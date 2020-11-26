 تركيا.. السجن المؤبد ″المشدد″ لمتهمين بالمحاولة الانقلابية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.12.2020

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أخبار

تركيا.. السجن المؤبد "المشدد" لمتهمين بالمحاولة الانقلابية

في محاكمة مرتبطة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون.

صورة من الأرشيف لمحاكمة متورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا ضد رجب طيب أردوغان

صورة من الأرشيف لمحاكمة متورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا ضد رجب طيب أردوغان

أصدرت محكمة في أنقرة اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/كانون الأول) أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهما، بينهم عسكريون بارزون سابقون، بعد إدانتهم بمحاولة انتهاك النظام الدستوري، وذلك في محاكمة مرتبطة بالانقلاب الفاشل الذي نفذه فصيل من الجيش عام 2016 .

مختارات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئاسة صناعات الدفاع التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400، بدعوى أن الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والعسكريين الأمريكيين للخطر. ما أبرز ردود الفعل؟

في أول رد فعل على قرار محكمة تركية تبرئة سبعة نشطاء حقوقيين وسجن أربعة آخرين اعتبر الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر أن دوافع الحكم "سياسية". وطالت الأحكام الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا ومديرة سابقة للمنظمة.

وبدأت المحاكمة، التي ركزت على الوقائع التي جرت في مقرّ القوات البرية في أنقرة، في عام 2017 وشملت ما مجموعه 132 متهما، بينما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه من بين 92 حكما بالسجن المؤبد، كان هناك 12 حكما بالسجن المؤبد المشدد. وأحكام المؤبد المشددة هي أقسى الأحكام الممكنة في تركيا منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002، حيث لا توجد في مثل هذه الأحكام فرصة للإفراج المشروط.

وصدرت بحق 28 من المتهمين أحكام متفاوتة بالسجن، بعضهم لفترات تصل إلى أكثر من 19 عاما. وتراوحت التهم بين الشروع في القتل والانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة.

وذكرت الأناضول أن المحكمة برأت تسعة أشخاص من جميع التهم، بينما تستمر المحاكمة بالنسبة لثلاثة آخرين.

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وتتهم تركيا رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016 . كما تقول أنقرة إن غولن يقود تنظيماً للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنّف أنقرة حركة غولن منظمة إرهابية.

وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات. ولا تزال هناك العديد من المحاكمات الجارية في تركيا على صلة بالمحاولة الانقلابية.

خ.س/و.ب (أ ف ب)

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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