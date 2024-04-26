تركيا - السجن المؤبد لسورية أدينت بالضلوع في تفجير بإسطنبول

قضت محكمة تركية بمعاقبة سيدة سورية بالسجن المؤبد سبع مرات لاتهامها بـ"القتل العمد جراء التفجير"و "الإخلال بالإضرار بوحدة الدولة" فيما يتعلق بتفجير وقع في اسطنبول عام 2022 وهي القضية التي يحاكم فيها أكثر من 30 شخصاً آخرين

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن المؤبد لسيدة سورية تدعى أحلام البشير، بعد إدانتها في قضية التفجير الذي وقع في شارع التسوق الرئيسي في إسطنبول في عام 2022 وأودى بحياة ستة أشخاص، حسبما أظهرت نسخة اطلعت عليها رويترز من حكم المحكمة اليوم الجمعة (26 أبريل/ نيسان 2024).

وأسفر الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 عن مقتل ستة أتراك، كان كل اثنين منهم من نفس الأسرة، وإصابة نحو 100 شخص في الشارع المزدحم بالمتسوقين والسياح.

وأصدرت المحكمة في المجمل سبعة أحكام بالسجن المؤبد على أحلام بتهمة "القتل العمد جراء التفجير" و"الإخلال بالإضرار بوحدة الدولة"، وهي السيدة التي سبق وأن قالت الشرطة إنها التي زرعت القنبلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، التي أضافت أن السيدة تم الحكم عليها بشكل منفصل بالسجن 1794 عاماً لحيازتها مواد خطرة غير مصرح بها، والشروع في القتل العمد.

أحلام البشير، أدينت في قضية التفجير الذي وقع في شارع التسوق الرئيسي في إسطنبول في عام 2022 وأودى بحياة ستة أشخاص. صورة من: ANKA

وتعد الأحكام بالسجن المؤبد المشدد هي أشد الأحكام المتاحة، بعد أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2002، لأنها لا تتيح أي فرصة للإفراج المشروط.

وشملت القضية أيضاً أكثر من 30 متهماً آخرين. وتم إطلاق سراح أربعة منهم اليوم، فيما أمرت المحكمة بمحاكمة منفصلة لعشرة متهمين لعدم العثور عليهم.

وصدرت أحكام بالسجن بحق عشرين متهماً لفترات تتراوح بين أربع سنوات والسجن المؤبد. ومن بين هؤلاء العشرين، صدرت أحكام مشددة بالسجن المؤبد بحق ستة أشخاص لاتهامهم "بتقويض وحدة الدولة وسلامتها" و"القتل العمد".

واتهمت تركيا المسلحين الأكراد بالمسؤولية عن الانفجار، قائلة إن الأمر بشن الهجوم على شارع الاستقلال صدر في كوباني بشمال سوريا، حيث نفذت القوات التركية عمليات ضد جماعة من المسلحين الأكراد السوريين خلال السنوات القليلة الماضية.

ونفت تلك الجماعة وحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حركة تمرد منذ عقود ضد الدولة التركية، ضلوعهما في الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

وتعرضت إسطنبول لهجمات في الماضي من مسلحين أكراد وإسلاميين ويساريين. وبدأت موجة من التفجيرات والهجمات الأخرى في أنحاء الدولة عندما انهار وقف إطلاق النار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في منتصف عام 2015.

وسقط أكثر من 40 ألف قتيل في صراع حزب العمال الكردستاني مع الدولة التركية منذ أن رفع السلاح في 1984. وتصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ع.ح/ص.ش (رويترز ، د ب أ)