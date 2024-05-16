تركيا.. السجن 42 عاماً للسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش

قضت محكمة تركية بسجن السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش، على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014. ومن التهم التي وجهت إليه "المساعدة في تدمير وحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد".

قضت محكمة تركية اليوم الخميس (16 أيار/مايو 2024) بسجن صلاح الدين دميرتاش، وهو سياسي كردي سجين، 42 عاماً، على خلفية دوره المزعوم في احتجاجات عنيفة في 2014، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المنحل حاليا، قيد الاحتجاز لحين المحاكمة منذ عام 2016. وكان دميرتاش منافساً للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2018.

وقضت المحكمة بسجن فيجين يوكسيكدج، وهي رئيسة مشاركة سابقة أخرى لحزب الشعوب الديمقراطي، أكثر بقليل من 30 عاماً على خلفية اتهامات بالإضرار بوحدة الدولة التركية، والدعاية الإرهابية، ضمن تهم أخرى، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

ويخضع دميرتاش و 107 متهمين آخرين، من بينهم أعضاء برلمان سابقون عن حزب الشعوب الديمقراطي، للمحاكمة منذ منتصف 2021 على خلفية صلاتهم المزعومة بأعمال الشغب التي وقعت في عام 2014، والمرتبطة بالصراع في سوريا المجاورة وعلى وجه الخصوص بحصار "داعش" لمدينة عين العرب/كوباني.

واحتج معارضو الحكومة ضد الأحكام باعتبارها مسيسة.

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وخلال قضية لحل الحزب، قام حزب الشعوب الديمقراطي بتغيير اسمه مؤخراً إلى "حزب الخضر اليساري".

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن المحكمة في العاصمة أنقرة قضت بسجن دميرتاش 20 عاماً على خلفية "المساعدة في تدمير وحدة الدولة وسلامة أراضي البلاد". كما صدر ضده حكم بالسجن 22 سنة أخرى على خلفية إجمالي 47 تهمة، من بينها التحريض على الجريمة.

وبعد إدانته عام 2018 بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" في أحد جوانب هذه القضية، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بالإفراج عنه "في أسرع وقت ممكن"، معتبرة أن سجنه يهدف إلى "خنق التعددية السياسية".

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)