما فلندا والسويد. ويبدو أن هناك تقدما في الطريق لحل الخلاف.
أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق مكاسب استراتجية كما هو الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أساسي يسعى الغرب كما روسيا لكسب ودها.
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